An Giang: Bắt quả tang giám đốc công ty sản xuất thuốc bảo vệ thực vật dỏm

- Sáng 12-5, Phòng Cảnh sát Môi trường Công an tỉnh An Giang cho biết, đã bắt quả tang Phạm Thành Công (sinh năm 1979, trú ấp Hưng Thạnh, xã Phú Hưng, huyện Phú Tân, An Giang), Giám đốc Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Phú Phú Đạt vận chuyển thuốc bảo vệ thực vật không rõ nguồn gốc. Công cùng phương tiện và tang vật bị bắt quả tang

Nhiều thiết bị nghi dùng để sản xuất thuốc bảo vệ thực vật giả tại công ty của Công Trước đó, khoảng 6 giờ 15 phút, ngày 11/5, trên tuyến Quốc lộ 91, đoạn thuộc xã Bình Mỹ (huyện Châu Phú, An Giang), tổ công tác Phòng Cảnh sát Môi trường và Phòng Cảnh sát Giao thông đường bộ Công an tỉnh An Giang bắt quả tang Phạm Thành Công điều khiển ôtô biển kiểm soát 67C-136.58, vận chuyển 13 thùng giấy giấy và 1 bao tải bên trong chứa trên 280 chai thuốc bảo vệ thực vật có nhãn mác tiếng nước ngoài và tiếng Việt, nghi không nằm trong danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép lưu hành, không rõ nguồn gốc.

Tiến hành khám xét khẩn cấp Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Phú Phú Đạt tại 146, tổ 6, ấp Hưng Thạnh, xã Phú Hưng (huyện Phú Tân, An Giang), lực lượng công an phát hiện, tạm giữ trên 50kg hóa chất, trên 60kg nắp và chai nhựa, khoảng 10kg nhãn mác, 2 máy trộn, cùng nhiều tang vật liên quan việc sản xuất trái phép thuốc bảo vệ thực vật. Hiện, vụ việc đang được điều tra mở rộng.

