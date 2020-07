Cần Thơ: Đặc sản dâu Hạ Châu khó tiêu thụ, chưa có cách bảo quản hiệu quả

Dâu Hạ Châu là loại trái cây ngon, đặc sản của huyện Phong Điền, TP Cần Thơ đã được người dân trong và ngoài nước biết đến. Song, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, loại trái cây này khó tiêu thụ, chưa có cách bảo quản hiệu quả, đầu ra bấp bênh.

Thu mua, phân loại dâu Hạ Châu tại một vựa thu mua trái cây ở huyện Phong Điền.

Phong Ðiền là huyện có diện tích vườn lớn nhất của TP Cần Thơ, với hơn 7.600ha cây ăn trái các loại, trong đó, có dâu Hạ Châu. Thời điểm này, nhiều vườn dâu Hạ Châu đã chín rộ và bước vào thu hoạch. Năm nay, dâu Hạ Châu không trúng mùa, giá lại quá thấp, thu nhập bấp bênh, người trồng bắt đầu lo lắng cho tương lai của loại trái cây này.



Anh Nguyễn Nhờ Em, ngụ ấp Nhơn Bình A, xã Nhơn Ái, huyện Phong Ðiền, có 4 công đất trồng dâu Hạ Châu, cho biết: “Chưa bao giờ giá dâu Hạ Châu lại rẻ như năm nay, bán tại vườn chỉ 7.000 đồng/kg, thương lái còn không muốn mua. Năm rồi, vườn dâu của tôi thu hoạch hơn 3,5 tấn nhưng năm nay cho trái ít hơn, chỉ khoảng 2,3 tấn, thương lái chậm thu mua nên có một lượng lớn dâu chín quá bị hư, rụng”. Bà Trần Thị Ngọc ngụ ấp Nhơn Bình A, xã Nhơn Ái, cũng cho biết: “6 công đất trồng dâu Hạ Châu xen canh với một số loại cây ăn trái khác của gia đình tôi trong vụ này coi như thất thu, bán không đủ để trả tiền phân bón do giá rớt thê thảm. Dâu đẹp bán tại vườn chỉ có 7.000-8.000 đồng/kg, loại trái nhỏ, màu sắc không sáng đẹp giá chỉ 5.000-6.000 đồng/kg...”.

Gần đây giá dâu Hạ Châu được nhà vườn bán buôn cho thương lái và các vựa thu mua trái cây tại huyện Phong Ðiền chỉ ở mức từ 7.000-9.000 đồng/kg trở lại, trong đó, giá 9.000 đồng/kg là nhà vườn phải tự hái trái, còn thương lái hái thì giá thấp hơn. Còn giá bán lẻ tại nhiều chợ và điểm kinh doanh trái cây trên địa bàn TP Cần Thơ từ 18.000-20.000 đồng/kg, nhưng vẫn thấp hơn từ 5.000-7.000 đồng/kg so với vụ dâu năm trước. Giá dâu giảm do năm nay đầu ra xuất khẩu sang thị trường Campuchia gặp khó vì dịch COVID-19, trong khi những năm qua đầu ra trái dâu Hạ Châu và các loại dâu nói chung luôn phụ thuộc nhiều vào thị trường này.

Dịch COVID-19 cũng khiến kênh tiêu thụ hàng cho khách du lịch bị sụt giảm mạnh do ít khách du lịch đến Phong Ðiền so với mọi năm. Ngoài ra, trái dâu chủ yếu tiêu thụ ở dạng tươi thô, không thể bảo quản lâu nên dễ gặp cảnh “rộ mùa, rớt giá”, nếu không được tiêu thụ kịp thời. Ông Nguyễn Văn Giảm, chủ một điểm bán lẻ dâu Hạ Châu ở ấp Nhơn Lộc 1, thị trấn Phong Ðiền, chia sẻ: “Các năm trước, không bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, vào mùa dâu Hạ Châu, khách du lịch đến tham quan ở Phong Ðiền rất đông nên đặc sản dâu Hạ Châu bán rất chạy. Mỗi ngày tôi có thể bán lẻ trên 100kg dâu Hạ Châu và nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp cũng đặt hàng mua dâu để làm quà biếu tặng cho các đối tác. Năm nay sức tiêu thụ dâu Hạ Châu đã giảm chỉ còn 1/3 so với năm trước. Mỗi ngày tôi chỉ lấy vài chục ký dâu để bán chứ không dám lấy nhiều vì không bảo quản được lâu, bán khoảng 3-4 ngày không hết là xuống màu, phải bỏ. Nghe tin Cần Thơ tổ chức các hoạt động kích cầu du lịch tôi rất mừng và mong lượng khách du lịch sớm phục hồi trở lại”.

Dâu Hạ Châu không chỉ là loại trái cây ngon mà còn là sản phẩm du lịch độc đáo của miệt vườn sông nước Cần Thơ. Những vườn dâu Hạ Châu trĩu quả, chín rộ với màu sắc bắt mắt ở Phong Ðiền, đẹp và hấp dẫn, du khách tham quan, chụp ảnh và thưởng thức trái cây tươi ngon ngay tại vườn. Trái dâu khi chín có màu sắc sáng, ruột màu trắng sữa, vị ngọt thanh, pha chút chua dịu, ai đã từng thưởng thức sẽ khó quên. Ðể duy trì và phát triển bền vững loại trái cây đặc sản này, các cơ quan chức năng cần quan tâm hỗ trợ nông dân tháo gỡ kịp thời các khó khăn trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Ðặc biệt, trong điều kiện đầu ra xuất khẩu tại một số thị trường truyền thống gặp khó, cần hỗ trợ kết nối cung - cầu, giúp nông dân tìm kiếm thêm thị trường xuất khẩu mới và phát triển các kênh tiêu thụ sản phẩm tại thị trường nội địa, nhất là đưa hàng vào bán tại các siêu thị. Mặt khác, quan tâm khắc phục hạn chế trong khâu bảo quản và chế biến sản phẩm, góp phần nâng cao giá trị dâu Hạ Châu.