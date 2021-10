Tăng trưởng GRDP 2 con số, dẫn đầu cả nước có đóng góp to lớn của PC Hải Phòng

Dự buổi làm việc ngày 23/10, có các Bộ trưởng: GTVT; Xây dựng; Ủy ban Quản lý Vốn nhà nước tại doanh nghiệp; Thứ trưởng Bộ Công thương; KHĐT, Tài nguyên Môi trường...

Hải Phòng sẽ là trung tâm năng lượng phía Bắc

Phía Tập đoàn Điện lực Việt Nam có ông Trần Đình Nhân - Tổng giám đốc EVN, ông Nguyễn Đức Thiện - tân Tổng Giám đốc EVNNPC, ông Nguyễn Hữu Hưởng - Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Phòng…

Lãnh đạo thành phố Hải Phòng kiến nghị Phó Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Công Thương bổ sung quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 đối với Dự án Nhà máy điện khí LNG tại đảo Cái Tráp với công suất 1.600MW, trong đó giai đoạn 2021-2025 công suất 800MW; giai đoạn 2026-2030 công suất 800MW; Dự án trang trại điện gió ngoài khơi huyện đảo Bạch Long Vĩ, giai đoạn 1 năm 2026-2030 công suất 800MW, giai đoạn 2 năm 2031-2035 công suất 2.500MW.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Đặng Hoàng An (phải); Tổng Giám đốc EVN Trần Đình Nhân (giữa) phát biểu.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Đặng Hoàng An cho biết, tại dự thảo Quy hoạch điện VIII, Bộ Công Thương xác định Hải Phòng sẽ là trung tâm năng lượng ở phía Bắc. Hai cụm điện khí LNG lớn sẽ đưa vào vận hành trong giai đoạn đến năm 2030 với công suất 1600 MW và sau năm 2030 sẽ có khả năng bổ sung quy hoạch thêm 6.000MW nguồn điện khí nữa. Đối với trang trại điện gió ngoài khơi hiện, nay dự thảo Quy hoạch điện VIII theo hướng mở về vấn đề này. Nếu địa phương tính toán, đo được lượng gió tốt, chi phí truyền tải từ ngoài khơi vào bờ ở mức độ phù hợp thì sẽ ưu tiên phát triển.

Ông Trần Đình Nhân - Tổng giám đốc EVN thông tin, những năm qua, Tập đoàn Điện lực Việt Nam luôn đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định phục vụ đắc lực cho sự phát triển kinh tế xã hội của thành phố Hải Phòng.

Thành phố Hải Phòng là địa phương có tốc độ tăng trưởng tiêu thụ điện ở mức cao, cụ thể trong 3 quý đầu năm đã tăng hơn 16% so với năm 2020, gấp 4 lần mức bình quân cả nước. Cả giai đoạn 2016-2019, tốc độ tăng trưởng điện thương phẩm bình quân 13%, gấp rưỡi so với cả nước.

Với mức tiêu thụ điện của thành phố Hải Phòng dự kiến trong năm 2021 khoảng 7,36 tỷ kWh; công suất đỉnh là 1.400MW, tức là đã lớn hơn công suất của Nhà máy Nhiệt điện Hải Phòng (1.200MW).

Để tiếp tục đảm bảo cung cấp điện ch Hải Phòng nói riêng và khu vực miền Bắc nói chung, Lãnh đạo EVN kiến nghị Chính phủ sớm phê duyệt và ban hành Quy hoạch VIII để các nhà đầu tư nghiên cứu phát triển nguồn điện tại Hải Phòng. Kiến nghị thành phố Hải Phòng nói riêng và các địa phương khác có các dự án nguồn điện được xây dựng tại địa phương cần thúc đẩy nhà đầu tư hoàn thành sớm. Đối với dự án chưa có chủ đầu tư cần sớm lựa chọn nhà đầu tư để chung sức, san sẻ cùng EVN trong nỗ lực đảm bảo cung ứng điện phục vụ phát triển kinh tế xã hội của cả nước.

Đối với nguồn năng lượng tái tạo như điện gió và mặt trời, thời gian vừa qua, điện mặt trời và điện gió phát triển mạnh nhưng chủ yếu phát triển, phân bố ở duyên hải miền Trung, Tây Nguyên, khu vực phía Nam. Thực tế, phía Bắc vẫn chưa phát triển mạnh loại hình năng lượng sạch này. Do vậy, EVN kiến nghị Chính phủ cần có cơ chế khuyến khích hơn nữa để phát triển, giúp tăng cường nguồn điện cho khu vực phía Bắc trong thời gian tới.

