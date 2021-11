Nuôi tôm “công nghệ cao” thu về tiền tỷ

Nhờ ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao cộng với kinh nghiệm nuôi tôm lâu năm, nhiều nông dân ở xã Phong Hải (huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế) đã thu về hàng tỷ đồng mỗi năm bằng mô hình nuôi tôm trên cát.

Thu nhập cao nhưng cũng lắm rủi ro

Bắt đầu nuôi tôm từ năm 2007, anh Trương Đình Trung (trú thôn Hải Thành) là một trong những người tiên phong phát triển nuôi tôm ở xã Phong Hả̉i.

"Sau khi học xong trung cấp lý luận chính trị, tôi về công tác ở Xã đội Phong Hải. Nhưng vì kinh tế gia đình khó khăn, thu nhập lúc ấy không đủ trang trải cho cuộc sống nên tôi quyết tâm kiếm một công việc khác tốt hơn" - anh Trung tâm sự.

Nhận thấy điều kiện ở Phong Hải phù hợp cho việc phát triển nuôi tôm, anh Trung mạnh dạn đầu tư 4 hồ nuôi với diện tích hơn 10.000m2. "Vụ tôm đầu tiên, tôi thu được gần 2 tỷ đồng tiền lãi. Thời gian từ lúc xử lý môi trường, lắp đặt thiết bị và thả nuôi đến khi thu hoạch tôm trong vòng 6 tháng" - anh Trung kể.

Anh Trương Đình Trung sửa chữa thiết bị quạt nước tại mô hình nuôi tôm trên cát của gia đình. Ảnh: Văn Hòa

Để giúp bà con nông dân nâng cao hiểu quả nuôi tôm, huyện đã thường xuyên rà soát điều chỉnh bổ sung quy hoạch nuôi trông thủy sản tại các địa phương ven biển, quản lý chặt chẽ hoạt động nuôi trồng thuỷ sản, đồng thời thực hiện hiệu quả các chính sách hỗ trợ nuôi trồng thủy sản hiện hành…



Theo anh Trung, nuôi tôm là "nuôi nước", tức người nuôi phải tạo môi trường nước trong hồ nuôi với các chỉ số sinh hóa tốt nhất, phù hợp với con tôm. Việc này hết sức quan trọng, ảnh hưởng lớn đến năng suất mỗi vụ nuôi.

"Nghề nuôi tôm sợ nhất trời lạnh quá, mà nóng quá lại càng sợ. Thời tiết nắng nóng ảnh hưởng rất lớn tới quá trình sinh trưởng của tôm. Nhiệt độ cao làm bùng phát các vi khuẩn cơ hội, gây tổn thương môt số bộ phận của tôm như mang, gan, tủy, chân... Khi thời tiết lạnh thì tôm hay lột, bỏ ăn, ăn chậm khiến tôm chậm lớn, dễ thua lỗ. Với tôm thì thời tiết ấm áp, mức nhiệt vào khoảng 24 đến 28 độ là thích hợp nhất" - anh Trung kể. Nỗi ám ảnh lớn nhất của người nuôi tôm là dịch bệnh. Mỗi năm, mỗi vụ tôm sẽ có những loại bệnh khác nhau mà người nuôi không thể lường trước được. Bệnh có thể xuất hiện do virus hoặc do thời tiết cực đoan. Sự bùng phát dịch bệnh do thời tiết cực đoan thường mang tính khu vực, vùng nuôi nên rất khó khắc chế.





Để nuôi tôm hiệu quả cần có sự đầu tư cần thiết về kỹ thuậ̣t và trang thiết bị. Mỗi vụ anh Trung phải bỏ ra số vốn hơn 500 triệu đồng đầu tư thiết bị và con giống.

Ao nuôi của anh được phủ bạt hoàn toàn, lắp đặt hệ thống cung cấp nước, xử lý nước thải, hệ thống quạt oxy được đầu tư bài bản để hạn chế rủi ro. Tôm là loại rất dễ nhiễm bệnh, nhất là khi nguồn nước bị ô nhiễm, do vậy công tác xử lý nước anh Trung đặc biệt quan trọng. Ngoài ra, để tôm khỏe mạnh, đạt năng suất trong quá trình chăm sóc, anh trộn thêm một số loại thực phẩm bổ gan, canxi cho tôm.

Bí quyết nuôi tôm tiết kiệm thức ăn

Bắt đầu nuôi tôm từ năm 2010 đến nay, ông Võ Như Kháng (thôn Hải Thế, xã Phong Hải) có 2 hồ tôm với diện tích hơn 6.000m2. Ông Kháng là một trong những người nuôi tôm hiệu quả có tiếng ở vùng cát trắng Phong Điền. "Nếu thời tiết thuận lợi, mỗi năm có thể nuôi được 3 vụ, nhưng nếu gặp thời tiết thất thường hoặc dịch bệnh thì chỉ có thể nuôi từ 1 đến 2 vụ" - ông Kháng chia sẻ.

Theo ông Kháng, có những vụ nuôi thuận lợi ông thu về hơn 15 tấn tôm mỗi hồ. Với giá thành 230.000 đồng/kg, ông đạt lợi nhuận từ 1,9 - 2 tỷ đồng. Năm nào gặp biến cố, nuôi được ít vụ thì ông thu lãi từ 600 - 700 triệu đồng.

Ông Kháng cho biết thêm, sai lầm mà ông thấy nhiều người nuôi tôm mắc phải đó là việc cho tôm ăn. Theo ông, có những giai đoạn tôm ăn được rất ít và có giai đoạn tôm ăn nhưng không lớn, vì vậy cần phải tính kỹ lượng thức ăn dùng mỗi giai đoạn cho tôm.

Theo cách cho tôm ăn của ông Kháng, với hồ nuôi 1 triệu con tôm thì lượng thức ăn cần bỏ ra là 3 tấn. Giai đoạn tôm ít sinh trưởng mỗi lần ăn chỉ cần thả khoảng 25-30kg thức ăn. Nhờ vậy ông vừa hạn chế được lượng thức ăn thừa vừa tránh thua lỗ nếu chẳng may tôm gặp dịch bệnh. Nhờ cách nuôi tôm thông minh, áp dụng các phương pháp hay vào mô hình nuôi tôm của mình, ông Võ Như Kháng và anh Trương Đình Trung đã được Hội Nông dân Việt Nam công nhận là nông dân sản xuất kinh doanh giỏi cấp Trung ương giai đoạn 2016-2020.