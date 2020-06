Nâng cao vị thế cho Quỹ tín dụng nhân dân qua cung ứng dịch vụ

Phát huy vai trò là ngân hàng của các quỹ tín dụng nhân dân (QTDND), những năm qua, Ngân hàng Hợp tác xã đã tăng cường đầu tư công nghệ, xây dựng và cung ứng các dịch vụ ngân hàng hiện đại cho các QTDND, mở ra cơ hội rất lớn cho các QTDND phát triển và nâng cao vị thế

Ông Nguyễn Văn Trính - Chủ tịch HĐQT QTDND liên xã Cương Gián (Hà Tĩnh) tự hào là một trong những quỹ đầu tiên sử dụng dịch vụ chuyển tiền CF-ebank của Ngân hàng Hợp tác từ năm 2016.

Với 3 xã là: Cương Gián, Xuân Liên, Cổ Đạm, đều hội tụ trăm nghề với nhiều xưởng sản xuất, đưa hàng hóa đi các tỉnh trong cả nước, con em trong xã vươn ra tứ xứ lập nghiệp, làm ăn, học hành thì dịch vụ chuyển tiền đã giúp hơn 4.000 thành viên quỹ và người dân trong xã linh hoạt hơn trong việc thanh toán và chi tiêu tài chính.

Sự hữu dụng của dịch vụ này có thể nhìn rõ từ doanh số sử dụng dịch vụ tăng nhanh mỗi năm và Cương Gián là quỹ sử dụng dịch vụ này nhiều nhất trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Cũng bởi sự tiện dụng, mà ngày càng có nhiều QTDND tham gia sử dụng dịch vụ thanh toán chuyển tiền CF-eBank. Từ 38 QTDND nhận chuyển giao và sử dụng dịch vụ CF-ebank năm 2018, đến nay, mạng lưới thực hiện dịch vụ chuyển tiền của hệ thống đã trải rộng đến 519 QTDND cùng 32 chi nhánh, 64 phòng giao dịch của Ngân hàng Hợp tác trên toàn quốc.

Trong đó, riêng năm 2019, Ngân hàng Hợp tác đã kết nạp 29 QTDND làm thành viên hệ thống CF-eBank. Đồng thời tổ chức 2 khóa đào tạo nghiệp vụ chuyển tiền cho 53 QTDND, đưa tổng số đào tạo nghiệp vụ chuyển tiền lên 1.789 học viên là lãnh đạo và cán bộ của 702 QTDND trên phạm vi 50 tỉnh.

CF-eBank kết nối thanh toán đến các QTDND thông qua đầu mối Ngân hàng Hợp tác, các QTDND thực hiện cung cấp dịch vụ chuyển tiền, dịch vụ thu hộ, chi hộ cho các thành viên và khách hàng tại địa bàn.

Hệ thống thanh toán chuyển tiền nội bộ của Ngân hàng Hợp tác được duy trì hoạt động thông suốt, an toàn, hiệu quả, phục vụ tốt cho công tác điều hành trong hệ thống và công tác điều hòa vốn giữa Ngân hàng Hợp tác với QTDND, đáp ứng nhu cầu thanh toán của QTDND thành viên và khách hàng.

Duy trì thanh toán qua các kênh thanh toán điện tử liên ngân hàng và thanh toán đa phương nhằm đáp ứng nhu cầu chuyển tiền ngày càng tăng của QTDND và khách hàng.

Ngân hàng Hợp tác luôn chú trọng công tác đào tạo nghiệp vụ CF- eBank cho các QTDND

Đặc biệt, từ năm 2016, Ngân hàng Hợp tác đã triển khai sản phẩm thấu chi tài khoản thanh toán đối với QTDND tham gia thành viên hệ thống CF-eBank để hỗ trợ yêu cầu thanh toán tức thời đối với thành viên, khách hàng của QTDND. Số lượng các QTDND có nhu cầu sử dụng dịch vụ tăng mạnh qua mỗi năm.

Nếu như năm đầu triển khai Ngân hàng Hợp tác đã cấp cho các QTDND đủ điều kiện là 180 QTDND năm 2016 thì đến năm 2019, Ngân hàng Hợp tác đã cấp hạn mức thấu chi tài khoản thanh toán cho 334 QTDND thành viên hệ thống CF-eBank. Các QTDND đã sử dụng hạn mức thấu chi đúng mục đích, thực hiện trả hết nợ gốc, lãi cuối quý theo đúng quy định của Ngân hàng Hợp tác.

