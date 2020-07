"Xây dựng Thuận Châu thành huyện phát triển khá"

Đó là phát biểu chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 của ông Nguyễn Hữu Đông, Uỷ viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Sơn La.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, ông Nguyễn Hữu Đông, Uỷ viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Sơn La, cho biết: "Trải qua hơn 70 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Thuận Châu đã luôn đoàn kết, phát huy truyền thống cách mạng, ý chí tự lực, tự cường, vượt qua khó khăn, hăng hái thi đua lao động sản xuất.

Những năm qua, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng Đảng bộ huyện Thuận Châu đã lãnh đạo, chỉ đạo, vận dụng sáng tạo các chủ trương, đường lối của Đảng vào thực tiễn cuộc sống. Qua đó, đã từng bước khắc phục những khó khăn, thách thức hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra".

Ông Nguyễn Hữu Đông, Uỷ viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Sơn La, phát biểu chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Thuận Châu

Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2015-2020, kinh tế huyện Thuận Châu tiếp tục phát triển ổn định. Tổng giá trị sản xuất giai đoạn 2016 - 2020 ước đạt 29.368 tỷ đồng, bình quân tăng 10,4%/năm. Trong đó, nông lâm nghiệp tăng 5,0%/năm; công nghiệp - xây dựng tăng 8,6%/năm; dịch vụ tăng 15,6%/năm. Thu ngân sách trên địa bàn đạt 270,9 tỷ đồng, bằng 123,1% chỉ tiêu Nghị quyết, tăng 96,9% so với nhiệm kỳ 2010 - 2015.



Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2015-2020, huyện Thuận Châu hình thành nhiều vùng sản xuất nông nghiệp hàng hoá.

Sản xuất nông nghiệp tiếp tục chuyển dịch theo hướng sản xuất hàng hóa, nâng cao chất lượng. Huyện đã chú trọng xây dựng thương hiệu của các sản phẩm. Mở rộng và phát triển các chuỗi sản xuất tiêu thụ nông sản, như: Xoài, cam, bơ, chanh leo, thanh long, nhãn, khoai sọ, dược liệu…

Đến nay, huyện Thuận Châu trồng mới 3.330 ha cây ăn quả bằng 333% chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội. Hiện toàn huyện đã có 3.670 ha cây ăn quả; 5.216,6 ha cây Sơn tra; 8.428 ha cây công nghiệp (chè, cà phê, cao su). Xây dựng được 2 mã số vùng trồng với sản phẩm xoài xuất khẩu sang thị trường như Úc, Mỹ. Gần đây nhất, huyện Thuận Châu đã xuất khẩu 10 tấn Thanh Long ruột đỏ sang thị trường Nga.

Ngày 23/7, huyện Thuận Châu đã xuất khẩu 10 tấn thanh long ruột đỏ sang thị trường Nga.

Các ngành và các thành phần kinh tế có bước phát triển tốt. Công tác thu hút đầu tư được tập trung triển khai quyết liệt, huy động được các nguồn vốn cho đầu tư phát triển. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội. Tình hình phát triển kinh tế - xã hội ở các xã, bản đặc biệt khó khăn, từng bước ổn định. Văn hóa - Xã hội có chuyển biến tích cực. Các chính sách an sinh và phúc lợi xã hội được thực hiện tốt. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện. Diện mạo nông thôn đã có nhiều đổi mới. Có 2 xã Phổng Lái, Tông Lạnh đạt chuẩn nông thôn mới.

Toàn huyện đạt bình quân 10,18 tiêu chí/xã, tăng 4,43 tiêu chí/xã so với năm 2015. Không có xã nào đạt dưới 5 tiêu chí. Huyện có 100% xã, 71,1% bản có đường đến trung tâm được cứng hóa và 98% số hộ được sử dụng điện sinh hoạt.

Đến nay, huyện Thuận Châu có 2 xã Tông Lạnh và Phỏng Lái hoàn thành Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Quốc phòng, an ninh được tăng cường. Công tác đối ngoại được đẩy mạnh, đạt kết quả tích cực. Quan hệ đối ngoại với huyện Hua Mường, tỉnh Hủa Phăn, nước CHDCND Lào được củng cố và ổn định. Chủ động phòng chống có hiệu quả âm mưu "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch. Các hoạt động tuyên truyền "Nhà nước Mông", di cư tự do, truyền đạo trái phép từng bước được kiềm chế. Thực hiện tốt đề án bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được chú trọng. Thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Công tác phát triển đảng viên được quan tâm, nhất là phát triển đảng viên tại các xã, bản còn nhiều khó khăn. Bộ máy chính quyền các cấp được kiện toàn, từng bước nâng cao năng lực quản lý, điều hành. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội có nhiều đổi mới và tiến bộ.

