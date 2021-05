Sơn La: Lợi dụng người dân đi bầu cử, người đàn ông dắt trộm bò

Ngày 23/5, lợi dụng lúc người dân đi bỏ phiếu bầu cử, người đàn ông đã vào nhà 1 gia đình ở bản Thung Cuông (xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La) trộm con bò. Rất may lực lượng công an đã phát hiện kịp thời, sau đó đưa đối tượng về cơ quan công an điều tra làm rõ vụ việc.

Trao đổi với PV, ông Đặng Phi Hùng, Chủ tịch UBND xã Vân Hồ (huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La) xác nhận: "Trên địa bàn vừa xảy ra 1 vụ trộm cắp bò. Hiện gia chủ mất bò đã nhận lại được bò rồi, do công an Mộc Châu bắt được tên trộm. Còn vụ việc xảy ra chi tiết như thế nào thì ngày mai bên công an xã mới báo cáo lại chúng tôi, do hiện tại tất cả anh em cũng đang đi bảo vệ điểm bỏ phiếu và kiểm phiếu". Theo đó, vào ngày 23/5, trong lúc đang phối hợp với công an huyện Vân Hồ làm nhiệm vụ bảo vệ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 tại tiểu khu 66, thị trấn Nông Trường Mộc Châu, tổ công tác phát hiện và bắt quả tang 1 đối tượng về hành vi trộm cắp tài sản. Đối tượng Giàng A Thào và tang vật tại cơ quan công an. Đối tượng bị bắt là Giàng A Thào, SN 1983 (trú tại bản Pa Phách 2, xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La). Vật chứng thu giữ là 1 con bò, trị giá trên 15 triệu đồng. Tại cơ quan Công an, đối tượng đã khai nhận tranh thủ lúc người dân đi bầu cử nên đã vui tay dắt trộm con bò tại bản Thung Cuông (xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ). Hiện lực lượng công an tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Hà Hoàng