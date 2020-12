Sơn La: Thêm xã Tân Lang đạt chuẩn nông thôn mới

Sáng ngày 13/12, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La đã long trọng tổ chức lễ công bố Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La công nhận xã Tân Lang đạt chuẩn nông thôn mới.

Tân Lang là xã vùng II của huyện Phù Yên. Xã cách trung tâm huyện 25 km, có tuyến quốc lộ 32B chạy qua 2 bản Suối Lèo và Đu Lau khoảng 6 km; tuyến tỉnh lộ 114 đi qua trung tâm xã từ ngã ba Đu Lau đến xã Mường Do dài khoảng 20 km. Xã có tổng diện tích tự nhiên là 6.166,91 ha, 11 bản, 1.618 hộ với 6.696 nhân khẩu, gồm 4 dân tộc Mường, Kinh, Dao, Thái cùng sinh sống, trong đó dân tộc Mường chiếm đa số. Đây là xã thuần nông với trên 90% là sản xuất nông nghiệp.



Diện mạo nông thôn xã Tân Lang đang khởi sắc.

Báo cáo kết quả xây dựng nông thôn mới tại xã Tân Lang, ông Nguyễn Văn Sỹ, Chủ tịch UBND xã Tân Lang cho biết: Năm 2011, xã Tân Lang bắt tay vào thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới với xuất phát điểm rất thấp, toàn xã đạt 5/19 tiêu chí, tỷ lệ hộ nghèo cao, trình độ dân trí thấp... Đứng trước những khó khăn đó, trong những năm qua, ngoài việc triển khai các văn bản của cấp trên, UBND xã Tân Lang đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn, chỉ đạo và tổ chức thực hiện xây dựng nông thôn mới phù hợp với tình hình thực tế tại cơ sở.

Ông Nguyễn Văn Sỹ, Chủ tịch UBND xã Tân Lang báo cáo kết quả xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

Theo đó, Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã Tân Lang đã thành lập 2 tổ công tác và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên phụ trách từng bản thường xuyên xuống chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các bản và các hộ gia đình triển khai, thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Ban hành kế hoạch tổ chức "Ngày thứ 7 tình nguyện về cơ sở xây dựng nông thôn mới" năm 2020. Đồng thời, phối hợp với tổ công tác số 2 của huyện trực tiếp xuống cơ sở cùng người dân làm nông thôn mới. Nhờ đó, đã nhận được sự đồng thuận, đồng lòng và tham gia của người dân trong việc thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí nông thôn mới.

Những năm qua, xã đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối, chính sách về xây dựng nông thôn mới bằng nhiều hình thức như: Tổ chức hội nghị cấp xã, bản; qua hệ thống loa phát thanh tại các cơ sở bản; qua trang Facebook nông thôn mới của xã; gửi các bài tuyên truyền xây dựng nông thôn mới qua trang Zalo đến các trưởng bản để tuyên truyền đến người dân; tuyên truyền cổ động bằng pa nô, áp phích dọc các trục đường. Từ đó, nhận thức của cán bộ, đảng viên và người dân trong xã có nhiều chuyển biến, tích cực, xoá bỏ được tư tưởng ỷ lại, trông chờ và nhà nước. Bà con tích cực tham gia đóng góp công sức, tiền của, ý tưởng chung tay xây dựng nông thôn mới.

Người dân xã Tân Lang tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hoá.

Với sự năng động của các cấp uỷ đảng và chính quyền các cấp, xã Tân Lang đã huy động trên 54 tỷ đồng tham gia xây dựng nông thôn mới. Trong đó, ngân sách nhà nước hơn 49 tỷ đồng, nhân dân đóng góp trên 3 tỷ đồng. Người dân Tân Lang đóng góp trên 58 nghìn ngày công làm đường giao thông nông thôn. Trong quá trình xây dựng nông thôn mới, người dân tự nguyện hiến 6.385 m2 đất, trị giá trên 2,5 tỷ đồng.

Từ nguồn lực đó, kết cấu hạ tầng trên địa bàn xã được cải thiện rõ rệt. Các tuyến đường trục xã, liên xã được đổ nhựa và bê tông đạt 100%. Các tuyến đường trục bản, liên bản được bê tông đạt 79,3%. Nhiều công trình phúc lợi như: Nhà văn hóa, trường học, hệ thống thủy lợi được xây mới, khang trang, sạch đẹp, đáp ứng nhu cầu phục vụ sản xuất, đời sống dân sinh của bà con.

Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, người dân xã Tân Lang tích cực đóng góp công sức tham gia xây dựng nông thôn mới.

Về phát triển sản xuất, cấp uỷ, chính quyền xã Tân Lang tích cực tuyên truyền, vận động người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo định hướng của cấp trên. Đến nay, diện tích cây lương thực có hạt là 1.927 ha, sản lượng đạt 8.657 tấn; cây chè 138 ha; cây ăn quả 143 ha. Ngành chăn nuôi tiếp tục phát triển theo hướng sản xuất hàng hoá với 980 con trâu, 1.700 con bò, 8.300 con lợn và 120.000 con gia cầm.

Cơ sở vật chất các đơn vị trường được đầu tư nâng cấp đáp ứng nhu cầu dạy và học. Tiếp tục duy trì trường mầm non đạt chuẩn mức độ 2; đón nhận trường TH&THCS đạt chuẩn mức độ 1. Tỷ lệ lao động có việc làm qua đào tạo đạt 25%. Công tác chăm sóc sức khỏe cho người dân ngày càng được nâng lên. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm xã hội đạt 90%. Hệ thống nhà văn hóa xã, bản được xây dựng và nâng cấp đạt 100%. Hoạt động của lực lượng công an xã trong việc tổ chức tuần tra, bảo vệ được duy trì sinh hoạt thường xuyên với 69 nhóm liên gia tự quản ở 11 bản. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn luôn được giữ vững, hoạt động của các loại tội phạm có chiều hướng ngày càng giảm.

Đến dự lễ công bố xã Tân Lang đạt chuẩn nông thôn mới có bà Tráng Thị Xuân, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Sơn La cùng đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh.

Dự lễ công bố xã Tân Lang đạt chuẩn nông thôn mới có lãnh đạo huyện uỷ, HĐND, UBND huyện Phù Yên.

Ông Hà Văn Săng, Bí thư Đảng uỷ xã Tân Lang cho biết: Trong thời gian qua, được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của huyện ủy, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ và các phòng, ban, ngành, đoàn thể của huyện, cán bộ và nhân dân xã Tân lang đã có nhiều cố gắng, nỗ lực vươn lên và đạt được những thành tích đáng tự hào. Đến nay, sau 9 năm triển khai thực hiện, Chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã Tân Lang đã đạt được những kết quả tích cực. Diện mạo nông thôn khang trang, xanh, sạch, đẹp.

Ông Hà Văn Săng, Bí thư Đảng uỷ xã Tân Lang phát biểu tại lễ công nhận xã Tân Lang đạt chuẩn nông thôn mới.

Về kết cấu hạ tầng thiết yếu như giao thông, thủy lợi, văn hóa, trạm y tế, giáo dục được nhà nước quan tâm đầu tư, nâng cấp, xây dựng. Sản xuất nông lâm nghiệp tiếp tục phát triển với nhiều mô hình sản xuất, mô hình liên kết, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ mang lại hiệu quả kinh tế và thu nhập cao cho nhân dân. Số hộ nghèo giảm nhanh, đời sống vật chất và tinh thần của người dân từng bước được cải thiện. Đặc biệt là nhân dân đã nhận thức được việc xây dựng nông thôn mới chính là trách nhiệm của người dân.

Bà Tráng Thị Xuân, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Sơn trao quyết định công nhận xã Tân Lang đạt chuẩn nông thôn mới cho cấp uỷ, chính quyền xã Tân Lang.

Qua triển khai, thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới trong giai đoạn 2011-2019, đã góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho bà con nông dân và các cơ sở kinh doanh hoạt động trên địa bàn xã Tân Lang phát triển sản xuất, góp phần giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập của nhân dân tại các cơ sở. Tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên của xã đạt 100%; thu nhập bình quân đầu người đến nay đạt trên 36 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo năm 2011 là 44,7% giảm xuống còn 7,73% năm 2020.