Một sản phẩm khác mà Ngân hàng Hợp tác đã phát triển trong thời gian qua là thẻ thanh toán nội địa. Với những tiện ích và giá trị gia tăng đặc thù riêng có, sản phẩm thẻ thanh toán nội địa của Ngân hàng Hợp tác đang dần khẳng định giá trị và thương hiệu trên thị trường.

Năm 2019, Ngân hàng Hợp tác đã phát hành thêm 5.805 thẻ, nâng tổng số lượng thẻ đã phát hành lên 20.498. Hoạt động thẻ của Ngân hàng Hợp tác tính đã không ngừng tăng trưởng cả về số lượng và giá trị giao dịch

Giao dịch thẻ Ngân hàng Hợp tác thực hiện trên hệ thống tăng mạnh, năm 2019 đã có số lượng 94.405 giao dịch, tăng 42,12% so với năm 2018.

Số lượng và giá trị tăng vượt bậc so với năm 2018 chủ yếu do việc triển khai dịch vụ POS và cho vay hạn mức thấu chi trên thẻ thanh toán đến các QTDND (số lượng giao dịch tăng hơn 400% và giá trị giao dịch tại QTDND trên toàn hệ thống tăng hơn 380% so với năm 2018).

Sản phẩm thẻ thanh toán nội địa của Ngân hàng Hợp tác đang dần khẳng định giá trị và thương hiệu trên thị trường.

Sản phẩm cho vay theo hạn mức thấu chi trên thẻ thanh toán nội địa cũng đã đạt được nhiều kết quả khả quan, Ngân hàng Hợp tác đã tiếp tục phát triển sản phẩm thấu chi đối với thẻ thanh toán nội địa dành riêng cho QTDND. Sản phẩm cho vay theo hạn mức thấu chi trên thẻ thanh toán nội địa của Ngân hàng Hợp tác ngày càng được khách hàng quan tâm, sử dụng.

Để mở rộng hơn nữa việc phát triển các sản phẩm dịch vụ ngân hàng hiện đại cũng như đáp ứng nhu cầu giao dịch của các QTDND, những năm qua, Ngân hàng Hợp tác đã luôn chú trọng đầu tư và ứng dụng công nghệ tin học vào hoạt động ngân hàng.

Đến nay, hệ thống cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin của Ngân hàng Hợp tác bao gồm Trung tâm dữ liệu chính và Phòng máy chủ dự phòng hoạt động liên tục, ổn định, đảm bảo sự hoạt động liên tục, an ninh, an toàn cho hệ thống mạng của Ngân hàng Hợp tác cũng như các kết nối mạng tới hệ thống các QTDND, NHNN và các đối tác khác.

Việc vận hành, quản trị đảm bảo sự hoạt động ổn định, an toàn của hệ thống dữ liệu tập trung, các ứng dụng phần mềm đặc biệt là các hệ thống quan trọng như Corebanking, chuyển tiền điện tử CF-eBank, thẻ ATM/POS cũng như hệ thống các phần mềm thông tin báo cáo, thông tin tín dụng CIC.

Năm 2019, Ngân hàng Hợp tác tiếp tục nâng cấp, hoàn thiện hệ thống Corebanking tập trung, đặc biệt đã rút ngắn thời gian chạy cuối năm và quyết toán năm xuống còn khoảng 5 giờ bằng 1/3 so với năm 2018.

Việc cung cấp sổ tiết kiệm trắng cho các QTDND được Ngân hàng Hợp tác triển khai bước đầu mang lại nhiều kết quả tích cực.

Ngân hàng Hợp tác đã hoàn thành việc nâng cấp hệ thống báo cáo thống kê theo Thông tư 31/2018/TT-NHNN (hệ thống CB_eMIS), nâng cấp hệ thống CF-eBank tuân thủ theo chuẩn tin điện mới của NHNN (chuẩn IBPS 2.5) theo yêu cầu của Thông tư 37/2016/TT-NHNN, đồng thời cung cấp thêm nhiều tiện ích cho các đơn vị thuộc NHHT và các QTDND, kết nối liên thông giữa hệ thống Corebanking và CF-eBank.

Cùng với đó, Ngân hàng Hợp tác tiếp tục phối hợp với các đơn vị báo chí trong và ngoài ngành tập trung tuyên truyền cho các sản phẩm dịch vụ hỗ trợ hệ thống QTDND như: Hệ thống chuyển tiền CF-ebank; sản phẩm thấu chi thẻ ghi nợ nội địa của Ngân hàng Hợp tác… để người dân và thành viên QTDND hiểu và yên tâm sử dụng các sản phẩm này do QTDND cung ứng.