Sơn La: Khởi tố đối tượng làm lây lan dịch bệnh Covid-19

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Quỳnh Nhai (Sơn La) đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lò Văn Lâm (SN2003, trú tại bản Ba Nhất, xã Chiềng Bằng về tội làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho cộng đồng.

Trước đó, ngày 27/12/2021 Lò Văn Lâm đi từ vùng dịch trở về địa phương nhưng không đến cơ sở y tế để khai báo, không thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 theo đúng quy định, Lâm đã đi đến nhiều địa điểm và tiếp xúc nhiều người. Hậu quả đã làm lây nhiễm dịch bệnh Covid-19 cho 2 người khác.

Căn cứ vào kết quả điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Quỳnh Nhai đã ra quyết định khởi tố vụ án "làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người" xảy ra tại xã Chiềng Bằng, huyện Quỳnh Nhai để tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc, đồng thời xử lý nghiêm người có liên quan theo quy định tại điểm c, khoản 1, Điều 240 Bộ luật hình sự.