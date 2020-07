Thực phẩm bảo vệ sức khoẻ Emekid Siro và Siro Ebekid bị "tố" không đạt hàm lượng, Công ty CHC- Úc nói gì?

Không chỉ lập ra nhiều công ty để chuyển giá sản phẩm để trốn thuế, Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất CHC- Úc còn bị "tố" kinh doanh thực phẩm bảo vệ sức khoẻ Emekid Siro và Siro Ebekid không đạt hàm lượng như đã công bố.

Nhiều thành phần không đạt hàm lượng

Trước lợi nhuận "siêu khổng lồ" mà thị trường thực phẩm chức năng (TPCN- PV) mang lại, chạy theo lợi nhuận, nhiều doanh nghiệp kinh doanh TPCN bất chấp các quy định của pháp luật sản xuất TPCN không đạt tiêu chuẩn, chất lượng.

Trong những năm qua, đã có rất nhiều doanh nghiệp bị Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) "tuýt còi", thu hồi sản phẩm do không đạt chất lượng. Đơn cử như Công ty TNHH dược mỹ phẩm Pháp USA, Công ty cổ phẩn thảo dược Á Châu...

Những tưởng đó sẽ là bài học cho các doanh nghiệp kinh doanh TPCN. Thế nhưng, ngược lại tình trạng này vẫn không thuyên giảm, vẫn còn nhiều doanh nghiệp kinh doanh TPCN theo kiểu chộp giật, đưa các sản phẩm không đạt chất lượng ra thị trường.

Mới đây, Báo điện tử Dân Việt/TrangTraiVietOnline nhận được phản ánh của bạn đọc về 2 sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khoẻ (TPBVSK- PV) Siro Ebekid và Emekid siro của Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất CHC- Úc (61 Lò Đúc, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội) không đạt chất lượng như đã công bố.

Thực phẩm bảo vệ sức khoẻ Emekid Siro và Siro Ebekid của Công ty CHC- Úc bị "tố" không đạt hàm lượng như công bố.

Theo phản ánh, sản phẩm TPBVSK Siro Ebekid có các hàm lượng L-Lysine HCL, hàm lượng Vitamin B1 (Thiamine mônnitrat) và hàm lượng Vitamin D3 không đạt chất lượng như trong hồ sơ công bố sản phẩm của Công ty cổ phần Thương mại và Sản xuất CHC- Úc (gọi tắt là Công ty CHC- Úc).

Cụ thể, theo tìm hiểu của PV, tại bản công bố sản phẩm của Công ty CHC- Úc, hàm lượng L-Lysine HCL là 200mg/100ml, hàm lượng Vitamin B1 là 20mg/100ml(Thiamine mônnitrat) và hàm lượng Vitamin D3 là 400IU/100ml. Tuy nhiên, theo phiếu kết quả phân tích sản phẩm tại một trung tâm uy tín mà bạn đọc cung cấp, các hàm lượng nói trên chỉ đạt một lượng nhỏ như: hàm lượng L-Lysine HCL đạt 16,14mg/100ml; hàm lượng Vitamin B1 (Thiamine mônnitrat) đạt 0,80mg/100ml; và hàm lượng Vitamin D3 chỉ đạt 245,92IU/100ml.

Tương tự, sản phẩm TPBVSK Emekid siro các hàm lượng L-Lysine HCL, hàm lượng Vitamin B1 (Thiamine mônnitrat), hàm lượng Vitamin D3 và hàm lượng kẽm (ZN) cũng đều không đạt hàm lượng như đã công bố.

Theo kết quả phân tích, hàm lượng L-Lysine HCL chỉ đạt 37,38mg/100ml, hàm lượng Vitamin B1 (Thiamine) đạt 0,70mg/100ml, hàm lượng Vitamin D3 đạt 188,18IU/100ml và kẽm là 22,66mg/100ml. Trong khi đó, các hàm lượng nói trên được công bố trong bản công bố sản phẩm của Công ty là L-Lysine HCL là 200mg/100ml, Vitamin B1 là 20mg/100ml(Thiamine), Vitamin D3 là 400IU/100ml và kẽm là 175,38mg.

Không còn là sản phẩm chứ không phải là giả nữa

Để làm rõ những nội dung mà bạn đọc phản ánh, chiều ngày 30/7, PV Báo điện tử Dân Việt/TrangTraiVietOnline tìm đến địa điểm 61 Lò Đúc. Tuy nhiên, địa chỉ 61 Lò Đúc lúc này lại là cửa hàng kinh doanh điện thoại. Theo ông chủ cửa hàng này, bản thân cửa hàng kinh doanh đã nhiều năm, không thấy có Công ty CHC- Úc nào ở đây.

Lần theo địa chỉ trên mạng của Công ty CHC- Úc chúng tôi tìm đến địa chỉ số 22A, lô 3, Đền Lừ 2, đến đây một số nhân viên Công ty CHC- Úc cho biết Công ty đã chuyển về ô 5 lô 7, khu đô thị Đền Lừ 2, phường Hoàng Văn Thụ. Tại đây chỉ treo biển Công ty Cổ phần thương mại dịch vụ và Sản xuất Cameli.

