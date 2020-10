Vùng 3 Tường Phù chuẩn bị cán đích nông thôn mới

Sau 10 năm thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, từ một xã vùng 3 còn nhiều khó khăn, bằng sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của người dân, đến nay Tường Phù (huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La) đang bừng lên sắc diện mới, chuẩn bị cán đích nông thôn mới trong năm 2020.

Khơi dậy sức dân xây dựng nông thôn mới

Năm 2020, xã Tường Phù cùng với xã Tân Lang là 2 xã của huyện Phù Yên được Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia của huyện Phù Yên chọn để hoàn thành Chương trình xây dựng nông thôn mới. Bắt tay vào xây dựng nông thôn mới, xã Tường Phù gặp rất nhiều khó khăn. Qua rà soát, toàn xã mới chỉ đạt vẻn vẹn 4/19 tiêu chí, đó là: Quy hoạch, thủy lợi, điện và tổ chức sản xuất. Ở thời điểm cách đây hơn 10 năm, xã chưa có trường học nào đạt chuẩn quốc gia. Các tiêu chí cần nguồn vốn lớn, như: Đường giao thông, thủy lợi, cơ sở vật chất văn hóa… vẫn còn thấp, trông chờ vào nguồn đầu tư từ ngân sách Nhà nước.

"Ngày thứ 7 tình nguyện về cơ sở xây dựng nông thôn mới" thu hút hàng nghìn người tham gia.

Trao đổi với phóng viên Báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt/Trang Trại Việt, ông Lộc Trọng Vỹ, Bí thư Đảng ủy, Trưởng BCĐ các Chương trình mục tiêu quốc gia xã Tường Phù, cho hay: "Trước thực tế đó, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Tường Phù đã xác định những thách thức trong "bài toán" xây dựng nông thôn mới cũng chính là thời cơ để cải thiện tình hình, khởi sắc diện mạo nông thôn. Đảng bộ, chính quyền, các tổ chức đoàn thể của xã đã tranh thủ thời cơ, chủ động đề ra được các nghị quyết, cách làm phù hợp, kịp thời giải quyết những vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện".

Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã đã cụ thể hóa tình hình, nhiệm vụ cụ thể của cơ sở, xây dựng chương trình, kế hoạch, rà soát từng tiêu chí, đề ra lộ trình thực hiện cho từng năm, từng thời điểm và từng tiêu chí. Phân công rõ nhiệm vụ cho các thành viên, các tổ chức, các ngành chỉ đạo, theo dõi các bản và phụ trách các nội dung xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt, trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, xã luôn nêu cao và phát huy vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong quá trình thực hiện xây dựng các tiêu chí nông thôn mới, kịp thời tháo gỡ khó khăn ở cơ sở. Xã Tường Phù thực hiện chính sách lồng ghép các nguồn vốn, dự án hỗ trợ từ ngân sách nhà nước, có chính sách kích cầu, hỗ trợ các bản khó khăn; kêu gọi sự đầu tư hỗ trợ của con em xa quê, sự đóng góp của người dân dân để xây dựng và hoàn thành 19 tiêu chí nông thôn mới.

Thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, người dân xã Tường Phù hăng hái thi đua lao động sản xuất.

Trước hết, xã Tường Phù đã chọn khâu đột phá trong xây dựng nông thôn mới là đẩy mạnh phát triển kinh tế; tuyên truyền, vận động, khuyến khích người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất; chuyển đổi mô hình kinh tế nông thôn nhằm tăng thu nhập cho người dân.

Trong 10 năm triển khai thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, xã Tường Phù đã thực hiện nhiều giải pháp hỗ trợ phát triển các mô hình kinh tế. Ngoài diện tích lúa nước với gần 180ha cấy 2 vụ, hiện xã đang duy trì và phát triển 87ha cây rau màu vụ đông, 14ha tỏi tía, 40ha cây ăn quả, 42ha mía và 1 ha cây thanh long ruột đỏ. Duy trì chăn nuôi đàn gia súc, gia cầm trên 20.000 con và hơn 11ha ao hồ nuôi trồng thủy sản, sản lượng hơn 68 tấn. Nhờ vậy, thu nhập bình quân đầu người toàn xã năm 2017 chỉ đạt 19 triệu đồng/ người/ năm, đến hết tháng 10/2020, đạt gần 36,4 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 9,08%.

Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, người dân xã Tường Phù đã tích cực tham gia dọn dẹp vệ sinh môi trường.

