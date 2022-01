Than Uyên phát huy vai trò tổ Covid-19 cộng đồng trong phòng, chống dịch

Thời gian qua, các tổ Covid-19 cộng đồng trên địa bàn huyện Than Uyên (Lai Châu) hoạt động khá hiệu quả, góp phần quan trọng trong công tác kiểm soát và khống chế dịch Covid-19 lây lan trong cộng đồng.

Ông Pham Văn Sinh – Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng tổ Covid cộng đồng khu 5A (thị trấn Than Uyên, huyện Than Uyên) cho biết: "Mỗi thành viên trong tổ Covid-19 của khu được giao phụ trách một tổ dân cư. Thành viên tổ Covid-19 cộng đồng thường xuyên đến từng hộ dân để kiểm tra, nắm bắt biến động về nhân khẩu và những người ra, vào địa bàn, trong đó chú ý đến những trường hợp đi từ vùng dịch về hoặc có tiếp xúc với nguồn lây nhiễm. Trên cơ sở đó kịp thời báo với cơ quan chức năng có biện pháp phù hợp. Tổ cũng thành lập nhóm Zalo chia theo từng cụm dân cư để phổ biến các văn bản mới, thông tin tình hình dịch bệnh, phổ biến các biện pháp phòng dịch đến người dân".

Các tổ Covid-19 cộng đồng ở huyện Than Uyên phát huy tốt vai trò trong công tác phòng, chống dịch. (Ảnh: Thanh Ngân)

Được biết, thị trấn Than Uyên có 20 tổ Covid cộng đồng, mỗi tổ phụ trách trực tiếp nắm bắt số lượng công dân trên địa bàn, cập nhật tình hình dịch, công tác khai báo y tế, tiêm phòng và triển khai các văn bản mới trong phòng, chống dịch. Các tổ thường xuyên tiếp nhận ý kiến phản ánh, khó khăn, vướng mắc của người dân trong quá trình triển khai các biện pháp phòng dịch; ngăn chặn, không để dịch bệnh phát sinh, lây lan vào địa bàn.

Trao đổi với phóng viên Báo NTNN/Dân Việt/Trang Trại Việt điện tử, ông Nguyễn Văn Lương – Chủ tịch UBND thị trấn Than Uyên chia sẻ: "Các Tổ Covid cộng đồng hoạt động rất hiệu quả, thực sự là cầu nối giữa chính quyền và người dân. Tổ Covid-19 cộng đồng đóng vai trò quan trọng trong phòng chống dịch và là lực lượng thường trực, liên tục giám sát về dịch tễ đối với từng cụm dân cư tại cơ sở".

Các tổ Covid-19 cộng đồng ở Than Uyên thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở người dân chấp hành tốt các biện pháp phòng, chống dịch. (Ảnh: Thanh Ngân)

Nằm ở cửa ngõ của huyện Than Uyên, thời gian qua, xã Mường Kim thực hiện khá tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19. Toàn xã có 43 tổ Covid cộng đồng, với tổng số 156 thành viên. Các tổ Covid-19 cộng đồng của xã hoạt động rất tích cực, thường xuyên giúp Ban chỉ đạo của xã trong việc truy vết F1, F2, người có yếu tố dịch tễ; tổ chức thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch khi có ca bệnh liên quan đến các bản. Bên cạnh đó, Các tổ Covid-19 cộng đồng của xã cũng thương xuyên tuyên truyền, vận động, nhắc nhở người dân chấp hành tốt các biện pháp phòng, chống dịch.

Để công tác phòng, chống dịch Covid-19 đạt hiệu quả cao, huyện Than Uyên đã thành lập và thường xuyên củng cổ, kiện toàn Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch cấp huyện, xã. Huyện Than Uyên cũng đã chỉ đạo các xã, thị trấn thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19. Huyện Than Uyên đã huy động cả hệ thống chính trị vào công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn. Cùng với quyết liệt triển khai các biện phá phòng, chống dịch Covid-19, huyện Than Uyên đã chỉ đạo các xã, thị trấn thành lập các tổ Covid-19 cộng đồng. Trên địa bàn huyện hiện có 242 tổ Covid-19 cộng đồng, với 914 thành viên. Các tổ hoạt động dưới sự quản lý của UBND xã, thị trấn và sự hướng dẫn về chuyên môn kỹ thuật của cơ quan y tế. Mỗi tổ phụ trách từ 20-50 hộ gia đình.

Huyện Than Uyên hiện có 242 tổ Covid-19 cộng đồng. (Ảnh: Thanh Ngân)

Trò chuyện với phóng viên, ông Trần Quang Chiến – Phó Chủ tịch UBND huyện Than Uyên cho biết: "Huyện chỉ đạo các xã, thị trấn kiện toàn các tổ Covid-19 cộng đồng tại các bản, khu phố. Mỗi Tổ gồm 2-3 người là cán bộ của tổ, khu phố, các tổ chức chính trị-xã hội, đoàn thể, tình nguyện viên tại khu dân cư. Từ khi hoạt động đến nay, các tổ Covid cộng đồng đã tạo thành "lá chắn" vững chắc, hỗ trợ đắc lực cho chính quyền địa phương. Mỗi thành viên luôn làm tốt công tác tuyên truyền thông qua phát tờ rơi, hướng dẫn các biện pháp phòng dịch, thành lập nhóm zalo của các hộ trong nhóm phụ trách để liên hệ. Qua đó, từng bước thay đổi nhận thức của người dân trong phòng, chống dịch bệnh".

Nhờ có sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và phát huy tốt vai trò của các tổ Covid cộng đồng, huyện Than Uyên đã làm tốt công tác kiểm soát dịch Covid-19 trên địa bàn.