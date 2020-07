Về Cổ Thạch “săn" rêu xanh phủ kín, ngắm đá 7 màu đủ sắc màu, hình thù

Bãi biển Cổ Thạch nổi tiếng với bãi đá rêu xanh phủ kín cùng những viên đá đủ màu sắc, hình thù tuyệt đẹp.

Tọa lạc tại xã Bình Thạnh, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận, bãi biển Cổ Thạch nổi tiếng với bãi đá rêu xanh phủ kín cùng những viên đá đủ màu sắc, hình thù tuyệt đẹp…

Ngắm bình minh trên biển Cổ Thạch

Khi tới đây, bạn sẽ ngỡ ngàng thấy trước mắt là một màu xanh mướt phủ kín trên những phiến đá tạo nên vẻ đẹp kỳ ảo của tầng lớp rêu. Mặc dù biển Cổ Thạch nước trong vắt và xanh biếc, sóng không lớn khá thích hợp cho hoạt động tắm và dạo biển, nhưng đôi khi khách du lịch tới đây cũng chỉ vì lý do tò mò muốn ngắm bãi đá rêu xanh trên bờ biển và lượm những viên đá nhỏ muôn màu sắc làm kỷ niệm.

Khách du lịch ghé "săn rêu".

Biển Cổ Thạch lúc nào cũng đẹp, tuy nhiên mùa “săn rêu” được xem là mùa du lịch chính và hút khách nhất. Thời điểm để bạn có thể “săn rêu” trên bãi biển này tầm tháng 3 dương lịch. Đặc biệt, khi thủy triều xuống, bãi đá rêu trở nên đẹp hơn bao giờ hết với màu xanh mướt mềm mịn như nhung. “Săn rêu” chính là chọn những khoảnh khắc ấy, bởi nếu không đủ nước, rêu sẽ bị khô không còn cái dáng vẻ mướt mát nữa. Mùa rêu ở Cổ Thạch thường chỉ khoảng một tháng, nếu thời tiết ổn định, mưa thuận gió hòa thì mùa rêu sẽ kéo dài hơn tầm hai tháng. Rêu ở đây xuất hiện như một hiện tượng tự nhiên, không do tác động của con người. Những mảng rêu xanh bám chặt trên những tảng đá to, nhỏ cuốn hút đến kỳ lạ. Cái màu xanh non mướt, mềm mại, cảm giác như muốn che chở cho những phiến đá chúng đeo bám. Ngoài việc đến đây “săn rêu”, bạn còn được chiêm ngưỡng bãi đá sỏi muôn màu sắc. Bức tranh đá – rêu có thể khiến bạn say mê quên lối về. Ở đây, bạn tha hồ chụp với rêu xanh, rồi lại ngắm nghía, tìm kiếm, nhặt những viên đá sỏi đủ màu sắc, hình dạng, họa tiết, kích thước…để làm kỷ niệm.

Những mảnh rêu xanh mướt phủ kín trên đá.

Có hai thời điểm để bạn có thể “check in” ở biển Cổ Thạch là khi bình minh ló rạng hoặc hoàng hôn chiều tà. Ánh nắng đầu tiên hoặc cuối chiều đều tạo nên vẻ đẹp cuốn hút của bãi biển. Du lịch biển Cổ Thạch thích hợp nhất là lịch trình 2 ngày một đêm. Bạn có thể đến đây vào chiều muộn, ngắm hoàng hôn trên biển, tìm một chỗ lưu trú quanh đó, kiếm một vài đặc sản để thưởng thức và đón bình minh trên bãi đá rêu vào sáng sớm hôm sau. Dịch vụ ăn uống tại Cổ Thạch cũng khá dễ dàng, bạn có thể thưởng thức các món ăn hải sản như cá, tôm, mực…ngay tại các quán xá, nhà hàng gần biển, hoặc ghé khu chợ đêm Cổ Thạch.

Đá 7 màu Cổ Thạch với nhiều hình dạng, kích cỡ đẹp mắt.

Cũng ngay gần với biển Cổ Thạch là ngôi chùa Cổ Thạch hơn 100 năm tuổi. Bạn có thể ghé thăm chùa và từ vị trí này, bạn thu vào tầm mắt bãi đá 7 màu và chiêm ngưỡng cảnh biển trời bao la với nét đẹp riêng biệt không phải nơi nào cũng có./.