Sau khi trao đổi nội dung làm việc, PV được bà Quỳnh dẫn lên gặp ông Nguyễn Đức Cường- Giám đốc Công ty CHC- Úc. Tại buổi làm việc bà Quỳnh được ông Cường giới thiệu là phụ trách kinh doanh của Công ty.

Nguyễn Đức Cường- Giám đốc Công ty CHC- Úc cho hay đúng như phiếu phân tích 2 sản phẩm TPBVSK là giả.

Sau khi xem kết quả phân tích sản phẩm Siro Ebekid và Emekid siro, ông Cường nhận định theo kết quả phân tích nhiều hàm lượng gần như là không có. Do đó, 2 sản phẩm nói trên được coi như là hàng giả.

"Hàm lượng L-Lysine HCI là 16,14mg/100ml, hàm lượng này gần như là không có. B1 là cộng trừ 29% nhưng kết quả phân tích chỉ đạt 0,80 là giả rồi, coi như chất này không có gì cả. Đây không còn là sản phẩm chứ không phải là giả nữa. Tức là dưới 70% trở xuống là giả rồi... D3 là 245,92IU/100ml hơn nửa tí, dưới 70%, tức là theo phiếu kết quả phân tích này sản phẩm Siro Ebekid hoàn toàn giả", ông Cường nói.

Đánh giá về phiếu kết quả phân tích sản phẩm Emekid siro, ông Cường nói: hàm lượng L-Lysine HCI phân tích là 37,38 nên chỉ đạt 19%, tức là quá giả; B1 là 20 nhưng kết quả là 0,70 tính toán chỉ cho ra 4%, sản phẩm này quá giả chứ không phải là giả nữa. D3 chưa được nửa; kẽm chỉ đạt 13%...

Cũng theo ông Cường, trên cơ sở những kết quả phân tích mà PV cung cấp hai sản phẩm TPBVSK là giả. Bởi, các hàm lượng không đạt theo hồ sơ công bố. "Trên cơ sở sở em cung cấp, hai sản phẩm quá giả, chứ không phải là giả nữa. Ở đây không đạt gì cả", ông Cường nói.

Ông Cường viện dẫn lý do sản phẩm trước giờ được người dân ưa chuộng, nên không thể có hàng giả như vậy. Tuy nhiên, khi PV đưa ra câu hỏi rằng: Trung tâm phân tích và giám định khi phân tích phải phân tích sản phẩm của Công ty còn nguyên tem mác, không có chuyện lấy 1 sản phẩm của Công ty khác đưa vào phân tích được, nên không có chuyện "đổi trắng thay đen" ở kết quả phân tích, ông Cường thừa nhận điều PV đưa ra là đúng. Và sản phẩm đúng là của Công ty.

Lý giải thêm cho sản phẩm không đạt chất lượng ông Cường nói: "Anh nói thí dụ này, tất cả sản phẩm đều có date, bình thường thực phẩm bên ngoài để mấy tiếng nói ôi thiu, sản phẩm này nó có hạn 3 năm chẳng hạn, quá trình bảo quản dần dần nó sẽ giảm dần chất lượng đi, hoặc là bảo quản không tốt nó có sự tương tác nó mất dần chất lượng đi, chứ bản thân lúc đầu chưa chắc nó đã giảm, nhưng do để lâu. Thí dụ quy định 3 năm anh để lâu qúa nó mất dần đi, hoặc anh bảo quản, kho của anh phải đảm bảo độ ẩm và không được quá 30 độ C, đấy là những lý do hàng có khi đang chuẩn như thế này nhưng người sử dụng hoặc lưu thông không được bảo quản tốt tự nhiên nó mất tác dụng, mất tính năng, nó hỏng hết cả thuốc đi. Đó là những lý do không đạt chất lượng..."

Lập nhiều công ty để chuyển giá sản phẩm

Trả lời câu hỏi tại sao các nhà thuốc mua sản phẩm TPBVSK của Công ty CHC- Úc, nhưng khi xuất hoá đơn Công ty lại xuất qua Công ty cổ phần thương mại THQ- Pháp, liệu đây có phải là hành vi chuyển giá sản phẩm của Công ty CHC- Úc không?, ông Cường thừa nhận và cho biết: "Nhiều lúc rất dở, không làm không được, nhưng mà làm cũng chết, như em nói đó là chuyển giá, bọn anh không làm cũng chết, giờ tự nhiên hạch toán, nó cao quá. Giờ anh nói thật nhé, có người người ta không biết gì về dược, người ta lại nói ui dời sản xuất mà lại bán đến tận bằng này. Nhưng trong khi đó hành chính sự nghiệp, quản lý thì anh không nói, song rồi trình dược viên, lãi nhà thuốc, thế mà tự nhiên nó đội giá lên cao quá. Thực ra là anh nói thật cho nên đó là một cách bọn anh tách ra cho nó đỡ chối, chứ không phải bọn anh tách ra để ăn nhiều, lãi nhiều, mà nói thật có lúc song rồi tính lãi là lỗ...".

Bà Quỳnh cho hay bà mệt mỏi khi lập ra nhiều Công ty. Tiến tới bà sẽ cải tổ giảm các Công ty.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc