Sơn La: Đối thoại cấp đất tái định cư xây dựng Bệnh viện Đa khoa 550 giường

Thành phố Sơn La vừa tổ chức đối thoại với các hộ dân bị mất đất sản xuất xây dựng Bệnh viện Đa khoa 550 giường ở bản Sẳng (nay sáp nhập thành tổ 17), phường Chiềng Sinh, TP. Sơn La, tỉnh Sơn La.

Liên quan đến khu tái đất tái định cư Bệnh viện Đa khoa 550 giường tại tổ 17, phường Chiềng Sinh (TP. Sơn La, tỉnh Sơn La). Nhiều hộ dân bị mất đất sản xuất xây bệnh viện được lãnh đạo thành phố và Ban bồi thường giải phóng mặt bằng thành phố hứa hẹn cấp 1 lô đất không qua đấu giá tại khu tái định cư, nhưng đến nay các hộ dân vẫn chưa nhận được 1 lô đất nào. Điều này đã gây nên những băn khoăn trong bà con nhân dân.

Bệnh viện Đa khoa 550 giường được khởi công xây dựng vào ngày 26/11/2017.

Những lời hứa với người dân

Chia sẻ với PV báo Nông thôn ngày nay/Dân Việt/Trang Trại Việt, ông Cà Văn Học, tổ 17, phường Chiềng Sinh, TP. Sơn La thông tin: "Trước khi xây Bệnh viện Đa khoa 550 giường, các lãnh đạo thành phố Sơn La đã xuống tuyên truyền vận động người dân chúng tôi giao đất. Trong đó có: Ông Đỗ Văn Trụ, Phó Chủ tịch UBND TP. Sơn La (nay là Chủ tịch UBND thành phố); Ông Nguyễn Văn Công, Phó giám đốc Ban bồi thường giải phóng mặt bằng; ông Lò Văn Ánh; ông Nguyễn Hồng Giang, nguyên Bí thư phường Chiềng Sinh (nay là Chủ tịch UBND phường); Ông Lò Văn Đỉnh, nguyên Chủ tịch UBND phường Chiềng Sinh và các ban nghành, đoàn thể khác xuống vận động người dân chúng tôi. Vào thời điểm đó lãnh đạo thành phố còn hứa với người dân chúng tôi bị mất đất, sẽ được cấp 1 lô đất tại khu tái định cư không qua đấu giá".

Nhiều hộ dân ở tổ 17 bị mất đất xây Bệnh viện 550 giường, nhưng đến nay vẫn mòn mỏi chờ đợi cấp đất tái định cư.

"Trước đó thành phố còn phát lá đơn được in sẵn, đưa cho các hộ dân chúng tôi bị mất đất sản xuất để xin được cấp lô đất tái định cư bệnh viện, rồi nộp cho Ban giải phóng mặt bằng thành phố. Người dân trong bản chúng tôi hoàn toàn tin tưởng vào lời nói của các cán bộ, lãnh đạo đó không 1 chút nghi ngờ. Nhưng nay chúng tôi hoàn toàn vỡ mộng, khi bệnh viện 550 giường đã khánh thành rồi, mà quyền lợi của các hộ dân bị mất đất sản xuất vẫn chưa được giải quyết thấu đáo.

Ngược lại chúng tôi còn nghe thông tin là đấu giá khu đất tái định cư bệnh viện, bà còn chúng tôi rất băn khoăn về vấn đề này. Tôi mong chính quyền giải quyết và trả lại quyền lợi chính đáng cho gia đình tôi", ông Cà Văn Học, tổ 17, phường Chiềng Sinh, TP. Sơn La nói.

Khi nghe tin khu đất tái định cư bệnh viện 550 giường được thành phố Sơn La mang ra đấu giá, nên một số người dân tổ 17 đã tụ tập tại khu tái định cư bệnh viện.

Không riêng gì ông Cà Văn Học băn khoăn, mà còn nhiều hộ dân trong tổ 17 bị mất đất xây dựng bệnh viện 550 giường đều có kiến nghị. Theo các hộ dân bị mất đất sản xuất, trong thời gian tuyên truyền vận động phía chính quyền còn hứa hẹn là khi giao đất xây bệnh viện sẽ tạo công ăn việc làm cho họ. Hộ gia đình nào có con em đang học nghề Y sẽ được nhận vào bệnh viện 550 giường làm việc, còn các hộ gia đình nào có con em học hết phổ thông mà chưa có công việc ổn định sẽ được nhận vào làm bảo vệ tại bệnh viện.

