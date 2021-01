TP Bắc Ninh tổng kết công tác 2020: Vượt khó trước Covid-19, tốc độ tăng trưởng kinh tế vẫn đạt 3,6%

Sáng 11/01, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ thành phố Bắc Ninh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Nhân Chiến trao Bằng khen của BTV Tỉnh ủy cho Đảng bộ thành phố Bắc Ninh.

Dự Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Nhân Chiến, Ủy viên TƯ Đảng, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Vương Quốc Tuấn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Tạ Đăng Đoan, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy.



Năm 2020, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhất là đại dịch Covid-19, song dưới sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy - HĐND - UBND tỉnh cùng với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, thành phố đã triển khai thực hiện hiệu quả chủ đề công tác năm “Toàn dân chung tay hành động vì môi trường sạch; nâng cao chất lượng hạ tầng, mỹ quan đô thị và đời sống văn hóa nhân dân” và thực hiện tốt 5 quyết tâm chính trị đề ra. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) theo giá so sánh 2010 ước đạt hơn 36.800 tỷ đồng, tăng 3,6% so với năm 2019 và chiếm khoảng 30% GRDP toàn tỉnh. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng; tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn ước thực hiện hơn 5.700 tỷ đồng, bằng 108% so với năm 2019.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục đạt được những kết quả tích cực với 90% khu phố và 95% gia đình đạt danh hiệu văn hóa; 83% cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa; 100% tuyến phố văn minh đô thị. Sự nghiệp giáo dục - đào tạo tiếp tục trong top dẫn đầu tỉnh. Công tác y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân, an sinh xã hội được chú trọng, kịp thời hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid -19. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,59%. Công tác quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể ngày càng được củng cố và phát huy, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Năm 2021, thành phố tập trung thực hiện chủ đề năm “Tăng cường hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; tập trung rà soát, điều chỉnh quy hoạch, mở rộng không gian đô thị; xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; đẩy mạnh phát triển thương mại - dịch vụ; nâng cao đời sống của nhân dân”; thực hiện tốt 5 quyết tâm chính trị, cụ thể: Chỉ đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; thu ngân sách vượt dự toán; hoàn thành việc chuyển đổi mô hình quản lý, khai thác từ 2 chợ truyền thống trở lên; tập trung rà soát, điều chỉnh quy hoạch, đầu tư xây dựng hoàn thành và đưa vào sử dụng các công trình trọng điểm; thực hiện lắp đặt camera an ninh ở các khu phố theo hình thức Nhà nước và nhân dân cùng làm. Phấn đấu, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng 5 - 6% so với năm 2020; GRDP bình quân đầu người đạt 7.971 USD; 85% tổ chức cơ sở của MTTQ và các đoàn thể hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên…

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và Bí thư Thành ủy Bắc Ninh trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Ủy viên TƯ Đảng, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Nhân Chiến ghi nhận, đánh giá cao kết quả đạt được của thành phố trong năm qua, đồng thời nêu một số nguyên nhân tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới.

Về nhiệm vụ năm 2021, đồng chí Nguyễn Nhân Chiến nhất trí cao với chủ đề công tác và 5 quyết tâm chính trị của thành phố, và đề nghị thành phố tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm các chủ trương, Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương, của tỉnh, nhất là Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX để cụ thể hóa các Kế hoạch, Đề án phù hợp với từng địa phương, đơn vị. Bên cạnh đó, thành phố cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành “mục tiêu kép”, thực hiện đồng bộ các giải pháp, không chủ quan lơ là công tác phòng chống dịch Covid-19. Tháo gỡ khó khăn, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp, phục vụ tăng trưởng của thành phố; xây dựng lộ trình, kế hoạch phát triển “kinh tế ban đêm” để khai thác lợi thế của thành phố.

Nâng cao chất lượng hoạt động lĩnh vực văn hóa xã hội, duy trì và giữ vững chất lượng giáo dục top đầu của tỉnh, bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, văn minh đô thị; siết chặt vấn đề quản lý an toàn thực phẩm. Tăng cường quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực, nhất là công tác quản lý đô thị, đất đai, quản lý cư trú người nước ngoài, nâng cao chất lượng cải cách hành chính… Trước mắt, đẩy mạnh phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tập trung nguồn lực chăm lo Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 cho nhân dân, đảm bảo mọi người dân đều có Tết.

Nhân dịp này, Đảng bộ thành phố Bắc Ninh vinh dự được nhận Bằng khen của BTV Tỉnh ủy; UBND tỉnh tặng Cờ thi đua cho 2 tập thể; nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc được Tỉnh ủy, UBND tỉnh và thành phố Bắc Ninh khen thưởng.