Ấn tượng mãi cách xử sự của lực lượng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hà Tĩnh

Dịp Tết vừa qua, với mật độ người và phương tiện tham gia giao thông lớn, lực lượng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hà Tĩnh đã hoàn thành xuất sắc vai trò của mình.

Căng mình



1 tháng qua, người Hà Tĩnh làm ăn xa quê trở về khá đông cùng với các hoạt động sản xuất, kinh doanh, mua bán, đi lại trong dịp tết tăng cao khiến tình hình an ninh trật tự, an toàntrên địa bàn tỉnh này tiềm ẩn nhiều phức tạp.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hà Tĩnh về đảm bảo an ninh trật tự dịp tết, Công an Hà Tĩnh đã chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương bố trí lực lượng, phương tiện bảo đảm an ninh trật tự, sẵn sàng các biện pháp ứng phó để kịp thời xử lý các tình huống phức tạp có thể xảy ra.

Công an Hà Tĩnh giao ban đầu Xuân

Cụ thể, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn tỉnh Hà Tĩnh đã tăng cường ở các cửa ngõ, các tuyến đường trọng điểm để làm nhiệm vụ, góp phần hạn chế ùn tắc giao thông.

Đồng thời, Cảnh sát giao thông cũng xử lý nghiêm các hành vi vi phạm an toàn giao thông và ngăn chặn kịp thời, xử lý triệt để các vụ tụ tập đua xe trái phép.

Mũi chủ công

Đại tá Lê Khắc Thuyết - Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh ghi nhận và biểu dương sự cố gắng, nỗ lực của CBCS Công an tỉnh Hà Tĩnh trong đảm bảo an ninh trật tự dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, nhất là tình trạng tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến pháo trước trong và sau Tết Nguyên đán 2022 đã giảm hẳn so với các năm trước. Cũng như sự cố gắng, tận lực của lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh này.

Đại tá Lê Khắc Thuyết còn yêu cầu thời gian tới, lực lượng Công an toàn tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục chủ động triển khai các phương án phòng chống dịch Covid-19 nhất là tại các lễ hội, đền chùa dịp đầu xuân năm mới.

Cảnh sát giao thông Hà Tĩnh duy trì trật tự ngày Tết.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả kế hoạch cao điểm đấu tranh trấn áp tội phạm thời điểm sau Tết; Tăng cường công tác tuần tra kiểm soát giao thông, phân luồng, chống ùn tắc giao thông, tăng cường lực lượng đảm bảo an ninh trật tự, giữ vững bình yên cho người dân trên địa bàn sau Tết nguyên đán.

Anh Ngọc Thọ, người nhiều năm làm báo từ Hà Nội, một trong rất rất nhiều người xứ Nghệ về quê đón Tết chia sẻ: "Về quê đón Tết, nhiều tên đường mới, có lúc không cố ý vô tình vi phạm giao thông nhưng tôi được các cảnh sát giao thông Công an Hà Tĩnh lưu ý, nhắc nhở nhẹ nhàng. Qua đó, tôi thấy rõ, ở đâu không biết nhưng với lực lượng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hà Tĩnh việc tuyên truyền, hướng dẫn, nhắc nhở để người tham gia giao thông không vi phạm hoặc lỡ vi phạm nhưng không tái lặp khi tham gia giao thông là điều hết sức ý nghĩa, có giá trị nhân văn, trong một số trường hợp có hiệu quả hơn cả việc xử phạt bằng tiền".