Tuy nhiên mọi lời hứa hẹn trước đó đến nay, thành phố vẫn chưa thực hiện được nội dung nào. Để đòi quyền lợi tại các cuộc họp bản, tiếp xúc cử tri các hộ dân này đã nêu lên ý kiến với phường, thành phố. Nhưng không hiểu về lý do gì mà thành phố không có văn bản hoặc câu trả lời thỏa đáng đối với người dân.

Ngày 19 - 20/9/2020, các hộ dân tại tổ 17, phường Chiềng Sinh bị mất đất xây bệnh viện đã căng dây và trồng chuối giữ đất tại khu tái định cư bệnh viện.

Chỉ khi người dân tổ 17 nghe thông tin thành phố sẽ đấu giá đất tái định cư khu bệnh viện nhưng không thông báo cho dân biết, nên các hộ bị mất đất đã tụ tập đông người và kéo nhau ra căng dây, trồng chuối tại khu đất tái định cư từ ngày 19 - 20/9/2020. Cũng tại thời điểm này, để giữ gìn tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, lãnh đạo phường và Công an thành phố, các ban nghành đoàn thể đã tổ chức họp dân tại Nhà văn hóa tổ 17. Chủ trì tại cuộc họp, có ông Trần Thanh Sơn – Trưởng Công an TP.Sơn La; ông Nguyễn Hồng Giang, Chủ tịch UBND phường Chiềng Sinh. Tại đây, ông Trần Thanh Sơn – Trưởng Công an TP.Sơn La đã chia sẻ và cảm thông với người dân bị mất đất xây bệnh viện và hứa sẽ báo cáo Chủ tịch UBND thành phố tổ chức đối thoại với người dân. Nhờ đó, mọi chuyện mới lắng dần xuống.

Để ổn định an ninh trật tự trên địa bàn, khoảng 8h ngày 20/9/2020 ông Trần Thanh Sơn – Trưởng Công an TP.Sơn La và ông Nguyễn Hồng Giang, Chủ tịch UBND phường Chiềng Sinh đã Chủ trì cuộc họp lấy ý kiến của bà con tại Nhà văn hóa tổ 17.

Đối thoại với các hộ dân

Người dân sau nhiều ngày chờ đợi cuộc đối thoại, chiều ngày 2/10, UBND thành phố cùng các Sở, ban ngành liên quan đã tổ chức đối thoại với 17 hộ dân đại diện cho các hộ bị mất đất sản xuất tại Nhà văn hóa phường Chiềng Sinh.

Anh Lò Văn Khoa, tổ 17, phường Chiềng Sinh cho biết: "Gia đình tôi bị mất đất sản xuất nông nghiệp khá lớn, trước thì bị mất đất xây Trung tâm phật giáo, bây giờ lại bị mất 300m2 sản xuất tại khu tái định cư bệnh viện. Không nhưng thế 100m2 đất thổ cư của gia đình tôi giao trước đó, đến nay vẫn chưa nhận được tiền đầy đủ. Tôi mong chính quyền và Ban giải phóng giải quyết dứt điểm cho gia đình tôi. Tôi cũng đề nghị với chính quyền địa phương có danh sách hộ nào được giao đất và chưa được giao đất công khai ở Nhà văn hóa tổ, để người dân chúng tôi được biết".

Anh Lò Văn Khoa, tổ 17, phường Chiềng sinh phát biểu tại buổi đối thoại với UBND thành phố.

Còn ông Tòng Văn Hải, tổ 17 nói: Về chủ trương của dự án bệnh viện bà con đều hoàn toàn nhất trí, đã giao đất và nhận ký tiền. Hiện nay thì bệnh viện cũng đã đi vào hoạt động. Thời điểm các lãnh đạo thành phố và Ban giải phóng mặt bằng xuống vận động giao đất, lúc đó bản thân tôi cũng đang làm trưởng bản và tôi cũng được trực tiếp tham gia vận động. Lúc đó, thành phố có hứa với người dân chúng tôi sẽ được bốc thăm 1 lô đất với giá ưu tiên không qua đấu giá. Thứ 2 nữa, Ban dự án phát đơn với đầu đề là xin được cấp phép tái định cư cho chúng tôi điền thông tin vào để đăng ký.