PC Hải Phòng là đơn vị ứng dụng mạnh mẽ khoa học công nghệ

Cũng trong ngày, Tổng giám đốc EVN Trần Đình Nhân làm việc với lãnh đạo, cán bộ chủ chốt Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Phòng về hoạt động sản xuất kinh doanh của PC Hải Phòng 3 quý đầu năm 2021 và nhiệm vụ trong thời gian tới.

Báo cáo tại buổi làm việc, ông Nguyễn Hữu Hưởng - Chủ tịch kiêm Giám đốc PC Hải Phòng báo cáo: "Nguồn điện cho thành phố Hải Phòng qua các TBA 220kV Đồng Hòa, Đình Vũ, Vật Cách, Tràng Bạch và các nhà máy Nhiệt điện Hải Phòng, Nhiệt điện Uông Bí. Ngoài ra còn được cấp hỗ trợ từ các mạch vòng 110kV liên kết với khu vực Quảng Ninh, Thái Bình. Nguồn điện áp 110kV tương đối linh hoạt, hệ số dự phòng khá cao. Hầu hết các đường dây 110kV khu vực Hải Phòng đều là mạch kép, liên lạc 110kV giữa các TBA 220kV.

Tính đến hết quý III, sản lượng điện thương phẩm PC Hải Phòng đạt 5,6 tỷ kWh, tăng 16,07% so cùng kỳ năm 2020. Công ty tiếp nhận giải quyết cấp điện cho 117 khách hàng trung áp, thời gian trung bình giải quyết các thủ tục của ngành Điện là 4,57 ngày/trạm, giảm 0,43 ngày so với kế hoạch. Khách hàng thanh toán tiền điện qua ngân hàng, tổ chức trung gian là 293.381 hóa đơn, đạt tỷ lệ 58,05 % số hóa đơn đã thu. Ước năm 2021, công ty hoàn thành chỉ tiêu tỷ lệ khách hàng thanh toán không dùng tiền mặt ( ≥ 79,98%).

Tổn thất điện năng đang thực hiện 3,3%, tăng 0,16% so cùng kỳ năm 2020. Ước thực hiện năm 2021 đạt kế hoạch giao (2,95%). Độ tin cậy cung cấp điện đạt kế hoạch. Đặc biệt, công ty đã hoàn thành đưa 16 trạm 110kV thành trạm không người trực, 8 trạm 110kV còn lại đang thực hiện đầu tư cải tạo không người trực, phấn đấu hoàn thành trong năm 2021.

Ông Trần Đình Nhân - Tổng giám đốc EVN biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực của PC Hải Phòng đã đạt được trong việc đảm bảo cung cấp điện phục vụ phát triển kinh tế xã hội của Hải Phòng trong thời gian qua.

PC Hải Phòng là đơn vị tích cực đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý vận hành, kinh doanh và dịch vụ khách hàng.

Dự báo thời gian tới, tốc độ tăng trưởng điện của thành phố Hải Phòng tiếp tục tăng, Tổng giám đốc EVN lưu ý PC Hải Phòng cần xây dựng kế hoạch đầu tư xây dựng phù hợp nhu cầu điện tăng cao. Bên cạnh đó, rà soát bố trí kế hoạch, cân đối và sử dụng các nguồn vốn hợp lý để thực hiện đầu tư lưới điện. Lựa chọn danh mục đầu tư theo thứ tự ưu tiên, tập trung vốn cho các dự án đầu tư cải tạo lưới điện năm 2022. Đẩy nhanh công tác giải ngân, đảm bảo đúng tiến độ và kế hoạch được giao.

"Đề nghị PC Hải Phòng bố trí sắp xếp lực lượng lao động và sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực, đảm bảo đúng số lượng, đúng người, đúng nơi, đúng việc. Chỉ đạo các đơn vị sử dụng lực lượng lao động gián tiếp khoa học, hợp lý theo đúng quy định của EVNNPC. Tiếp tục triển khai các nhiệm vụ và giải pháp trong việc ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, đặc biệt là ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng cao hiệu quả, tăng năng suất lao động và giảm hơn nữa tổn thất điện năng.