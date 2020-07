Tiêu hữu cơ Quảng Trị xuất khẩu đi châu Âu, Mỹ giá cao

Nông dân Quảng Trị trồng tiêu theo quy trình hữu cơ, xuất khẩu đi các thị trường Âu, Mỹ và có giá cao hơn từ 20 – 25% so với canh tác theo kiểu cũ.

Nông dân Quảng Trị trồng tiêu theo quy trình hữu cơ, xuất khẩu đi các thị trường Âu, Mỹ và có giá cao hơn từ 20 – 25% so với canh tác theo kiểu cũ.

Sản phẩm tiêu hạt Quảng Trị có chất lượng cao, được các thị trường trong và ngoài nước ưa chuộng. Ảnh: CĐ.

Theo Sở NN-PTNT tỉnh Quảng Trị, thông qua các chương trình, dự án, đến nay địa phương đã phát triển được gần 170 ha tiêu canh tác theo quy trình hữu cơ tại các huyện Vĩnh Linh và Gio Linh.

Theo đó, từ năm 2018 đã có 132 hộ nông dân tại các thôn Tân Văn, Hảo Sơn, An Nha, An Hướng, Xuân Hòa thuộc xã Gio An (huyện Gio Linh) liên kết với Công ty Organics More Co. Ltd có trụ sở tại TP. HCM để sản xuất và bao tiêu sản phẩm tiêu hữu cơ với quy mô 62,6 ha.

Nông dân khi tham gia chương trình liên kết sẽ được Công ty hỗ trợ làm các thủ tục kiểm định chất lượng sản phẩm và quy trình sản xuất tiêu, cây nghệ theo các tiêu chuẩn EC834/2007 của Châu Âu, tiêu chuẩn NOP USDA của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ.

Mô hình đã được tổ chức đánh giá độc lập Châu Âu Control Union chứng nhận sản phẩm sản xuất theo tiêu chuẩn hữu cơ của châu Âu và Mỹ.

Trong năm 2019, đã có 18 tấn tiêu hữu cơ được bán Công ty với giá 78.000đ/kg, cao hơn 18.000- 20.000 đồng/kg so với mặt bằng giá thị trường tại Quảng Trị cùng thời điểm.

Sở NN-PTNT tỉnh Quảng Trị đánh giá đây là hướng đi đột phá mới cho ngành hàng tiêu để xâm nhập các thị trường tiềm năng ở châu Âu và các nước khác trong bối cảnh nông sản gặp khó khăn chung.

Ngoài ra, hiện nay một số đơn vị trên địa bàn đã giới thiệu, quảng bá sản phẩm tiêu Quảng Trị ra thị trường quốc tế như Công ty cổ phần Tổng Công ty Thương mại Quảng Trị, Công ty TNHH Duy Proster... xuất khẩu sang thị trường Mỹ được hơn 50 tấn tiêu, với giá bán cao hơn 20% so với thị trường trong nước.