Chúng tôi đã làm theo ý kiến chỉ đạo của UBND thành phố và của phường, rồi gửi danh sách đăng ký lên phường. Sau đó phường cũng đã gửi danh sách lại cho các hộ dân chúng tôi là đã đủ kiện bốc thăm 1 lô đất và niêm yết tại Nhà văn hóa. Giờ nghe thông tin sẽ đấu giá đất, chúng tôi rất băn khoăn. Tôi mong nhà nước tạo điều kiện cho người dân chúng tôi có 1 lô đất tái định cư không qua đấu giá".

Cuộc đối thoại giữa người dân bị mất đất xây dựng bệnh viện 550 giường với UBND thành phố và các sở, ban ngành liên quan.

Ông Tòng Văn Long, Trưởng bản tổ 17 cho hay: "Tôi mong các đồng chí xem xét kỹ về nguyện vọng của người dân bị mất đất. Bà con mất đất rất nhiều để làm 2 dự án như lớn như Trung tâm phật giáo, bệnh viện 550 giường. Người dân thì không có công ăn việc làm, lúc xuống tuyên truyền thì nói chuyển đổi cơ cấu cây trồng, giờ bà con mất hết đất sản xuất rồi thì sẽ chuyển đổi như nào. Làm khu tái định cư là nhằm mục đích hỗ trợ cho các hộ dân bị mất nhiều đất sản xuất, đất ở, tôi mong các đồng chí tạo điều kiện hỗ trợ người dân".

Ông Tòng Văn Long, Trường bản tổ 17, phường Chiềng Sinh phát biểu tại cuộc đối thoại.

Bà Tòng Thị Quân, tổ 17, phường Chiềng sinh nói: "Tôi mong UBND thành phố, Ban giải phóng mặt bằng làm đúng theo lời hứa với người dân chúng tôi trước đó. Hứa với dân chúng tôi là sẽ được cấp 1 lô đất, chúng tôi chỉ mất tiền đóng thuế làm bìa đỏ, chứ không phải bỏ tiền ra mua đất đấu giá. Giờ lại bảo chúng tôi phải mua đất đấu giá, người dân chúng tôi lấy đâu ra tiền để mua.

Nếu không cấp cho chúng tôi thì sao không nói trước, tuyên truyền trước đi. Nghe tin bán đấu giá, chúng tôi lo sợ mất đất nên ngày 19/9/2020 mới đi vào khu đất rào lại. Tôi mong lãnh đạo và chính quyền làm đúng lời hứa với dân".

Nét mặt băn khoăn của người dân tại cuộc đối thoại.

Theo báo cáo của UBND TP. Sơn La tại Hội nghị đối thoại giải quyết đơn kiến nghị của các hộ dân bị mất đất xây dựng Bệnh viện 550 giường, tại khu Bệnh viện 550 giường có số hộ bị thu hồi đất là 123 hộ. Trong đó hộ gốc tại bản Sẳng (nay là tổ 17) có 22 hộ; còn lại là tách ra từ các hộ tặng cho, chuyển nhượng (hộ con, người khác đến mua đất) là 101 hộ.

Hộ được bố trí tái định cư, giao đất theo quy định là 24 hộ. Hiện đã giao cho 22/24 hộ, còn lại chưa giao là 2 hộ Lò Văn Tiên và Cà Thị Phông. Lý do chưa giao là thực hiện theo quy định giá đất tại thời điểm giao đất, nhưng gia đình chưa ký phương án để thực hiện ban hành quyết định giao đất.

Hiện nay, bệnh viện 550 giường đã được khánh thành và bàn giao đưa vào sử dụng ngày 22/9/2020. Tuy nhiên, các hộ dân bị mất đất sản xuất vẫn chưa được cấp đất.

Còn tại khu tái định cư bệnh viện là 4,89ha; có 94 hộ (trong đó gốc là 16 hộ; tách ra chia tặng cho, chuyển nhượng là 78 hộ). Hộ theo quy định được bố trí tại định cư, giao đất theo quy định là 6 hộ (hộ thu hồi đất ở - có nhà ở là 2 hộ; chỉ thu hồi đất ở là 1, có 3 hộ thu hồi đất không phải là đất nhưng có nhà ở trên đất, phi di chuyển chỗ ở). Thành phố đã phê duyệt phương án giao đất cho 4/6 hộ, nhưng còn vướng mắc giải phóng mặt bằng các hộ chưa nộp tiền.

