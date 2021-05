Từ thông tin của Báo Dân Việt, công an vào cuộc điều tra Chủ tịch Mặt trận xã ở Nam Định làm giả học bạ

Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an huyện Ý Yên (Nam Định) đã chuyển toàn bộ hồ sơ tin báo vụ việc có dấu hiệu của tội “làm giả, sử dụng tài liệu giả của Cơ quan nhà nước” của ông Vũ Đình Chiến- nguyên Chủ tịch MTTQ xã Yên Phúc sang cơ quan Công an huyện Vụ Bản để điều tra theo đúng thẩm quyền.

Như Báo điện tử Dân Việt/TrangTraiVietOnline đã thông tin, để thăng tiến trong công việc, ông Vũ Đình Chiến- Chủ tịch Mặt trận xã Yên Phúc đã sử dụng học bạ giả để thi lấy bằng tốt nghiệp THPT.

Theo đó, dù không học ở Trung tâm Giáo dục thường xuyên Trần Phú (Nam Định), nhưng ông Chiến vẫn làm giả học bạ của trường này để mang sang Trung tâm Giáo dục thường xuyên Liên Minh (huyện Vụ Bản) thi lấy bằng tốt nghiệp THPT.

Hành vi tinh vi của ông Chiến đã không bị phát giác và Sở Giáo dục & Đào tạo Nam Định đã ký Quyết định cấp bằng THPT cho ông Chiến.

Trước những thông tin phản ánh của Báo điện tử Dân Việt/TrangTraiVietOnline, ngày 1/4, Thượng tá Nguyễn Hữu Nhị- Phó Thủ trưởng cơ quan CSĐT Công an huyện Ý Yên đã ký văn bản số 201/CV- CQĐT gửi đến Báo điện tử Dân Việt cho biết, nhận được tin báo tội phạm của Báo Nông thôn Ngày nay/điện tử Dân Việt về trường hợp ông Chiến có hành vi làm giả hồ sơ học bạ để thi cử, ngày 06/11/2020 Cơ quan CSĐT Công an huyện Ý Yên đã tiến hành điều tra vụ việc.

Theo Cơ quan CSĐT Công an huyện Ý Yên, ông Vũ Quốc Dũng- Giám đốc Trung tâm giáo dục thường xuyên Liên Minh, huyện Vụ Bản đã cung cấp học bạ giả của Trung tâm Giáo dục thường xuyên Trần Phú TP Nam Định cho ông Chiến.

Quá trình điều tra, xác minh cho thấy, vào đầu năm 2016 khi ông Chiến đang giữ chức Phó Chủ tịch UBND xã Yên Phúc, đã gặp và đặt vấn đề với ông Vũ Quốc Dũng- Giám đốc Trung tâm giáo dục thường xuyên Liên Minh, huyện Vụ Bản đề cập vấn đề muốn xin đi học để thi lấy bằng tốt nghiệp THPT.

Để có được bằng tốt nghiệp THPT, ông Chiến đã sử dụng hồ sơ học bả giả để thi.

Tại đây, ông Dũng đã đặt vấn đề ông Chiến nhiều tuổi và bận công tác sẽ khó có thời gian đi học, do vậy ông Dũng sẽ đứng ra lo giúp về mặt hồ sơ thủ tục để đi thi mà không cần học.

Đồng thời, ông Dũng có gửi tài liệu cho ông Chiến để ôn thi, còn việc thi đỗ hay không là việc của ông Chiến.

Hiện vụ việc có dấu hiệu của tội "Làm giả, sử dụng tài liệu giả của Cơ quan Nhà nước" của ông Chiến đã được Công an huyện Ý Yên chuyển sang Cơ quan CSĐT Công an huyện Vụ Bản để thụ lý theo thẩm quyền.

Ông Chiến đã đóng 12 triệu đồng tiền học phí cho ông Dũng. Ngày 1/7/2016, ông Chiến tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia được tổ chức tại trường THPT Hoàng Văn Thụ (huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định) và đã trúng tuyển kỳ thi.

Tháng 10/2016, ông Dũng gọi điện cho ông Chiến lên gặp và đưa bằng tốt nghiệp THPT cùng học bạ cấp 3 cùng các giấy tờ khác có liên quan đến việc thi tốt nghiệp THPT cho ông Chiến.

Thấy học bạ THPT là của Trung tâm Giáo dục thường xuyên Trần Phú TP Nam Định cấp, ông Chiến thắc mắc với ông Dũng, thì được ông Dũng cho biết, học bạ đảm bảo tính pháp lý.



Theo Cơ quan CSĐT huyện Ý Yên, quá trình xác minh hành vi vi phạm của ông Vũ Đình Chiến diễn ra ở xã Liên Minh, huyện Vụ Bản (Nam Định).

Do vậy, Cơ quan CSĐT Công an huyện Ý Yên đã chuyển toàn bộ hồ sơ tin báo vụ việc có dấu hiệu của tội "Làm giả, sử dụng tài liệu giả của Cơ quan Nhà nước" nói trên đến Cơ quan CSĐT Công an huyện Vụ Bản để tiếp nhận, thụ lý, giải quyết theo thẩm quyền.