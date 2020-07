Thanh Hóa cần đầu tư, sửa chữa, nâng cấp 78 hồ chứa bị hư hỏng

Ngày 2/7, đoàn công tác của Quốc hội do Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển tiến hành khảo sát về an ninh nguồn nước phục vụ sản xuất, sinh hoạt và quản lý an toàn hồ, đập tại tỉnh Thanh Hóa.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Đức Quyền báo cáo các vấn đề an ninh nguồn nước của tỉnh này. Trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có 5 hệ thống sông chính gồm sông Hoạt, sông Mã, sông Yên, sông Lạch Bạng, sông Chàng. Sông Mã là một trong 14 lưu vực sông lớn nhất cả nước (28.490 km²). Toàn cảnh Đoàn công tác Quốc hội làm việc với tỉnh Thanh Hoá. Trên sông Mã xây dựng hơn 10 bậc thang thủy điện. Thanh Hóa xây dựng hơn 4.000 công trình thủy lợi lớn, nhỏ, tổng năng lực tưới thiết kế cho 214.401 ha, tưới thực tế cho 158.644 ha, đạt 77% diện tích canh tác. Dù đã có các hệ thống tiêu thoát nước nhưng diện tích úng còn 32.246 ha, có năm tới 58.200 ha. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Đức Quyền đề nghị với đoàn công tác có Nghị Quyết về an ninh nguồn nước và an toàn hồ đập; nghiên cứu đầu tư xây dựng đập thủy lợi thủy điện Cẩm Hoàng, thị trấn Phong Sơn, huyện Cẩm Thủy để điều tiết nguồn nước phục vụ tưới cho 30.287 ha, kinh phí đầu tư khoảng 6.000 tỷ đồng. Hỗ trợ kinh phí cho tỉnh Thanh Hóa đầu tư, sửa chữa, nâng cấp 78 hồ chứa bị hư hỏng, không bảo đảm an toàn trong mùa mưa lũ. Lãnh đạo Thanh Hoá cùng các sở, ngành báo cáo an ninh nguồn nước với Đoàn. Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển kết luận, an ninh nguồn nước là sống còn, đề nghị tỉnh Thanh Hóa lưu ý đến công tác điều hành nguồn nước hợp lý tại các hồ để nâng đầu nước, đẩy mặn, tăng phân lưu nguồn nước. Trước mắt, ưu tiên nguồn kinh phí để đầu tư sửa chữa, nâng cấp các công trình thủy lợi bị xuống cấp, không bảo đảm an toàn trong mùa mưa, lũ. Cần đưa vào áp dụng công nghệ tưới bơm cột nước cao, công nghệ tưới tiết kiệm nước trong sản xuất nông nghiệp. Đoàn sẽ kiến nghị với các cấp, bộ, ngành có liên quan để đưa vào nghiên cứu đầu tư xây dựng đập thủy lợi, thủy điện Cẩm Hoàng; hệ thống thủy lợi cấp nước tưới khu vực ven đường Hồ Chí Minh.

PV BMT