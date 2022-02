Nông thôn Tây Bắc: Trường học vẫn vang tiếng trò, dù khó khăn do dịch Covid – 19

Diễn biến dịch Coivid – 19 trên địa bàn T.P Điện Biên Phủ (Điện Biên) sau Tết nguyên đán rất phức tạp. Số ca mắc cộng đồng tăng cao gây khó khăn cho việc đến trường của học sinh. Đến 18/2, đã có 78 ca F0 và hơn 1.100 F1.

Kết hợp song song 2 hình thức dạy và học

Đến ngày 18/2, tại Trường Tiểu học Tô Vĩnh Diện đã có 10 ca F0, 149 ca F1; trong đó 9 ca F0 là học sinh. Ban Giám hiệu nhà trường đã linh hoạt chỉ đạo các lớp thay đổi phương thức dạy học khác nhau để đảm bảo tất cả học sinh đều được tham gia học tập. Nhà trường thực hiện đồng thời hai hình thức dạy học: Trực tuyến với các lớp có học sinh là F0; trực tiếp kết hợp bố trí để các học sinh trong diện phải cách ly tham gia lớp học qua các thiết bị trực tuyến trên máy tính và kết nối camera ghi hình tại lớp học. Với những học sinh tham gia học trực tuyến, Ban Giám hiệu yêu cầu giáo viên phải tương tác, kiểm soát được việc học của học sinh, chú trọng dạy học theo hướng phát triển năng lực cho học sinh.

Các trường học trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ vẫn vang tiếng thầy và trò, dù khó khăn do dịch Covid – 19. Ảnh: Vinh Duy

Để tổ chức tốt hoạt động lớp học và duy trì sĩ số, cô giáo chủ nhiệm Nguyễn Thị Kim Dung. Giáo viên chủ nhiệm lớp 2A4 đã có mặt tại lớp từ hơn 6 giờ sáng. Vừa chuẩn bị thiết bị đảm bảo dạy học song song theo 2 hình thức, cô Dung vừa liên hệ và hướng dẫn phụ huynh, học sinh đang cách ly tham gia học trực tuyến cùng lớp.

Cô giáo Dung cho biết: Để chuẩn bị tốt cho công tác giảng dạy ở cả 2 hình thức, tất cả giáo viên đã lên kế hoạch giảng dạy, chuẩn bị đầy đủ các thiết bị ứng dụng công nghệ, xây dựng bài giảng điện tử theo hướng sinh động, dễ hiểu đối với học sinh; nghiên cứu, tìm tòi và sử dụng các phần mềm dạy học trực tuyến như Google Meet, Zoom... và hướng dẫn phụ huynh, học sinh tham gia học tập trực tuyến.

Bà Lê Thị Hồng, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo TP. Điện Biên Phủ cho biết: Quan điểm của Phòng là ưu tiên dạy học trực tiếp để ổn định việc dạy ở các nhà trường và không ảnh hưởng đến việc học của học sinh. Tuy nhiên, tùy theo diễn biến của dịch Covid-19 và đặc thù của từng địa bàn sẽ thực hiện linh hoạt các phương án. Đối với học sinh nhiễm Covid-19 sẽ nghỉ học và điều trị theo hướng dẫn của cơ quan y tế. Các trường có trách nhiệm tổ chức cho học sinh bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh học bằng hình thức trực tuyến, đảm bảo tiếp thu kiến thức cơ bản, cốt lõi; số học sinh còn lại vẫn tổ chức cho học bình thường, nhưng thực hiện nghiêm quy định phòng, chống dịch. Việc các trường xây dựng phương án kết hợp dạy học trực tuyến với học trực tiếp là một giải pháp phù hợp trong tình hình mới, vừa đảm bảo an toàn trong công tác phòng chống đối phó với dịch bệnh, vừa đảm bảo chất lượng dạy học.

Chủ động ứng phó, thích ứng linh hoạt

Nghỉ Tết 2 tuần là khoảng thời gian nhiều gia đình, trong đó có các em học sinh, gặp gỡ và tiếp xúc với nhiều người. Điều đó khiến không ít phụ huynh lo lắng khi cho con trở lại lớp học, nhất là bậc học mầm non, tiểu học do các cháu chưa được tiêm vắc xin phòng Covid-19.

Hầu hết các trường học trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ đã chuẩn bị chu đáo các phương án phòng, chống dịch Covid-19. Ảnh: Vinh Duy

Nắm được tâm lý của nhiều bậc phụ huynh, đồng thời triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn phòng, chống dịch trước khi học sinh đi học trở lại từ ngày 7/2, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố đã yêu cầu các trường chủ động phối hợp với cơ quan y tế địa phương tổ chức vệ sinh, khử khuẩn trường, lớp học; bảo đảm cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế như nước sát khuẩn tay, khẩu trang...; tập trung tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh; thực hiện nghiêm thông điệp 5K của Bộ Y tế; cử các đoàn công tác kiểm tra công tác chuẩn bị phòng dịch tại 100% trường học trên địa bàn. Khi học sinh đi học trở lại, các trường đã chủ động thực hiện tầm soát Covid-19 cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên; đồng thời khuyến khích phụ huynh học sinh thực hiện test Covid-19 cho con em mình để phòng bệnh từ sớm và bóc tách F0 ra khỏi trường học, lớp học. Nhờ vậy, tỷ lệ học sinh đi học trực tiếp sau Tết ở cấp tiểu học, THCS đạt trên 99%; cấp mầm non đạt trên 88%.

Đến thời điểm này, hầu hết các trường học trên địa bàn thành phố đã chuẩn bị chu đáo các phương án phòng, chống dịch Covid-19. Tại Trường Tiểu học Hà Nội - Điện Biên Phủ, Ban giám hiệu nhà trường đã chủ động rà soát, chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, vệ sinh môi trường cũng như sẵn sàng phương án bảo đảm sức khỏe cho giáo viên, nhân viên và học sinh; kiểm soát chặt chẽ người ra vào khuôn viên nhà trường. Trong các buổi học, giáo viên chủ nhiệm luôn sát sao, nhắc nhở học sinh hạn chế tiếp xúc giữa các lớp, chủ yếu vui chơi tại lớp học của mình.

Các em học sinh trước khi vào lớp được thầy cô nhắc đo thân nhiệt, sát khuẩn tay và đeo khẩu trang đầy đủ. Ảnh: Vinh Duy

Bà Lê Thị Nga, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hà Nội - Điện Biên Phủ cho biết: Để công tác phòng, chống dịch mang lại hiệu quả cao, tạo điều kiện cho học sinh phát triển toàn diện về thể lực và trí tuệ, nhà trường chủ động xây dựng kế hoạch dạy và học trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, thực hiện đồng bộ các giải pháp theo hướng dẫn của ngành chức năng, chính quyền địa phương. Trong tuần học đầu tiên sau Tết, trường chỉ đạo giáo viên hướng dẫn học sinh thực hiện các biện pháp phòng dịch trong thời gian ở trường cũng như ở nhà.

Đánh giá về công tác đảm bảo an toàn chống dịch trong trường học, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Lê Thị Hồng cho biết: Các trường học trên địa bàn đều đã chuẩn bị đầy đủ, chu đáo các phương án, thiết bị y tế an toàn phòng, chống dịch và tăng cường triển khai các giải pháp an toàn cho học sinh. Trong trạng thái "bình thường mới", dịch bệnh diễn biến khó lường khi số ca F0 có thể gia tăng thì ngành giáo dục thành phố đã sẵn sàng các phương án thích ứng an toàn, chủ động, linh hoạt ứng phó để kiểm soát dịch bệnh hiệu quả.