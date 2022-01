CEO Ngọc trai An Phú chia sẻ cách phân biệt ngọc trai nước biển với nước ngọt

Không phải người tiêu dùng nào cũng phân biệt được ngọc trai tự nhiên nước biển với ngọc trai nước ngọt (có giá trị thấp hơn).

Giá trị

Theo quan niệm từ xa xưa, ngọc trai là một trong những loại báu vật đặc biệt được xếp vào hàng "ngũ hoàng, nhất hậu" mà thiên nhiên ban tặng. Ngũ hoàng là kim cương, Ruby, Sapphire, Emerald, Cẩm thạch; Nhất hậu chính là Ngọc trai.

Ngọc trai là kiệt tác mà thiên nhiên ban tặng cho con người.

Khác biệt với 5 loại đá trên, ngọc trai được sinh ra từ một sinh vật sống, dưới đáy biển sâu thẳm, những con trai ôm mình tiết ra những lớp xà cừ tạo nên viên ngọc trai. Vẻ ngoài sáng bóng một cách gần như hoàn mỹ, trang sức ngọc trai tôn lên vẻ đẹp kiêu sa, sang trọng tinh tế. Với 3 gam màu chủ đạo là trắng, vàng và đen, nhưng mỗi viên ngọc trai lại toả ra ánh sáng huyền bí khác nhau; sắc trắng thuần khiết, ánh vàng sang trọng và ánh đen bí ẩn của ngọc trai khi xuất hiện dưới ánh sáng tự nhiên sẽ khúc xạ và phản xạ ra những ánh màu ngũ sắc.

Đặc biệt, giá trị nhất là ngọc trai nước biển, vẻ bề ngoài tinh khiết, lung linh toả sáng, trang sức ngọc trai chính là món quà mà thiên nhiên ban tặng cho con người. Nói không ngoa, ngọc trai chính là nữ hoàng trong tất cả các dòng trang sức.

Vùng nuôi trai rộng lớn của An Phú tại Vân Đồn (tỉnh Quảng Ninh).

Ngọc trai tự nhiên rất hiếm và vô cùng quý giá, chỉ xác suất một trong 10.000 con hàu mới có thể chứa một viên ngọc trai. Ngọc trai tự nhiên bắt đầu từ một dị vật ngoại lai như là một viên sỏi nhỏ, một mảnh vỏ hoặc một hạt cát có vô tình lọt vào bên trong con hàu hoặc nhuyễn thể như trai. Dị vật này gây kích thích con hàu, gây kích ứng khiến trai, hàu tiết ra một chất gọi là xà cừ để bao bọc quanh, "chống" dị vật ngoại lai để trai, hàu tránh bị tổn thương. Rồi qua hàng năm, hàng nghìn lớp xà cừ rất mỏng bao bọc quanh dị vật ngoại lai này và viên ngọc trai thiên nhiên cũng được hình thành từ đấy.

Hiện có 3 loại ngọc trai nước mặn trên thế giới là Akoya, Tahiti và South Sea. Ngọc trai nước mặn có giá trị, được săn đón cao nhất bởi khác với trai nước ngọt, những con trai trong nước mặn phải ít nhất vài năm mới tạo ra 1 viên ngọc trai. Rồi trong số này, chỉ có khoảng vài chục % con trai cấy nhân sẽ cho ra ngọc, rất nhiều con sẽ không đón nhận viên nhân vì thế sau một thời gian chúng chúng đẩy viên nhân ra khỏi cơ thể mình. Rốt cuộc, chỉ có khoảng 3-5% số lượng ngọc thu được là ngọc trai đẹp và có giá trị cao trên thị trường mà thôi.



Khác biệt

CEO Công ty Ngọc trai và Trang sức An Phú Nguyễn Thị Minh Thu.

Một ngày giữa tháng 1, chúng tôi có mặt tại Công ty An Phú ở tòa nhà A2, đầu ngõ 118 Nguyễn Khánh Toàn (Hà Nội), nghe bà Nguyễn Thị Minh Thu - Giám đốc Công ty Ngọc trai và Trang sức An Phú, sở hữu hai thương hiệu Ngọc trai Thái Bình Dương và Ngọc trai An Phú rất có tiếng trên thị trường chia sẻ về hành trình nuôi, cấy ghép, tạo tác ngọc trai một cách thủ công.



Đó là những điều tưởng chừng như đơn giản nhưng không phải người tiêu dùng nào cũng nhận biết được như sự khác biệt giữa ngọc trai nước biển và ngọc trai nước ngọt.



CEO Công ty Ngọc trai và Trang sức An Phú Nguyễn Thị Minh Thu với sản phẩm ngọc trai An Phú.

CEO của An Phú Nguyễn Thị Minh Thu chia sẻ, ngọc trai biển được nuôi cấy trong những con trai sống ở vùng biển phía nam Thái Bình Dương, ở một số quốc gia như Nhật Bản, Australia, Philippines, Myanmar, Việt Nam, quần đảo Polynesia (Pháp)…

Còn ngọc trai nước ngọt được nuôi trồng trong những con trai sống ở ao, hồ, sông, suối mà môi trường không thể sạch, lý tưởng và trong nước biển.

Vùng biển là môi trường lý tưởng cung cấp nhiều dưỡng chất cũng như nguồn thức ăn đa dạng (các vi sinh vật, tảo biển...). Chưa hết, trong nước biển có chứa nhiều khoáng chất, nguyên tố vi lượng nên ngọc trai nước mặn có độ bóng sáng cao và ánh sáng lấp lánh. Khi đặt dưới ánh nắng mặt trời viên ngọc trai biển có thể tỏa ra ánh ngũ sắc.

