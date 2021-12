Bảo hiểm xã hội tỉnh Hoà Bình: Đưa chính sách bảo hiểm tự nguyện, bảo hiểm y tế vào cuộc sống

Thời gian qua, bằng việc triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp, Bảo hiểm xã hội tỉnh Hoà Bình đã đưa chính sách bảo hiểm xã hội và Bảo hiểm tự nguyện (BHTN), Bảo hiểm y tế (BHYT) vào cuộc sống và phát huy hiệu quả tích cực.

Đưa chính sách BHTN, BHYT vào cuộc sống

Những năm qua, để triển khai thực hiện thuận lợi chính sách BHTN, BHYT vào cuộc sống, Bảo hiểm xã hội tỉnh Hoà Bình thường xuyên quan tâm chỉ đạo đối với công tác BHTN, BHYT từ tỉnh đến cơ sở, nhất là công tác tuyên truyền về quyền lợi của người dân khi tham gia bảo hiểm được ưu tiên hàng đầu. Đặc biệt, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã tăng cường truyền thông về việc sử dụng hình thẻ BHYT trên ứng dụng VssID-BHXH số trong hoạt động khám, chữa bệnh BHYT đến mọi người dân.

Trụ sở Bảo hiểm xã hội tỉnh Hoà Bình được xây dựng khang trang, đội ngũ cán bộ, nhân viên có trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao và chuyên nghiệp. Đa số người dân đến xử lý thủ tục đều hài lòng với cách làm việc của nhân viên bảo hiểm. Ảnh: Hà Hoàng.

Cùng với đó, công tác cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý được Bảo hiểm xã hội tỉnh Hoà Bình đẩy mạnh. Tổ chức bộ máy của các đơn vị trực thuộc BHXH tỉnh được sắp xếp, kiện toàn phù hợp; đội ngũ công chức, viên chức, người lao động tại BHXH tỉnh Hòa Bình chuyển biển mạnh cả về ý thức và tinh thần trách nhiệm. Các cán bộ nhân viên luôn có tinh thần, tác phong làm việc theo hướng phục vụ, luôn nỗ lực phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ được giao; vừa đảm bảo giải quyết các chế độ, chính sách kịp thời cho người dân, vừa đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19. Tinh thần phối hợp giữa các đơn vị trực thuộc BHXH tỉnh đảm bảo nhịp nhàng, đồng bộ; phát huy vai trò trách nhiệm của người đứng đầu; trách nhiệm của các tập thể, cá nhân được phân định rõ ràng; tính chủ động, sáng tạo của các đơn vị, các cá nhân được khuyến khích, tạo điều kiện phát huy khả năng, sáng tạo...

Trao đổi với PV, ông Bùi Văn Cư, xóm Đá (xã Yên Phú, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hoà Bình) chia sẻ: Nhờ có BHYT gia đình tôi đã tiết kiệm được 1 khoản chi phí lớn khi bị ốm đau, bệnh tật. Đến bệnh viện huyện điều trị, hầu như các chi phí đó đều được bảo hiểm chi trả. Khoản nào không nằm trong bảo hiểm thì mình phải bỏ tiền túi ra chi trả. Tôi thấy nhân viên bảo hiểm tư vấn về lợi ích và quyền lợi của việc tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện, tôi rất quan tâm về vấn đề này. Hiện, tôi đang cân nhắc có nên tham gia hay không? Nếu tham gia thì đầu năm mới 2022, tôi sẽ đến đăng ký tham gia bảo hiểm tự nguyện.

Nhờ triển khai các biện pháp đồng bộ và hiệu quả, Bảo hiểm xã hội tỉnh Hoà Bình đã thực hiện hiệu quả các chính sách bảo hiểm. Ảnh: Hà Hoàng.

Nhân viên Bảo hiểm xã hội tỉnh Hoà Bình thường xuyên xuống cơ sở tuyên truyền và tư vấn cho người dân về quyền lợi khi tham gia Bảo hiểm tự nguyện. Ảnh: Hà Hoàng.

Bên cạnh việc thực hiện tốt những chính sách hỗ trợ BHXH, BHTN, BHYT của Trung ương, Bảo hiểm xã hội tỉnh Hoà Bình cũng ban hành nhiều chính sách tuyên truyền, giải đáp những thắc mắc, tâm tư, nguyện vọng đối với người muốn tham gia bảo hiểm. Ngoài ra, ngành BHXH tỉnh Hoà Bình đã phối hợp với hệ thống bưu điện và ngân hàng chi trả các chế độ BHXH, bảo hiểm thất nghiệp qua phương thức chuyển khoản; chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tạo điều kiện thuận lợi cho người dân. Bên cạnh đó, công tác mở rộng và thu hút các đối tượng tham gia BHXH bắt buộc, BHTN được mở rộng đến người lao động có hợp đồng lao động từ một tháng trở lên. Chế độ hưu trí, tử tuất được thiết kế theo hướng tiệm cận với nguyên tắc đóng - hưởng, từng bước hướng đến sự bình đẳng trong thụ hưởng chính sách giữa các nhóm đối tượng.

Những năm qua, công tác cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý được Bảo hiểm xã hội tỉnh Hoà Bình đẩy mạnh. Ảnh: Hà Hoàng.

