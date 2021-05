Quận Đống Đa chuẩn bị kỹ lưỡng, bài bản cho ngày hội bầu cử, sẵn sàng phương án phòng chống dịch Covid-19

Qua kiểm tra và ghi nhận thực tế, quận Đống Đa (thành phố Hà Nội) đã và đang chuẩn bị kỹ lưỡng, bài bản cho ngày hội bầu cử, chủ động sẵn sàng phương án phòng chống dịch Covid-19.

Chỉ đạo nghiêm, quyết liệt

Thực hiện kết luận chỉ đạo của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng tại hội nghị Thường trực Thành ủy quán triệt chỉ đạo Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19 thành phố Hà Nội, cấp ủy, chính quyền từ thành phố đến cơ sở về công tác phòng, chống dịch Covid-19, ngày 11/5/2021 Chủ tịch UBND thành phố Chu Ngọc Anh đã ban hành Chỉ thị số 12/CT-UBND về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội.



Chỉ đạo tại văn bản số 1408/UBND-KGVX về việc tạm dừng một số hoạt động có nguy cơ lây lan dịch Covid-19, UBND thành phố Hà Nội yêu cầu các sở, ban, ngành; UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo tạm dừng hoạt động các nhà hàng bia, quán bia, bia hơi cho đến khi có chỉ đạo mới của thành phố.

Bí thư Quận ủy Đống Đa Đinh Trường Thọ trao tặng khẩu trang, nước sát khuẩn cho các lực lượng chống dịch tại 187 Nguyễn Lương Bằng (phường Quang Trung).

Song song với đó là chỉ đạo giải tỏa ngay các chợ cóc, chợ tạm lấn chiếm vỉa hè, lòng đường nguy cơ lây lan dịch Covid-19.

Sau chỉ đạo, ghi nhận của phóng viên, nhà hàng bia, quán bia, bia hơi trên địa bàn quận Đống Đa đã đóng cửa, dừng kinh doanh, không tiếp nhận khách.

Chủ một nhà hàng bia có tiếng trên phố Láng Hạ cho phóng viên biết: 'Sau khi có chỉ đạo của thành phố, cán bộ của quận Đống Đa cũng như phường Láng Hạ đã phổ biến quy định cho tôi. Dẫu biết là việc tạm dừng hoạt động sẽ khó khăn tạm thời nhưng vì lợi ích chung của cộng đồng, tôi vui vẻ thực hiện, góp một phần nào đó cùng chính quyền và nhân dân quận Đống Đa đẩy lui Covid-19'.

Chủ tịch UBND quận Đống Đa Lê Tuấn Định kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn.

Trước đó, quận Đống Đa đã tổ chức 3 đoàn công tác do các đồng chí lãnh đạo quận làm trưởng đoàn đi kiểm tra về công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn quận.

Cụ thể, các đoàn gồm: Đoàn kiểm tra do Bí thư Quận uỷ Đống Đa Đinh Trường Thọ dẫn đầu đã đi kiểm tra tại 3 phường (Láng Thượng, Trung Liệt, Quang Trung) và Trung tâm Y tế quận. Đoàn kiểm tra do Phó Bí thư Thường trực Quận uỷ, Chủ tịch HĐND quận Nguyễn Anh Cường làm trường đoàn đã đi kiểm tra tại 2 phường (Ngã Tư Sở và Kim Liên) và Đoàn kiểm tra do Chủ tịch UBND quận Lê Tuấn Định dẫn đầu đã đi kiểm tra tại 2 phường (Văn Miếu và Cát Linh).

Thực hiện tốt

Qua kiểm tra thực tế cho thấy, nhiều đơn vị, cơ sở đã thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Trung ương cũng như Thành phố Hà Nội. Lực lượng chức năng các phường đã tăng cường công tác tuyên truyền người dân, cơ sở kinh doanh nâng cao ý thức phòng chống dịch.

Tại các điểm bỏ phiếu, công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử được đảm bảo đúng tiến độ. Tất cả các điểm bỏ phiếu đều được trang bị nước sát khuẩn, máy đo thân nhiệt, khẩu trang và có phương án về đảm bảo giữ khoảng cách cho cử tri yên tâm khi đi bầu cử.

Chủ tịch UBND quận Đống Đa Lê Tuấn Định kiểm tra việc niêm yết danh sách ứng cử viên.

Lãnh đạo quận Đống Đa yêu cầu các phường sở tại tăng cường công tác tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch tại công sở, các khu di tích, cơ sở tín ngưỡng và nơi công cộng; quản lý nghiêm các trường hợp cách ly; tuyên truyền người dân thực hiện thông điệp 5K, thực hiện tiêm vaccine phòng Covid-19 theo đúng quy định; duy trì các tổ giám sát và tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 tại cộng đồng…

Đồng thời cũng nhắc nhở, hướng dẫn các đơn vị, cơ sở nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch nhằm bảo đảm an toàn, giảm tối đa nguy cơ lây nhiễm dịch trong cộng đồng. Tăng cường kiểm tra và xử phạt nghiêm những trường hợp cố tình vi phạm về phòng, chống dịch Covid-19, không đeo khẩu trang.v.v..

Nhiều nhà hàng đã tuân thủ nghiêm chỉ đạo của thành phố Hà Nội cũng như quận Đống Đa.

Đối với công tác bầu cử, lãnh đạo quận Đống Đa yêu cầu cấp ủy, chính quyền các cấp tập trung cao độ cho sự kiện trọng đại này. Theo đó, phải nắm chắc thông tin, dự báo tình hình dư luận, chủ động phát hiện và giải quyết kịp thời những vấn đề nảy sinh trong quá trình trước, trong và sau bầu cử. Đồng thời bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối trong thời gian diễn ra bầu cử. Tăng cường cổ động trực quan các khu vực công cộng, trung tâm; trang trí khu vực bỏ phiếu; tuyên truyền bằng loa truyền thành, phát thanh lưu động, nhằm lan tỏa đến người dân, cử tri để ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân.

Để kịp thời động viên các đơn vị trong phòng, chống Covid-19 tại các phương, lãnh đạo quận dẫn đầu các đoàn công tác đã trao hỗ trợ của quận cho các phường về khẩu trang, dung dịch sát khuẩn.v.v..