Và ngược lại, cũng vì môi trường thiếu tinh khiết nên độ bóng của ngọc trai nước ngọt thấp, nhiều viên ngọc mờ và xỉn màu. Ngọc trai nước ngọt không có khả năng phản chiếu và thay đổi ánh màu ngũ sắc như ngọc nước mặn.

Còn về độ dày và độ cứng lớp xà cừ, ngọc trai biển có lớp xà cừ bao phủ dày từ 0,5 - 6mm tùy từng loại ngọc. Tính trên thang đo độ cứng Mohs, ngọc trai nước biển có độ cứng từ 3.8 - 4.5. Trong khi đó ngọc trai nước ngọt chỉ đạt tối đa 1.8. Độ cứng thấp cũng là lý do làm giảm tuổi thọ và độ bóng của ngọc trai nước ngọt.

Lựa chọn

Nếu ở điều kiện lý tưởng tuổi thọ của ngọc trai nước biển lên tới hàng trăm năm thì ở ngọc trai nước ngọt chỉ vào khoảng 20 năm là cùng.

Màu sắc của ngọc trai biển là hoàn toàn tự nhiên, không qua xử lý màu. Thực tế, ngọc trai biển có ba màu chính là màu trắng của ngọc Akoya, màu đen của ngọc Tahiti và màu vàng của ngọc South sea.

Vương miện hoa hậu tạo tác ngọc trai, vàng, kim cương... của Công ty An Phú.

Ngọc trai nước ngọt khi vừa thu hoạch thường có gam màu sáng như màu trắng, màu kem, hồng phớt… Tuy nhiên xét về tổng thể chúng không bền màu, hình dáng và kích thước không đồng đều, lớp xà cừ mềm. Để có được những bộ trang sức đẹp mắt đến tay người tiêu dùng, viên ngọc trai nước ngọt phải trải qua quá trình gia công và nhuộm màu lại. Mặc dù quá trình này giúp ngọc trai thay một lớp áo mới rực rỡ hơn rất nhiều nhưng dù gì cũng là can thiệp "nhân tạo" khiến lớp xà cừ bị mất đi cấu trúc tự nhiên, dễ bong tróc và độ bền thấp khiến nhiều người tiêu dùng nhiều khi nhầm lẫn với ngọc trai nước biển.

Từ thực tế của Công ty Ngọc trai và Trang sức An Phú đủ thấy, ngọc trai biển trải qua quá trình chăm sóc, nuôi trồng nghiêm ngặt, yêu cầu kỹ thuật cao cần những kỹ sư từ khâu nuôi trồng trai trên biển giàu kinh nghiệm.

CEO Công ty Ngọc trai và Trang sức An Phú Nguyễn Thị Minh Thu (giữa) với đoàn chuyên gia.

Ngoài vùng nuôi rộng lớn tại Vân Đồn (Quảng Ninh), Công ty Ngọc trai và Trang sức An Phú là đơn vị hàng đầu nhập khẩu chính ngạch ngọc trai đen Tahiti trực tiếp từ các Trang trại ngọc trai đẹp nhất của quốc đảo Polynesia (Pháp) nằm giữa Thái Bình Dương phục vụ những nhu cầu khác nhau, đa dạng của người tiêu dùng.

Để có được những viên ngọc trai chất lượng thẩm mỹ cao, Ngọc trai An Phú thu hút những chuyên gia có nhiều năm kinh nghiệm tại Nhật tham gia quá trình cấy ghép phôi, theo dõi và chăm sóc trai nuôi và tạo tác nên những viên ngọc trai hoàn hảo nhất.

Chưa hết, quá trình tạo mẫu, vẽ 3D, tạo hình, gắn đá quý, kim cương hoàn toàn bằng thủ công cũng lắm công phu mà trong bài viết này chưa đủ thời lượng để giới thiệu hết được mà sẽ cần giới thiệu thêm ở những nội dung sau.

Năm 1893, Kokichi Mikimoto, đã phát minh ra một kỹ thuật khả thi để tạo ra "ngọc trai nuôi cấy" hình bán cầu ở Nhật Bản. Mikimoto đã tạo ra kỹ thuật cấy nhân vào trong con hàu Akoya để tạo ra viên ngọc trai. Theo đó, ông phát hiện ra rằng vỏ sò ngón chân lợn ở sông Mississippi có đặc tính di truyền tương tự như con hàu Akoya mà ông sử dụng, do đó nó làm giảm khả năng bị con hàu Akoya từ chối khi cấy viên nhân làm bằng vỏ sò Mississippi vào trong cơ thể con vật này. Ngày 11/7/1893, viên ngọc trai đầu tiên hình bán cầu được tạo thành bởi Kokichi Mikimoto. Ông đã dần hoàn thiện kỹ thuật nuôi cấy ngọc trai của mình để tạo ra một viên ngọc trai tròn hoàn hảo từ con hàu Akoya tại Nhật Bản vào năm 1905. Kỹ thuật nuôi cấy ngọc trai của ông được cấp bằng sáng chế vào năm 1916. Ông trở thành 1 trong 10 Nhà phát minh vĩ đại nhất của Nhật Bản. Mikimoto đã phát minh ra kỹ thuật nuôi cấy ngọc trai Akoya tại Nhật Bản, kỹ thuật của ông được các nước khác áp dụng để tạo ra Ngọc trai đen Tahiti, Ngọc trai South trắng và vàng.