Triển khai các chính sách bảo hiểm, phát triển đối tượng tham gia BHXH

Công tác thanh tra, kiểm tra tình hình thực hiện các chính sách về BHXH, BHTN, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp tại các cơ quan, doanh nghiệp được tăng cường. Qua đó kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp trốn đóng, nợ đọng. Từ đầu năm 2021 đến nay, BHXH tỉnh Hoà Bình đã tiến hành kiểm tra nhiều đơn vị. Qua công tác thanh tra, kiểm tra, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kết luận sau thanh tra đã góp phần thu hồi giảm nợ đóng BHXH, BHTN, BHYT số tiền 1.178 triệu đồng, lũy kế đến kỳ báo cáo là 1.806 triệu đồng; phát hiện và đề nghị thu hồi về quỹ BHYT số tiền là 98 triệu đồng, lũy kế đến kỳ báo cáo là 190 triệu đồng.

Các nhân viên Bảo hiểm xã hội tỉnh Hoà Bình luôn tận tình và nhiết huyết trong công việc, nhờ đó đã mang lại sự tỉn tưởng và hài lòng cho các đối tượng tham gia bảo hiểm. Ảnh: Hà Hoàng.

Theo ông Nguyễn Ngọc Sơn, Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Hoà Bình cho biết, với sự tích cực của Bảo hiểm xã hội tỉnh đến cơ sở và chỉ đạo, đồng hành của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Hoà Bình, ban ngành, đoàn thể… chính sách BHXH, BHYT đã đi vào cuộc sống và phát huy hiệu quả cao. Từ đó, làm thay đổi và chuyển biến mạnh mẽ nhận thức của cán bộ, đảng viên, các cấp, các ngành và người dân trên địa bàn tỉnh. Theo đó, số lượng người tham gia BHXH tự nguyện là 12.033 người, tăng 6.016 người so với cùng kỳ năm 2020. Số người tham gia Bảo hiểm thất nghiệp là 65.252 người, tăng hơn 1.605 người so với năm 2020. Số người tham gia BHYT là 822.938 người, đạt tỷ lệ bao phủ BHYT là 95,05% dân số, tăng 12.934 người so với cùng kỳ năm 2020. Những chính sách về BHXH, BHYT được triển khai đầy đủ, kịp thời. Quỹ BHXH, BHYT được quản lý chặt chẽ, việc chi trả chế độ BHXH, BHYT được hiện đúng quy định...

Những năm qua, công tác triển khai thực hiện các chính sách BHTN, BHYT vào cuộc sống, luôn được Bảo hiểm xã hội tỉnh Hoà Bình thường xuyên quan tâm chỉ đạo xuyên suốt, liên tục vào hiệu quả. Ảnh: Hà Hoàng.

Bên cạnh đó, các hoạt động tuyên truyền vận động người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình được Bảo hiểm xã hội tỉnh Hoà Bình tổ chức phù hợp với tình hình phòng, chống dịch Covid-19. BHXH tỉnh đã triển khai chiến dịch truyền thông cao điểm "toàn ngành BHXH chung tay phòng chống dịch Covid-19"; phối hợp với Bưu điện tỉnh tổ chức lễ ra quân tuyên truyền, cổ động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. Tăng cường các hoạt động tuyên truyền trên cổng thông tin điện tử BHXH tỉnh, trang mạng xã hội của cá nhân viên chức, lao động hợp đồng thuộc BHXH tỉnh; phát tờ rơi, tờ gấp về chính sách BHXH, BHYT.... Đồng thời phối hợp với các sở, ban, ngành, cơ quan thông tấn, báo chí trong công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT. Tập trung tăng cường tổ chức các hoạt động truyền thông, đối thoại trực tiếp với người dân về chính sách BHXH, BHTN, BHYT trên địa bàn tỉnh để vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình.

Ông Nguyễn Ngọc Sơn, Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Hoà Bình cho hay: Trong thời gian tới, để bảo đảm quyền lợi cho người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT, Bảo hiểm xã hội tỉnh sẽ tiếp tục thực hiện tốt các chế độ, chính sách bảo hiểm. Cải cách quy trình nghiệp vụ quản lý và thủ tục giải quyết chế độ, chính sách bảo hiểm; phát triển đối tượng tham gia BHXH, nhất là BHXH tự nguyện. Thực hiện liên thông dữ liệu giữa các phần mềm nghiệp vụ, liên thông dữ liệu với các sở, ngành; tiếp tục thực hiện thay thế sổ BHXH bằng thẻ điện tử; giảm số giờ giao dịch giữa doanh nghiệp với cơ quan BHXH. Mở rộng cung cấp các dịch vụ công trực tuyến, phục vụ yêu cầu ngày càng cao của người tham gia và thụ hưởng chính sách bảo hiểm, tăng mức độ hài lòng của người tham gia bảo hiểm. Đồng thời tăng cường tổ chức triển khai các giải pháp thu, đôn đốc thu nợ bằng hình thức thông báo, trao đổi qua điện thoại, internet, phấn đấu hoàn thành tốt nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, góp phần bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân, người lao động trên địa bàn tỉnh.