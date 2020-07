Phù Yên phấn đấu thêm 2 xã về đích nông thôn mới

Trong năm 2020, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La phấn đấu thêm 2 xã Tường Phù và Tân Lang về đích nông thôn mới. Góp phần nâng tổng số xã đạt chuẩn NTM lên 7 xã.

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), đến nay, huyện Phù Yên đã có 5/26 xã về đích NTM. Đó là các xã: Gia Phù, Huy Bắc, Mường Cơi, Huy Hạ và Quang Huy. Năm nay, huyện Phù Yên phấn đấu thêm 2 xã Tường Phù và Tân Lang về đích NTM.

Theo kết quả rà soát, xã Tường Phù còn 4 tiêu chí chưa đạt, gồm: Trường học, nhà ở dân cư, thu nhập, môi trường và an toàn thực phẩm. Xã Tân Lang còn 4 tiêu chí chưa đạt là: Thu nhập, tổ chức sản xuất, văn hoá, môi trường và an toàn thực phẩm.

Thực hiện Kế hoạch Tổ chức "Ngày thứ 7 tình nguyện về cơ sở xây dựng nông thôn mới", cán bộ, công chức xã Tân Lang cùng bà con bản Diệt đổ bê tông cho sân nhà văn hóa bản.

Để hoàn thành mục tiêu đưa 2 xã Tường Phù và Tân Lang về đích NTM theo lộ trình đề ra, UBND huyện Phù Yên Đã tham mưu cho Huyện ủy Phù Yên ban hành Kế hoạch số 221-KH/HU Tổ chức "Ngày thứ 7 tình nguyện về cơ sở xây dựng nông thôn mới" năm 2020 trên địa bàn huyện.

Theo đó, huyện Phù Yên đã thành lập 2 tổ công tác, gồm: Cán bộ, lãnh đạo, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị trên địa bàn toàn huyện cùng tham gia phối hợp, giúp đỡ 2 xã Tường Phù và Tân Lang hoàn thành các tiêu chí chưa đạt. Tổ trưởng Tổ công tác số 1 phụ trách xã Tường Phù là ông Cầm Vĩnh Chi, Uỷ viên Ban Thường vụ huyện uỷ, Trưởng Ban Dân vận huyện uỷ, Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện. Tổ trưởng Tổ công tác số 2 phụ trách xã Tân Lang là ông Hồ Đăng Thanh, Uỷ viên Ban Thường vụ huyện uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân huyện.

Tính đến thời điểm này, huyện Phù Yên đã và đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp hỗ trợ, lồng ghép ưu tiên nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng gắn với phát huy nội lực và triển khai các chương trình, dự án hỗ trợ phát triển sản xuất để nâng cao thu nhập bền vững cho người dân. Mặt khác, cấp uỷ, chính quyền 2 xã Tường Phù và Tân Lang đang tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân đóng góp công sức, tiền của cùng xã hoàn thành các tiêu chí chưa đạt.

Tính đến ngày 30/6, huyện Phù Yên có 5/26 xã về đích NTM. Số tiêu chí bình quân chung của huyện đạt 11,7 tiêu chí/xã (tăng 2 tiêu chí/xã so với kết quả đạt năm 2019, tăng 1,9 tiêu chí/xã so với cùng kỳ năm 2019). Các xã tiêu biểu có tiêu chí đạt thêm trong 6 tháng năm 2020, gồm: Tân Lang, Huy Tân, Mường Do, Huy Thượng, Tường Tiến, Tường Hạ, Đá Đỏ đều tăng thêm 1 tiêu chí, các xã còn lại đạt từ 9 – 14 tiêu chí.

Phấn đấu hết năm nay, huyện Phù Yên nâng số tiêu chí bình quân trên địa bàn huyện lên 13,5 tiêu chí/xã, có thêm 2 xã Tường Phù, Tân Lang về đích NTM, nâng tổng số xã đạt chuẩn NTM lên 7 xã.