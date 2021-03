Sơn La: Tăng cường phối hợp truyền thông về giáo dục và đào tạo

Ngày 24/3, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La (GD&ĐT) đã tổ chức Hội nghị truyền thông về giáo dục và đào tạo năm 2021.

Tại Hội nghị, lãnh đạo Sở GD&ĐT đã thông tin những nét nổi bật của ngành GD&ĐT trong thời gian vừa qua. Theo đó, năm 2020, chất lượng giáo dục mầm non, phổ thông có sự chuyển biến, tiến bộ so với các năm học trước. Với nhiều giải pháp quyết liệt cải tiến, nâng cao chất lượng giáo dục, nhất là cấp THPT và lớp 12; tỷ lệ tốt nghiệp THPT năm 2020 đạt trên 95,7%, tăng 23,3% so với năm 2019. Chất lượng giáo dục mũi nhọn đạt nhiều kết quả, số lượng học sinh tham gia kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh các cấp tăng so với năm học trước.

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La tổ chức Hội nghị phối hợp triển khai công tác truyền thông về giáo dục và đào tạo năm 2021

Cụ thể, cấp THPT Năm 2021 có 39/43 đơn vị tham gia, trong đó 666 giải (tăng 4 đơn vị và 299 giải so với năm 2020). Kết quả thi chọn học sinh giỏi Quốc gia có nhiều tiến bộ, năm 2020 có 15/54 học sinh dự thi, trong đó 2 giải nhì, 6 giải ba, 7 giải khuyến khích, đứng trên 23/63 tỉnh về số lượng giải. Công tác chuẩn bị và triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới được triển khai đồng bộ, toàn diện về kế hoạch, công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện và kiểm tra - đánh giá. Ngành giáo dục cũng có nhiểu biện pháp, giải pháp thực hiện tốt nhiệm vụ phòng chống dịch Covid-19 với phương châm "Học sinh dừng đến trường, nhưng không dừng học", hoàn thành nhiệm vụ và chương trình năm học với chất lượng và hiệu quả tốt…

Ông Nguyễn Huy Hoàng, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, PGS.TS Nguyễn Huy Hoàng, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La nhận định, nhiệm vụ triển khai trong năm 2021 và các năm tiếp theo của sở là tập trung thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025, nhất là khâu đột phá: "Phát triển nguồn nhân lực đáp ứng được yêu cầu thực tiễn. Tập trung nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo các cấp, nhất là bậc Trung học phổ thông và giáo dục nghề nghiệp". "Xây dựng tỉnh Sơn La thành trung tâm giáo dục đào tạo của vùng Tây Bắc và các tỉnh Bắc Lào", Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 21/1/2021 của tỉnh ủy về việc phát triển nguồn nhân lực tỉnh Sơn La giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.

Đồng thời, Sở tiến hành triển khai kế hoạch phát triển hệ thống trường trọng điểm cấp tiểu học, trung học cơ sở, trường THPT chất lượng cao, nâng cao chất lượng trường chuyên biệt. Khảo sát, đánh giá năng lực giáo viên các cấp học. Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng giáo viên tăng cường dạy và học ngoại ngữ, tin học trong trường phổ thông. Tạo môi trường khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho thanh niên, học sinh, sinh viên. Tăng cường dạy tiếng việt cho học sinh đồng bào dân tộc thiểu số. Rà soát, đánh giá hiệu quả việc sáp nhập các trường học. Ứng dụng công nghệ thông tin, số hóa trong ngành giáo dục giai đoạn 2021-2025.

Ông Cầm Văn An, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La thông tin về tình hình giáo dục và những chủ trương nhiệm vụ triển khai trong năm 2021 và các năm tiếp theo.

Theo ông Nguyễn Huy Hoàng, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La, trong thời gian tới Sở tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các biện pháp, giải pháp cải tiến nâng cao chất lượng giáo dục các cấp học một cách thực chất, bền vững, đặc biệt là cấp THCS, THPT trong năm 2021 và các năm tiếp theo. Tổ chức thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tích hợp IMS. Tiếp tục tăng cường các điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ dạy và học; tập trung xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia; chăm lo đời sống, sinh hoạt ăn ở cho học sinh các trường nội trú, bán trú. Đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước đối với giáo dục mầm non; tăng cường các điều kiện để nâng cao chất lượng thực hiện chương trình giáo dục mầm non. Triển khai giáo dục STEAM trong các trường mầm non. Triển khai thực hiện thông tư của Ban giám đốc về chương trình dạy tiếng Anh cho trẻ mẫu giáo. Tập trung nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và bền vững. Tích cực chuẩn bị các điều kiện để thực hiện chương trình, sách giáo khoa mới, nhất là đối với lớp 2 và lớp 6. Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác dạy, học, tổ chức thi, kiểm tra, đánh giá, đặc biệt là kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Đẩy mạnh giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng trong giáo dục phổ thông,tiếp tục đổi mới công tác quản trị, tăng quyền tự chủ của các cơ sở giáo dục phổ thông. Nâng cao hiệu quả hoạt động của các trung tâm học tập cộng đồng, các trung tâm giáo dục thường xuyên cấp huyện. Chấn chỉnh các trung tâm ngoại ngữ, tin học, đào tạo từ xa hoạt động không đúng quy định; rà soát, tiếp tục thực hiện các mục tiêu của đề án xóa mù chữ, đề án xây dựng xã hội học tập. Tiếp tục tăng cường các điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ dạy và học. Tập trung xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia; chăm lo đời sống, sinh hoạt ăn ở cho học sinh các trường nội trú, bán trú...

Tại Hội nghị, đại diện các cơ quan báo chí đề nghị Sở GD&ĐT tiếp tục quan tâm cung cấp thông tin để đội ngũ những người làm báo trên địa bàn tỉnh phản ánh kịp thời các hoạt động của ngành giáo dục. Lãnh đạo Sở GD&ĐT đã tiếp thu ý kiến của đại diện các cơ quan báo chí.

Đồng thời, mong muốn các cơ quan báo chí tiếp tục tăng cường công tác phối hợp tuyên truyền về giáo dục và đào tạo trong thời gian tới với những nhiệm vụ trọng tâm, như: Triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018; đổi mới phương pháp dạy học; đẩy mạnh cải cách hành chính; nâng cao chất lượng dạy và học; chuẩn bị và tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 và công tác tuyển sinh đầu cấp (đặc biệt là lớp 10); công tác xã hội hóa giáo dục; công tác khuyến học, khuyến tài (học sinh giỏi Quốc gia, học sinh giỏi cấp tỉnh, học sinh có điều kiện, hoàn cảnh vượt khó trong học tập; công tác cải tiến chất lượng giáo dục của toàn ngành từ cấp học mầm non, tiểu học, THCS, THPT và GDTX...