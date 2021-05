Tiền lương trong thời gian nghỉ việc vì giãn cách xã hội có được tính không?

Trong trường hợp giãn cách xã hội theo yêu cầu của cơ quan nhà nước mà NLĐ không thể đi làm thì được trả lương ngừng việc (do hai bên thỏa thuận) vì thuộc trường hợp ngừng việc vì dịch bệnh nguy hiểm.

Dịch Covid 19 đang diễn biến phức tạp khiến một số địa phương phải thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 hoặc Chỉ thị 16, điều này ảnh hưởng trực tiếp đến doanh nghiệp và người lao động. Dịch tấn công trực tiếp vào các khu công nghiệp, nơi tập trung nhiều doanh nghiệp, sử dụng số lượng lớn lao động, nhất là tại các tỉnh như Bắc Giang, Bắc Ninh... Nhiều DN phải đóng cửa, người lao động tạm thời bị mất việc làm. Vậy trong thời gian giãn cách này, người lao động có được trả lương hay không?

Theo Khoản 3 Điều 99 Bộ luật Lao động 2019 quy định về tiền lương ngừng việc như sau:

"3. Nếu vì sự cố về điện, nước mà không do lỗi của người sử dụng lao động hoặc do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh nguy hiểm, địch họa, di dời địa điểm hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc vì lý do kinh tế thì hai bên thỏa thuận về tiền lương ngừng việc như sau:

a) Trường hợp ngừng việc từ 14 ngày làm việc trở xuống thì tiền lương ngừng việc được thỏa thuận không thấp hơn mức lương tối thiểu;

b) Trường hợp phải ngừng việc trên 14 ngày làm việc thì tiền lương ngừng việc do hai bên thỏa thuận nhưng phải bảo đảm tiền lương ngừng việc trong 14 ngày đầu tiên không thấp hơn mức lương tối thiểu."

Như vậy, trong trường hợp giãn cách xã hội theo yêu cầu của cơ quan nhà nước mà NLĐ không thể đi làm thì được trả lương ngừng việc (do hai bên thỏa thuận) vì thuộc trường hợp ngừng việc vì dịch bệnh nguy hiểm. Và việc thỏa thuận dựa theo quy định tại khoản 3 Điều 99 Bộ luật Lao động 2019 nêu trên.

Mới đây, Bộ Lao động - thương binh và xã hội đã đề xuất chi trả bảo hiểm xã hội theo mức hưởng của chế độ ốm đau cho người lao động phải nghỉ việc đi cách ly y tế để phòng, chống COVID-19.

Bộ LĐ-TB&XH nhận định, thời gian cách ly y tế thực tế có thể kéo dài trên 14 ngày theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Nhằm chia sẻ khó khăn, bảo đảm cuộc sống của người lao động và gia đình họ do phải cách ly y tế, Bộ LĐ-TB&XH đang đề xuất Chính phủ xem xét, giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội (BHXH) đối với đối tượng trên.

Theo đó, đối tượng được hưởng BHXH thời gian cách ly phải đáp ứng 2 điều kiện đối với địa phương và người lao động.

Với người lao động, những người này phải tham gia BHXH bắt buộc và có đóng BHXH bắt buộc tháng liền kề trước khi nghỉ việc vì cách ly y tế phòng chống dịch COVID-19, có giấy tờ liên quan việc phải cách ly y tế như "quyết định cách ly y tế"...

Đối với địa phương, Bộ LĐ-TB&XH đưa ra 2 phương án, theo đó, phương án 1 là tại thời điểm áp dụng chính sách, địa phương có số ca dương tính với SARS-CoV-2 bằng 0,1% dân số trở lên.

Phương án 2 là tại thời điểm áp dụng chính sách, địa phương có tỉ lệ người lao động đang tham gia BHXH bắt buộc có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 bằng 0,1% trở lên.

Mức hưởng chế độ sẽ tính theo quy định tại khoản 1 điều 28 Luật BHXH về mức hưởng chế độ ốm đau, tức là bằng 75% mức tiền lương đóng BHXH của tháng liền kề trước khi nghỉ việc.

Theo tính toán của Bộ LĐ-TB&XH, tiền lương bình quân tháng đóng BHXH năm 2020 là 5,6 triệu đồng/tháng thì mức hưởng chế độ ốm đau trong trường hợp này là 175.000 đồng/ngày./.