Bí thư Tỉnh uỷ Sơn La nhận định, những thành tựu và kết quả đó đã từng bước đưa Thuận Châu vượt qua khó khăn và tạo đà phát triển trong nhiệm kỳ tiếp theo.

Ông Đông cho rằng, bên cạnh những thành tựu đạt được, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ huyện còn một số tồn tại, hạn chế cần tập trung khắc phục. Đó là: Kinh tế của huyện có bước phát triển nhưng chưa bền vững, đồng bộ. Tỷ lệ hộ nghèo còn cao (năm 2019 là 34,03%. Đời sống của một bộ phận nhân dân vùng sâu, vùng xa, vùng cao còn nhiều khó khăn. Công tác nắm bắt tình hình cơ sở có lúc, có nơi chưa kịp thời. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của một số tổ chức đảng và đảng viên chưa cao...

Bí thư Tỉnh uỷ Sơn La đánh giá: Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện là sự kiện chính trị quan trọng, quyết định hướng phát triển của Đảng bộ trong 5 năm tới và những năm tiếp theo. Mục tiêu trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 là Xây dựng Thuận Châu thành huyện phát triển khá của tỉnh.

Để hoàn thành mục tiêu đó, Bí thư Tỉnh uỷ Sơn La đề nghị Đảng bộ huyện Thuận Châu tập trung cao nhất cho nhiệm vụ xây dựng và chỉnh đốn Đảng. Tiếp tục thực hiện quyết liệt và hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI và XII) về xây dựng chỉnh đốn Đảng, gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực huyện ủy phải tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, gắn bó với cơ sở.

Quan tâm phát triển nông, lâm nghiệp, đặc biệt là ưu tiên cho phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ. Xây dựng thương hiệu, chỉ dẫn địa lý, đảm bảo đầu ra ổn định cho sản phẩm. Nâng cao chất lượng kinh tế rừng và đời sống của nhân dân trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng. Coi đây là một trong những giải pháp quan trọng đóng góp vào việc thực hiện chủ trương "phát triển xanh, nhanh và bền vững" theo dự kiến chủ đề Đại hội 15 của Đảng bộ tỉnh. Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh, để thu hút đầu tư.

Đẩy mạnh phát triển 3 vùng kinh tế của huyện phù hợp với tiềm năng, thế mạnh của từng vùng: Vùng kinh tế động lực dọc Quốc lộ 6; vùng dọc sông Đà; các xã vùng cao. Thực hiện tốt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Chú trọng đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng tại các xã, bản đặc biệt khó khăn...

Huy động tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực trong nhân dân. Gắn phát triển kinh tế với quan tâm giải quyết các vấn đề xã hội, bảo vệ môi trường sinh thái. Tiếp tục triển khai thực hiện các dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng. Phấn đấu xây dựng Thuận Châu thành huyện phát triển khá của tỉnh.

Tiếp tục phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo Chú trọng giáo dục từ cấp tiểu học đến THPT. Đào tạo cán bộ huyện, xã, bản đáp ứng trình độ, tiêu chuẩn cơ bản về chuyên môn, lý luận chính trị. Tiếp tục nâng cao chất lượng hệ thống y tế, tăng cường chăm sóc sức khỏe nhân dân. Thực hiện tốt công tác giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng khu vực phòng thủ huyện vững chắc. Củng cố thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, thế trận lòng dân vững mạnh. Tăng cường quan hệ hữu nghị đặc biệt và hợp tác toàn diện với huyện Hua Mường, tỉnh Hủa Phăn, Lào trên cơ sở ổn định để phát triển.

Thay mặt Ban Thường vụ tỉnh uỷ Sơn La, ông Đông tin tưởng rằng: Với tinh thần trách nhiệm, phát huy truyền thống đoàn kết, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc huyện Thuận Châu sẽ hoàn thành thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ do Đại hội đảng bộ huyện lần thứ 21 đề ra. Qua đó, xây dựng Thuận Châu thành huyện phát triển khá của tỉnh.