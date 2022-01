Sơn La: Tiêm vaccine phòng Covid-19 cho can phạm, phạm nhân

Công an tỉnh Sơn La phối hợp cùng Bệnh viện Đa khoa tỉnh, TT.y tế TP.Sơn La tiêm vaccine phòng Covid-19 mũi 1 cho 750 can phạm, phạm nhân...

Trước tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn Sơn La có nhiều diễn biến phức tạp; Công an tỉnh Sơn La đã nhanh chóng triển khai việc tiêm vaccine phòng phòng Covid-19 cho các can, phạm nhân đang bị tạm giữ, tạm giam và chấp hành án tại trại tạm giam Công an tỉnh..

Các can phạm, phạm nhân tại trại tạm giam Công an tỉnh Sơn La xếp hàng chờ đến lượt khám sàng lọc trước khi tiêm. Ảnh: Hà Hoàng.

Ngay từ 7 giờ 30' sáng, các phạm nhân được phân theo từng khu và hướng dẫn ngồi chờ, giữ khoảng cách, đợi đến lượt điền thông tin, khai báo y tế trước khi vào khám sàng lọc, thực hiện tiêm chủng. Các phạm nhân tại đây ai cũng vui mừng, phấn khởi khi được tiêm chủng lần này.

Can phạm, phạm nhân nộp phiếu thông tin đến bàn khám sàng lọc. Ảnh: Hà Hoàng.

Các can phạm, phạm nhân trước khi tiến hành tiêm chủng đều được các cán bộ Y tế của Bệnh viện đa khoa tỉnh Sơn La khám, kiểm tra, đảm bảo đủ điều kiện sức khoẻ. Ảnh: Hà Hoàng.









Các can phạm, phạm nhân thấy vui mừng, phấn khởi khi được tiêm vaccine phòng Covid-19. Ảnh: Hà Hoàng.

Các can phạm, phạm nhân đều được tuyên truyền để hiểu rõ những lợi ích của việc tiêm chủng, từ đó tự nguyện tham gia. Một số can, phạm nhân có bệnh nền nên việc khám sàng lọc trước khi tiêm. Mọi vấn đề về sức khoẻ đều được các nhân viên y tế cân nhắc cẩn thận. Ảnh: Hà Hoàng.

Vaccine Verocell là loại Vaccine được tiêm cho các can phạm, phạm nhân lần này tại Trại tạm giam Công an tỉnh Sơn La. Ảnh: Hà Hoàng.

Trong suốt thời gian thực hiện tiêm chủng, trại tạm giam Công an tỉnh đã phân công lực lượng kiểm soát chặt chẽ toàn bộ quá trình tổ chức tiêm. Bảo đảm tuyệt đối an toàn, không để xảy ra lây nhiễm dịch bệnh vào cơ sở giam giữ cũng như xảy ra tình huống đột xuất, bất ngờ. Ảnh: Hà Hoàng.

Sau khi tiêm vaccine, can, phạm nhân được theo dõi, quản lý chặt chẽ, đồng thời, được hướng dẫn tự theo dõi sức khoẻ trong vòng 24h, tiếp tục theo dõi trong vòng 28 ngày sau tiêm có giám sát của cán bộ y tế. Ảnh: Hà Hoàng.

Việc tiêm vaccine phòng Covid-19 cho can, phạm nhân là một trong những biện pháp nhằm tăng cường công tác phòng, chống Covid-19, hạn chế tối đa việc lây nhiễm chéo trong các khu vực giam giữ, đồng thời thể hiện tính nhân văn, bảo đảm quyền lợi của người bị tạm giam, tạm giữ và phạm nhân đang thi hành án. Thời gian tới, Công an tiếp tục tổ chức tiêm cho các can, phạm nhân tại các nhà tạm giữ Công an cấp huyện trên địa bàn tỉnh Sơn La.