Sơn La rộn ràng ngày hội tòng quân

Sáng nay (20/2), các huyện, thành phố trong tỉnh Sơn La đã đồng loạt tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2022...

Năm nay, tỉnh Sơn La có hơn 1.540 thanh niên lên đường nhập ngũ tham gia nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ Công an nhân dân (1.150 tuyển cho các đơn vị quân đội, 390 tuyển cho cho các đơn vị Công an). Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, Lễ giao nhận quân năm được tổ chức ngắn gọn, nhưng vẫn đảm bảo trang trọng, đúng luật định.

Tân binh năm 2022 của huyện Quỳnh Nhai có mặt đầy đủ tại lễ giao nhận quân ( Ảnh: Quốc Ngọc).

Lễ giao nhận quân năm nay diễn ra trong điều kiện thời tiết rét và mưa to, nhiều địa phương nhiệt độ xuống dưới 10 độ. Tại các điểm giao nhận quân, các tân binh đã có mặt đông đủ, quân phục chỉnh tề, tâm trạng háo hức, tất cả đã sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Tại huyện Phù Yên: Với sự có mặt của các đồng chí: Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Trung tướng Phạm Đức Duyên, Chính ủy Quân khu 2; Đại tá Tô Quang Hanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh, huyện Phù Yên cùng đông đảo nhân dân.

Năm nay, huyện Phù Yên có 157 tân binh lên đường nhập ngũ, trong đó, có 120 công dân tham gia nghĩa vụ quân sự, 37 công dân tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân; tỷ lệ tân binh là đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 97%.

Tại lễ giao nhận quân, các đồng chí lãnh đạo đã gửi gắm niềm tin các tân binh sẽ phát huy truyền thống của quê hương anh hùng, nhanh chóng hòa nhập môi trường quân ngũ, ra sức rèn luyện, học tập, tu dưỡng đạo đức, chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội và quy định của đơn vị, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và gia đình.

Bà con các dân tộc Sơn La đội mưa, rét, đến tiễn đưa các tân binh lên đường nhập ngũ (Ảnh : Quốc Ngọc).

Đại diện các tân binh lên đường nhập ngũ, tân binh Phùng Đặng Anh Sơn, bản Mo 2, xã Quang Huy đã bày tỏ niềm tự hào và quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp sức xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

Trước đó, huyện Đoàn Phù Yên đã chỉ đạo các cơ sở đoàn trực thuộc tặng quà 157 suất quà cho các thanh niên lên đường nhập ngũ năm 2022.

Tại các địa bàn khác như: Sốp Cộp, Mường La, Mai Sơn, Mộc Châu...dù thời tiết diễn ra phức tạp, lạnh giá và mưa gió nhưng buổi lễ giao nhận quân vẫn diễn ra hoành tráng, sôi nổi và ấm áp ân tình.

Dưới đây là một số hình ảnh về lễ giao nhận quân năm 2022 trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Các tân binh được test Covid -19 trước lễ giao nhận quân (Ảnh : Quốc Ngọc).

Các tân binh của Sơn La phấn khởi, hào hứng thực hiện nghĩa vụ quân sự với Tổ quốc (Ảnh : Quốc Ngọc).

Tân binh huyện Mai Sơn phấn khởi đón nhận quà trước lúc lên đường về đơn vị mới ( Ảnh : Lê Ngọc Bích ).