Bà Tráng Thị Xuân, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Sơn phát biểu tại lễ công bố xã Tân Lang đạt chuẩn nông thôn mới.

Hào hứng chia sẻ với PV, ông Nguyễn Văn Viện, Bí thư Chi bộ, Trưởng bản Diệt nói: Tôi và bà con xã Tân Lang rất phấn khởi khi được tham dự buổi lễ công bố xã Tân Lang đạt chuẩn xã nông thôn mới. Tôi cũng như mọi người dân ở xã rất biết ơn sự quan tâm của lãnh đạo các cấp và các ngành từ tỉnh, huyện, mạnh thường quân, nhà tài trợ đã hỗ trợ tiếp sức cùng nhân dân xã Tân Lang xây dựng quê hương ngày càng văn minh, giàu đẹp và có diện mạo mới như hôm nay. Trong thời gian tới, tôi sẽ tích cực vận động các hộ dân trong bản không chịu thỏa mãn thành tích đạt được mà cùng nhau bảo ban nhau đồng lòng ra sức và quyết tâm nâng cao các tiêu chí nông thôn mới, giữ vững danh hiệu xã nông thôn mới. Đồng thời, tham gia các phong trào thi đua phát triển sản xuất, bảo vệ môi trường, đặc biệt là môi trường trong trồng trọt, chăn nuôi để tiếp tục giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí.



Ông Nguyễn Thành Công, Giám đốc Sở NNPTNT, Chánh Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh Sơn La công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La công nhận xã Tân Lang đạt chuẩn nông thôn mới.

Phát biểu chỉ đạo tại lễ công bố, bà Tráng Thị Xuân, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Sơn La đã biểu dương những cố gắng, nỗ lực không ngừng của cấp uỷ, chính quyền xã Tân Lang đã thực hiện và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Để tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được và giữ vững được 19 tiêu chí đạt chuẩn của xã nông thôn mới, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Sơn La đề nghị trong thời gian tới, xã Tân Lang cần tập trung chỉ đạo, hỗ trợ tạo điều kiện khuyến khích phát triển, nhân rộng các mô hình kinh tế có hiệu quả để nâng cao thu nhập của người dân. Ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp để nâng cao năng xuất, chất lượng sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn xã, xây dựng chỉ dẫn địa lý, liên kết sản xuất, thành lập hợp tác xã để nâng cao hiệu quả sản xuất.

"Ngày thứ 7 tình nguyện về cơ sở xây dựng nông thôn mới" đã giúp diện mạo nông thôn Tân Lang ngày càng đổi thay.

Đẩy mạnh cơ giới hóa các khâu sản xuất, chế biến, nhân rộng mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, hình thành các sản phẩm mang thương hiệu OCOP gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Tranh thủ các nguồn vốn hỗ trợ, lồng ghép từ các Chương trình triển khai thực hiện trên địa bàn, làm tốt công tác vận động các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân cùng chung tay, góp sức hoàn thiện các tiêu chí nông thôn mới. Đưa nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới vào nội dung thực hiện kết quả nhiệm vụ chính trị.

Phát biểu tại lễ công bố xã Tân Lang đạt chuẩn nông thôn mới, ông Nguyễn Viết Hưng, Bí thư huyện uỷ Phù Yên đề nghị trong thời gian tới, xã Tân Lang cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân để bà con hiểu rõ chương trình xây dựng nông thôn mới; tập trung phát triển sản xuất, cây ăn quả có múi, tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt "Ngày thứ 7 tình nguyện về cơ sở xây dựng nông thôn mới" nhằm duy trì, giữ vững và nâng cao các tiêu chí đã đạt.



Bà Tráng Thị Xuân, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Sơn La trao Bằng khen UBND tỉnh Sơn La cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã Tân Lang.

Nhân dịp lễ công bố xã Tân Lang đạt chuẩn nông thôn mới, UBND tỉnh Sơn La đã tặng bằng khen cho 5 tập thể, 10 cá nhân; UBND huyện Phù Yên tặng giấy khen cho 5 tập thể, 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã Tân Lang.