Trong 10 năm qua, người dân xã Tường Phù đã đóng góp gần 4,6 tỷ đồng để làm đường giao thông nông thôn. Riêng năm 2019, có 194 hộ hiến đất, đóng góp trên 70.000 ngày công và trên 800 triệu đồng để xây dựng 34 tuyến đường giao thông liên bản, nội bản, với tổng chiều dài trên 12,4km; hiến 88.000m² đất ruộng và góp công sức mở đường đường nội đồng dài 15,4km. Đến nay, 100% đường trục bản, 76% đường ngõ và 100% đường trục chính nội đồng được bê tông hóa, phục vụ đi lại, vận chuyển hàng hóa, vật tư, phân bón... thuận tiện quanh năm. Hệ thống kênh mương dẫn nước được kiến cố hóa với 3 đập thủy lợi, cụm thủy lợi 3 xã Tường Phù - Tường Thượng - Gia Phù có chiều dài trên 20 km, đảm bảo nước tưới chủ động cho trên 80% diện tích sản xuất nông nghiệp.

"Nhà nước về làm mương làm đường cho dân, cán bộ xã cũng tuyên truyền đến các hộ dân hiến đất để làm đường nội bản, đường nội đồng, nhà tôi cũng nhất trí thôi vì làm cho dân, rất là mừng, đi lại trong bản trời mưa, trời nắng cũng tốt rồi, thu hoạch lúa, đi cày rất là tiện", ông Lò Văn Nhâm, bản Bùa Chung 1 – người đã tự nguyện hiến trên 1.000m2 đất ruộng để làm đường phấn khởi chia sẻ như vậy.

Nhà văn hoá các bản trên địa bàn xã Tường Phù được Nhà nước xây dựng khang trang.

Năm 2011, toàn xã còn nhiều nhà tạm, nhà dột nát. Tiêu chí về nhà ở dân cư đã được xã chỉ đạo, đồng thời huy động nguồn lực từ các đoàn thể, nhà hảo tâm, đơn vị, tổ chức hỗ trợ. Trong năm 2020, Hội Nông dân, Mặt trận Tổ quốc, Hội Cựu chiến binh, Hội Liên hiệp phụ nữ xã đã vận động hội viên quyên góp, ủng hộ về tiền và ngày công xây dựng, sửa chữa 25 nhà tạm, nhà dột nát cho các đối tượng. Hiện nay, toàn xã không còn hộ nhà tạm, nhà dột nát.

Xác định tiêu chí số 17 về môi trường là một trong những tiêu chí khó thực hiện nhất nên ngay khi bắt đầu triển khai Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, xã Tường Phù đã chỉ đạo cho các ban ngành, đoàn thể các bản tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao ý thức bảo vệ môi trường nông thôn nhằm từng bước thay đổi căn bản nhận thức, thói quen, tập quán của cộng đồng về sự cần thiết phải thực hiện tiêu chí môi trường.

Cơ sở hạ tầng được đầu tư xây dựng nhằm đáp ứng nhu cầu phục vụ người dân xã Tường Phù.

Để đạt các chỉ tiêu trong tiêu chí môi trường, nhiều phong trào, mô hình về bảo vệ môi trường được duy trì có hiệu quả như: "Vệ sinh môi trường đường làng, ngõ xóm", phong trào "5 không, 3 sạch" do Hội Liên hiệp Phụ nữ làm nòng cốt; "Ngày thứ bảy tình nguyện", "Ngày chủ nhật xanh" của Đoàn Thanh niên; "Xanh - sạch - đẹp" trong các trường học... đã từng bước cải thiện chất lượng môi trường. Xây dựng Kế hoạch và triển khai vận động 921 hộ dân xây dựng, cải tạo vườn, hàng rào, cổng, ngõ tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp; rà soát, thống kê kết quả thực hiện kế hoạch.

Chị Lò Thị Hợp, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã Tường Phù cho biết thêm: "Hàng tuần, Hội viên phụ nữ các nhóm đều tổ chức dọn dẹp vệ sinh, khơi thông cống rãnh tại các tuyến đường do Hội Liên hiệp phụ nữ tự quản; tiến hành xây dựng được 2 tuyến đường hoa gồm 1 tuyến nội đồng và 1 tuyến liên xã Tường Phù - Tường Thượng khoảng 5km; vận động mỗi gia hội viên tự đào 1 hố rác; phân loại rác thải sinh hoạt, những loại rác thải khó phân hủy như túi nilong, chai nhựa sẽ được để vào bao riêng đưa ra thùng rác chung, rác dễ phân hủy sẽ được các hội viên đưa vào hố rác gia đình để đốt, chấm dứt tình trạng xả rác bừa bãi".

Nhiều hình thức tuyên truyền thông qua pano, áp phích để cổ động phong trào xây dựng nông thôn mới tại xã Tường Phù.

Toàn xã đã có 2 công trình nước sạch, cung cấp nước sinh hoạt đảm bảo vệ sinh cho trên 90% người dân ở 7/7 bản. Nước sạch về bản đã góp phần quan trọng vào việc cải thiện nguồn nước sinh hoạt cho các vùng nông thôn, nâng cao chất lượng cuộc sống, hạn chế người dân mắc các bệnh truyền nhiễm do ô nhiễm nguồn nước.

