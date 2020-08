Vựa lúa Cần Thơ: Nguồn cung gạo luôn dồi dào

So với cách nay hơn 1 tháng, hiện giá bán lẻ nhiều loại gạo trên thị trường tăng khoảng 500-1.000 đồng/kg, nguồn cung luôn đảm bảo đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng.

Lúa, gạo được bày bán dồi dào, với giá bán được niêm yết cụ thể từng mặt hàng tại một cửa hàng kinh doanh gạo ở Nhà Lồng 3, Trung tâm thương mại Cái Khế, TP Cần Thơ.

Tại chợ và cửa hàng kinh doanh gạo ở TP Cần Thơ, các loại gạo thông dụng như: IR 50404, gạo Một Bụi, gạo Hàm Châu… có giá từ 12.500-13.500 đồng/kg; các loại gạo thơm như: gạo thơm Ðài Loan, gạo thơm Mỹ, Chợ Ðào, Tài Nguyên, Nàng Hương, Nàng Hoa… có giá phổ biến từ 14.000-18.000 đồng/kg; gạo Thơm Lài sữa, gạo thơm Thái Lan (nhập khẩu) giá khoảng 22.000-25.000 đồng/kg…

Gần đây, giá lúa và gạo xuất khẩu của nước ta tăng đã tạo điều kiện cho giá gạo bán lẻ tại thị trường trong nước tăng theo, nhất là các loại gạo cấp thấp vốn có giá rẻ. Bên cạnh đó, gần đây những loại gạo thông dụng cũng được nhiều đơn vị, doanh nghiệp trong nước tập trung mua để làm quà tặng và các chương trình từ thiện, an sinh xã hội… góp phần tạo thuận lợi tiêu thụ gạo. Riêng nhiều loại gạo thơm giá chỉ tăng khoảng 500 đồng/kg, thậm chí có mặt hàng không tăng do tiểu thương còn lượng hàng tồn cố gắng ổn định giá để “giữ chân” khách hàng.

Theo tiểu thương kinh doanh lúa gạo, sức mua gạo ít biến động, nguồn cung các loại gạo trên thị trường đang rất dồi dào, đảm bảo đáp ứng tốt nhu cầu người tiêu dùng. Do lúa thu đông 2020 tại TP Cần Thơ và nhiều tỉnh ÐBSCL sắp bước vào thu hoạch nên tiểu thương kinh doanh lúa gạo chọn giải pháp “lấy hàng tới đâu bán tới đó”, chứ không mua dự trữ do lo ngại tới đây giá lúa gạo có nhiều khả năng giảm trở lại do nguồn cung tăng.