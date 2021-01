Tỉnh Sơn La gặp mặt đầu xuân các cơ quan báo chí, văn nghệ sỹ

Sáng ngày 7/1, tại trung tâm hội nghị tỉnh Sơn La, Ban Thường vụ tỉnh uỷ Sơn La đã tổ chức chương trình gặp mặt các cơ quan báo chí và văn nghệ sỹ tiêu biểu nhân dịp đón năm mới 2021.

Tham dự buổi gặp mặt có ông Nguyễn Hữu Đông, Uỷ viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh uỷ Sơn La; ông Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực tỉnh uỷ Sơn La; ông Hoàng Quốc Khánh, Phó Bí thư tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La và các đồng chí trong Ban Thường vụ tỉnh uỷ; đại diện lãnh đạo một số sở ban, ngành, của tỉnh; đại diện lãnh đạo, phóng viên các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương đóng trên địa bàn tỉnh.

Quang cảnh buổi gặp mặt các cơ quan báo chí, văn nghệ sỹ tiêu biểu trên địa bàn tỉnh đầu năm mới năm 2021.

Tại buổi gặp mặt, ông Nguyễn Hữu Đông, Uỷ viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Sơn La đã thông báo tới các cơ quan báo chí về 10 kết quả nổi bật trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội của tỉnh năm 2020. Mặc dù trong điều kiện dịch Covid-19 và thiên tai diễn biến phức tạp, khó lường, tác động mạnh đến tình hình kinh tế - xã hội, nhưng tỉnh Sơn La vẫn đạt được những kết quả nổi bật trên nhiều lĩnh vực. Để đạt được kết quả đó, trong năm 2020, tỉnh Sơn La đã tập trung cao lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả "nhiệm vụ kép", vừa đảm bảo phòng chống dịch Covid-19, vừa duy trì phát triển kinh tế - xã hội; kiểm soát tốt dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe của nhân dân, ổn định xã hội, giảm thiểu thiệt hại.

Ông Nguyễn Hữu Đông, Uỷ viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Sơn La phát biểu tại buổi gặp mặt.

Tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn ước đạt 6,23%; GRDP bình quân đầu người đạt 44,1 triệu đồng/người/năm (tăng 3,6 triệu so với năm 2019). Thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 4.526 tỷ đồng, đạt 104,57% dự toán Bộ Tài chính giao, tăng 12,95% so với năm 2019. Ngành nông nghiệp phát triển theo hướng sản xuất hàng hoá, ứng dụng công nghệ cao. Toàn tỉnh có 78.850 ha cây ăn quả, lớn thứ 2 cả nước. Giá trị sản xuất các loại quả đạt 3.038,3 tỷ đồng; được cấp 181 mã số vùng trồng cây ăn quả với diện tích 4.701 ha; có 196 chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn; 21 sản phẩm nông sản được cấp văn bằng bảo hộ; có 614 HTX, 6 liên hiệp HTX nông nghiệp. Hết năm 2020, tỉnh Sơn La có 83 sản phẩm OCOP (tăng 55 sản phẩm so với năm 2019), gồm 1 sản phẩm 5 đạt sao, 28 sản phẩm đạt 4 sao và 54 sản phẩm đạt 3 sao.

Lĩnh vực công nghiệp được thúc đẩy phát triển, trọng tâm là công nghiệp chế biến nông sản và công nghiệp năng lượng tái tạo. Vận hành hiệu quả 10 nhà máy chế biến nông sản đã đi vào hoạt động; tổ chức khánh thành và đưa vào hoạt động Nhà máy chế biến hoa quả tươi và thảo dược Vân Hồ của Tập đoàn TH; khởi công xây dựng Trung tâm chế biến rau quả Doveco Sơn La của Công ty cổ phần thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao tại huyện Mai Sơn.

Tập thể Thường trực tỉnh ủy chủ trì buổi gặp mặt.

Hoạt động thương mại, dịch vụ, du lịch từng bước được phục hồi và duy trì tăng trưởng. Tiếp tục duy trì xúc tiến thương mại, tiêu thụ, xuất khẩu sản phẩm; giá trị hàng hóa nông sản tham gia xuất khẩu đạt 112 triệu USD, trong đó giá trị hàng hóa nông sản tham gia xuất khẩu đạt 104 triệu USD; đã xuất khẩu được 16 sản phẩm nông sản sang thị trường 14 nước và vùng lãnh thổ.