Ông Lò Văn Năng, bản Nà Lè phấn khởi chia sẻ "Từ khi được biết chủ trương năm 2020 xã Tường Phù sẽ về đích nông thôn mới, chúng tôi rất phấn khởi. Là người dân, chúng tôi đồng lòng, quyết tâm cao để cùng thực hiện các tiêu chí nông thôn mới, nhất là tiêu chí số 17 về môi trường. Bản thân gia đình tôi, ngoài tích cực tham gia các hoạt động vệ sinh môi trường hàng tuần do xã phát động, chúng tôi còn chủ động thu gom rác thải sinh hoạt để đúng nơi quy định".

Chuẩn bị về đích nông thôn mới

Thực hiện phong trào "Ngày thứ 7 tình nguyện về cơ sở xây dựng nông thôn mới", nhờ sự vào cuộc quyết liệt, chủ động của cán bộ, nhân dân xã, sự chung tay góp sức của tổ công tác của huyện đã hỗ trợ một số bản trong công tác giải phóng mặt bằng, tu sửa nhà văn hóa, chỉnh trang khu dân cư, chỉ đạo các khu dân cư tham gia tổng dọn vệ sinh môi trường, trồng hoa các lề đường, tạo cảnh quan môi trường xanh – sạch – đẹp… Đến nay, xã Tường Phù đã huy động được gần 4.000 lượt người tham gia "Ngày thứ 7 tình nguyện về cơ sở xây dựng nông thôn mới" tại 7 bản. Trong đó, đã tổ chức trồng trên 300 cây phân tán; nạo vét 2.400m kênh mương, gần 500m rãnh thoát nước; phát, quét dọn dọc tuyến kênh mương, hai bên đường trục đường liên xã, đường bản với tổng chiều dài trên 10.000m; đắp đất đường ống nước sinh hoạt với chiều dài 1.700m; san nền nhà văn hóa của 3 bản Bùa Thượng 1, Bùa Chung 1, Bùa Chung 2 với diện tích 610m2...

Cơ sở vật chất các trường học trên địa bàn xã Tường Phù được đầu tư đồng bộ nhằm đáp ứng yêu cầu dạy học và nâng cao chất lượng giáo dục.

Song song với đó, việc thực hiện các nhóm tiêu chí về văn hóa, xã hội, tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên, hệ thống tổ chức chính trị xã hội vững mạnh, các chương trình mục tiêu Quốc gia về y tế được duy trì thực hiện có hiệu quả, cơ sở vật chất, trang thiết bị khám chữa bệnh được đầu tư và nâng cấp, công tác khám chữa bệnh ngày càng được nâng cao, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 100%. Công tác giáo dục, đào tạo được quan tâm đúng mức, hàng năm tỷ lệ huy động trẻ trong độ tuổi ra lớp đạt 100%.

Xã Tường Phù duy trì phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi; phổ cập giáo dục trung học cơ sở. Trên địa bàn xã hiện có 2 cấp tiểu học và trung học cơ sở được công nhận đạt chuẩn quốc gia, chiếm 70%, còn 1 cấp trường Mầm non đang được đầu tư xây dựng. Toàn xã có 7/7 bản được phủ sóng mạng Internet đảm bảo thông tin liên lạc và truy cập hệ thống mạng theo quy định. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn được củng cố, giữ vững. Toàn xã không có tụ điểm phức tạp về trật tự xã hội và không phát sinh thêm người mắc các tệ nạn xã hội; 100% số bản được công nhận đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh, trật tự, nhân dân yên tâm lao động sản xuất, xây dựng cuộc sống ấm no.

Đội ngũ cán bộ, công chức xã đạt chuẩn; Đảng bộ đạt trong sạch vững mạnh nhiều năm liên tục, các đoàn thể luôn đạt khá; cấp uỷ, chính quyền xã, các bản được kiện toàn kịp thời, đảm bảo công tác lãnh đạo của Đảng ở cơ sở. Xã Tường Phù từng bước nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền địa phương trong xây dựng nông thôn mới. Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật trên địa bàn được phát huy, cập nhật, nghiên cứu thường xuyên, đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo trên các lĩnh vực để hoàn thiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Trong quá trình thực hiện chương trình mục tiệu quốc gia xây dựng nông thôn mới, bằng sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, huy động sức mạnh của toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân, nỗ lực vượt khó, đã Tường Phù đã gặt hái được thành quả thật đáng khích lệ. Qua thẩm định, đến nay, xã đã đạt 19/19 tiêu chí và 49/49 chỉ tiêu, sẵn sàng về đích nông thôn mới vào cuối tháng 11/ 2020. Song"trái ngọt" to lớn nhất mà xã Tường Phù đã đạt được là sự đoàn kết, chung sức, đồng lòng của người dân. Sâu xa hơn, đó là người dân đã thay đổi nhận thức, loại bỏ tư tưởng trông chờ, ỷ lại để vươn lên trong cuộc sống. Người dân trong toàn xã đã và đang nỗ lực cống hiến cùng xây dựng quê hương mới ngày càng phát triển.