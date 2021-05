Xử lý nghiêm kênh YouTube Timm có nội dung độc hại cho trẻ em

Theo Cục PTTH&TTĐT, các video thể hiện bề ngoài là các hình ảnh hoạt hình, nếu chỉ lướt qua sẽ không nhận thấy sự bất thường, nguy cơ độc hại đối với trẻ em.

Cục Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử (Cục PTTH&TTĐT), Bộ TT&TT cho biết, theo phản ánh của Cục Trẻ em (Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội), Cục PTTH&TTĐT đã khẩn trương xem xét, đánh giá kênh YouTube Timmy TV, thu thập bằng chứng về những nội dung trái quy định pháp luật do kênh này đăng tải.

Cụ thể, Timmy TV là kênh YouTube hướng tới đối tượng người xem chính là trẻ em, tuy nhiên lại đăng tải rất nhiều video rùng rợn, kinh dị, thậm chí cổ súy mê tín, dị đoan, không phù hợp với thuần phong mỹ tục của dân tộc, gây ảnh hưởng xấu đến sự phát triển tâm sinh lý của trẻ.

Hình ảnh chụp nội dung trên kênh Youtube TimmyTV. Ảnh: Abei.gov.vn

Cục PTTH&TTĐT đã kiểm tra, thẩm định hàng loạt các video có tiêu đề và nội dung hãi hùng, ám ảnh như: “Timmy tiết lộ sự thật về ông già Noel là ác quỷ nuốt chửng hi vọng và sự sống của trẻ em”, “Timmy chứng kiến bạn thân ngủ với hồn ma người chết ghét trẻ con và sự thật đau lòng đằng sau đó…”, “Timmy thấy người mẹ thỉnh búp bê Kumathon cầu tài vì nhớ con ai ngờ gặp ma ám trong nhà”…

Theo Cục PTTH&TTĐT, tinh vi hơn cả, các video này thể hiện bề ngoài là các hình ảnh hoạt hình, nếu chỉ lướt qua sẽ không nhận thấy sự bất thường, nguy cơ độc hại đối với trẻ em.

Qua kiểm tra sơ bộ, đối tượng chủ kênh Timmy TV cư trú trên địa bàn TP.HCM, là thành viên của một công ty truyền thông chuyên sản xuất video giới thiệu các game cho trẻ em.

Cục PTTH&TTĐT đã thu thập thông tin, bằng chứng, chuyển Sở TT&TT TP.HCM để làm việc, xử lý nghiêm hành vi trái quy định pháp luật của chủ kênh Timmy TV. Đồng thời Cục sẽ xem xét, yêu cầu YouTube gỡ kênh dù cho các nội dung nguy hại của kênh đã được cài đặt chế độ riêng tư, ẩn đối với người xem.

Trước đó, Cục Trẻ em (Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội) đã có công văn đề nghi Cục An toàn thông tin (Bộ TT&TT), Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) kiểm tra và có biện pháp chặn, gỡ, xóa kênh và xử lý theo quy định để bảo vệ trẻ em trên không gian mạng.