Hệ thống kết cấu hạ tầng được quan tâm đầu tư theo hướng đồng bộ, diện mạo từ đô thị đến nông thôn có nhiều khởi sắc. Trong năm 2020, tỉnh Sơn La đã khánh thành trụ sở HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam và một số sở, ban, ngành của tỉnh; Bệnh viện Đa khoa tỉnh 550 giường. Toàn tỉnh có 49 xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, tăng 8 xã so với năm 2019, vượt 26 xã so với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV.

Dự cuộc gặp mặt có lãnh đạo, phóng viên các cơ quan báo, đài Trung ương và địa phương đóng trên địa bàn tỉnh.

Tổng vốn đầu tư toàn xã hội trên địa bàn năm 2020 ước đạt 21.000 tỷ đồng. Công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân được tăng cường; chất lượng giáo dục, đào tạo các cấp học được nâng cao. An sinh xã hội được đảm bảo, đời sống nhân dân từng bước được nâng lên; tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí đa chiều giảm 3% so với năm 2019, còn 18,62%.

Quốc phòng được củng cố, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định. Thực hiện tốt việc bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã tại 197/197 xã, thị trấn trong toàn tỉnh. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội được tăng cường, phát huy tốt vai trò tập hợp, xây dựng khối đoàn kết các dân tộc, quyền làm chủ của nhân dân. Tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, ông Nguyễn Hữu Đông, Uỷ viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Sơn La, cho biết: Năm 2020, các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh Sơn La đã kịp thời phản ánh, thông tin đầy đủ, nhanh nhạy, chính xác các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và của tỉnh. Các nội dung phản ánh đã bám sát thực tiễn cuộc sống, tuyên truyền, giới thiệu được những kết quả, thành tựu nổi bật của địa phương, nói lên tiếng nói, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân. Bên cạnh đó, các cơ quan báo chí cũng đã kịp thời phát hiện, phản ánh những bất cập, những vấn đề bức xúc của xã hội, tham mưu, góp ý, đề xuất để các cấp ủy đảng, chính quyền làm tốt hơn nhiệm vụ của mình, chống tham nhũng và tiêu cực xã hội. Làm tốt nhiệm vụ định hướng dư luận xã hội, góp phần giúp công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp ủy Đảng, chính quyền hiệu quả hơn, nhiều ý kiến, kiến nghị, phản biện của báo chí giúp cho tỉnh kịp thời lãnh đạo chỉ đạo giải quyết tháo gỡ và từng bước đổi mới trên các lĩnh vực.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Sơn La, Bí thư tỉnh ủy Sơn La đã ghi nhận, đánh giá cao và nhiệt liệt biểu dương những đóng góp tích cực cũng như những kết quả mà đội ngũ nhà báo, văn nghệ sỹ đã đạt được trong năm 2020. Đồng thời, đề nghị trong năm 2021, đội ngũ các nhà báo, văn nghệ sỹ tiếp tục bám sát các nội dung, sự kiện chính trị quan trọng của tỉnh, của đất nước nhằm làm tốt công tác tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội, duy trì và phát huy các giá trị văn hóa, bản sắc dân tộc.

"Các nhà báo, phóng viên, biên tập viên, đội ngũ văn nghệ sỹ tiếp tục quan tâm phản ánh toàn diện các mặt hoạt động của tỉnh, đặc biệt cần tập trung phản ánh những mặt tích cực, cách làm hay, gương điển hình tiên tiến… Tích cực đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật và các tiêu cực xã hội; phản ánh những mặt hạn chế, mặt trái một cách khách quan, công tâm, phù hợp với lợi ích của đất nước, của nhân dân. Mỗi nhà báo, phóng viên, biên tập viên và đội ngũ văn nghệ sỹ tiếp tục tu dưỡng, học tập rèn luyện, đoàn kết giúp đỡ nhau cùng tiến bộ để sáng tạo những tác phẩm sâu sắc nội dung nhằm quảng bá, giới thiệu những giá trị truyền thống, nét đẹp con người, quê hương cách mạng... góp sức xây dựng Sơn La ngày càng phát triển xanh, nhanh và bền vững", Bí thư tỉnh ủy Sơn La nhấn mạnh.

Cũng tại buổi gặp mặt, đại diện lãnh đạo một số cơ quan báo chí bày tỏ lời cảm ơn, sự quan tâm, chỉ đạo, tạo điều kiện của Thường trực tỉnh ủy Sơn La đối với các cơ quan báo chí trong những năm 2020. Đồng thời, đề xuất, kiến nghị một số giải pháp tiếp tục nâng cao công tác tuyên truyền của các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh trong năm 2021.