Dự án xây dựng bệnh viện 550 giường trên diện tích 10 ha, do Sở Y tế làm chủ đầu tư đã được khởi công, thi công xây dựng, đến nay đã được khánh thành bàn giao đưa vào sử dụng ngày 22/9/2020. Dự án tái định cư trên diện tích 4,89 ha, do Ban quản lý dự án các công trình giao thông tỉnh làm chủ đầu tư. Nguồn vốn đầu tư từ chính nguồn thu tiền sử dụng đất tạo vốn từ dự án (quỹ đất ở) sau khi đầu tư xong kết cấu hạ tầng. Nhằm bố trí tái định cư cho các hộ bị thu hồi đất, khi có đủ điều kiện tiêu chuẩn quy định của pháp luật, cộng với cơ chế đặc thù mua đất tham gia đấu giá theo giá khởi điểm đối với hộ bị thu hồi đất. Hai dự án này, thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi theo quy định tại điều 62 Luật đất đai năm 2013. Dự án này, được triển khai tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật.

Theo ông Đỗ Văn Trụ, Chủ tịch UBND thành phố Sơn La: "Khu đất tái định cư bệnh viện 550 giường có 150 thửa đất".

Chủ trì tại cuộc đối thoại với các hộ dân ông Đỗ Văn Trụ, Chủ tịch UBND thành phố Sơn La cho biết: "Nội dung bà con phản ánh về giải quyết việc làm thì ý kiến này là chính đáng. Tôi đã ký văn bản gửi Sở Y tế, Ban giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh, qua trao đổi các đồng chí lãnh đạo đã ủng hộ. Nhưng phải đảm bảo bằng cấp, tiêu chuẩn, tạo điều kiện để tiếp nhận. Về nội dung phản ánh, kiến nghị của người dân là thực sự chậm, thành phố nhận khuyết điểm này.

Còn về nội dung cấp đất tái định cư, ngày 6/5/2020, Tổng cục quản lý đất đại Bộ Tài nguyên và môi trường đã có công văn số 964/TCQLĐĐ-CKTPQD trả lời UBND tỉnh Sơn La về hỗ trợ khác khi Nhà nước thu hồi đất. Nội dung công văn trả lời, việc UBND tỉnh Sơn La đề nghị được áp dụng hỗ trợ khác, bằng việc giao đất ở cho các hộ gia đình, cá nhân có đất nông nghiệp thu hồi là không phù hợp".

Ông Đỗ Văn Trụ, Chủ tịch UBND thành phố Sơn La chủ trì cuộc đối thoại với các hộ dân bị mất đất xây bệnh viện.

"Ý kiến kiến nghị của các hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất nông nghiệp được mua 1 thửa đất ở khu quy hoạch tái định cư dự án là nguyện vọng chính đáng. Tuy nhiên trên cơ sở quy định pháp luật về cơ chế, chính sách chung trên cả nước đang áp dụng bồi thường, tái định cư, bằng việc giao đất cho các hộ gia đình có đất nông nghiệp bị thu hồi là không phù hợp. Không thể giải quyết được theo ý kiến các hộ nêu ra chỉ mất tiền đóng thuế làm bìa đỏ, chứ không phải bỏ tiền ra mua đất đấu giá. Rất mong các hộ gia đình, cá nhân chia sẻ, cảm thông và thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Tham gia mua hồ sơ để tham gia đấu giá theo giá khởi điểm, theo thông tin hướng dẫn của đơn vị tổ chức đấu giá"- ông Đỗ Văn Trụ, Chủ tịch UBND thành phố Sơn La thông tin thêm.

Kết thúc cuộc đối thoại, đa số các hộ dân bị mất đất sản xuất xây dưng Bệnh viện Đa khoa 550 giường đều không đồng tình với ý kiến của Chủ tịch UBND thành phố Sơn La kết luận. Theo ý kiến bà con cho rằng, phía chính quyền và Ban giải phóng mặt bằng thành phố "làm việc chưa hết trách nhiệm, chưa đến nơi đến chốn, hứa nhưng không thực hiện..."

