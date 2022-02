Nông thôn Tây Bắc: Quyết Chiến ngày càng thay da đổi thịt

Thực hiện xây dựng nông thôn mới (XDNTM), diện mạo nông thôn mới của xã Quyết Chiến (huyện Tân Lạc, tỉnh Hoà Bình) ngày càng thay da đổi thịt.

Cuộc sống của người dân được nâng lên nhờ XDNTM

Trở lại xã Quyết Chiến trong thời tiết lạnh giá của mùa đông, bức tranh nông thôn mới nơi đây dần hiện ra sau nhưng triền đồi có bao phủ bởi chút làn sương trắng xoá. Hiện ra trước mặt chúng tôi lúc đó là những ngôi nhà sàn kiên cố, những con đường bê tông thẳng tắp, những ngôi trường mới được xây dựng khang trang…

Diện mạo nông thôn mới nơi đây như khoác lên mình chiếc áo mới, đầy màu sắc của cuộc sống. Hệ thống cơ sở hạ tầng như: Giao thông, thủy lợi, điện sinh hoạt, trường học, trạm y tế, các thiết chế văn hóa… được quan tâm, đầu tư đồng bộ. Các trục đường liên xã, liên thôn phong quang, sạch đẹp, được nhựa hóa hoặc bê tông hóa đạt trên 87%.

Cơ sở vật chất luôn được xã Quyết Chiến đầu tư xây dựng đồng bộ. Ảnh: Hà Hoàng.

Chia sẻ với PV ông Bùi Văn Trọng, xóm Biệng (xã Quyết Chiến, huyện Tân Lạc) cho hay: "Tôi rất phấn khởi khi thấy điện mạo nông thôn ngày càng phát triển, con cháu đều được đến trường học trên những con đường đẹp. Công trình thuỷ lợi được nhà nước đầu tư đồng bộ, đã giúp người dân chúng tôi có nguồn nước tưới tiêu và trồng lúa. Cuộc sống của chúng tôi so với trước kia được nâng lên gấp nhiều lần".

Cuộc sống của người dân được nâng lên rõ rệt từ chương trình XDNTM. Ảnh: Hà Hoàng.

Người dân xã Quyết Chiến đã và đang tích cực áp dụng nhiều giải pháp vào sản xuất như: Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa kém hiệu quả, cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp… Năm 2021 vừa qua, sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản trên địa bàn xã Quyết Chiến chiếm hơn 65%; dịch vụ, thương mại chiếm hơn 34%. Thu nhập bình quân đạt 36 triệu đồng/người/năm. Đến cuối năm 2021, tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm còn 10%...

Ông Bùi Văn Toàn, xã Quyết Chiến (huyện Tân Lạc, tỉnh Hoà Bình) cho biết: "Nhờ có chương trình nông thôn mới, mà chúng tôi đã có đường, điện, nước sạch để sinh hoạt và phát triển sản xuất. Các mặt hàng nông sản của người dân chúng tôi được thương lái đến mua với gia cao hơn, không còn bị ép giá như trước kia".

Đường bê tông thay thế cho còn đường đất trước kia, tạo điều kiện cho người dân đi lại và vận chuyển hàng hoá nông sản phát triển kinh tế. Ảnh: Hà Hoàng.

Đoàn kết vượt khó, cán đích nông thôn mới

Quyết Chiến là xã vùng cao của huyện Tân Lạc (Hoà Bình). Toàn xã có hơn 1.700 nhân khẩu, trên 90% là đồng bào dân tộc Mường. Những năm qua cấp ủy, chính quyền xã đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp góp phần nâng cao mức sống cho người dân. Nhờ vậy mà cuộc sống của bà con được cải thiện, diện mạo nông thôn ngày càng đổi thay rõ rệt.

Thời gian qua, ngoài tập trung xây dựng các tiêu chí XDNTM xã Quyết Chiến còn tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tiếp cận nguồn vốn vay ngân hàng chính sách phát triển kinh tế. Đồng thời, xã cũng tuyên truyền đến người dân đoàn kết giúp nhau làm giàu, giảm nghèo bền vững, nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế tiêu biểu; khuyến khích, vận động bà tích cực tham gia một số lớp dạy nghề. Năm vừa qua xã Quyết Chiến đã hỗ trợ, tạo việc làm cho 35 lao động, 100% lao động nông thôn có việc làm, hơn 28% lao động được đào tạo nghề, 3 HTX duy trì hoạt động ổn định...

Các công trình thuỷ lợi được xã Quyết Chiến chú trọng tu bổ, tạo điều kiện cho bà con trồng lúa và tưới tiêu. Ảnh: Hà Hoàng.

Nhờ chú trọng quan tâm đến đời sống sinh hoạt của người dân, thu nhập của bà con xã Quyết Chiến đã tăng lên, chất lượng cuộc sống được nâng cao. Người dân đã ra sức xây dựng đời sống mới, giữ gìn văn hóa truyền thống các dân tộc, chung tay đẩy lùi dịch bệnh Covid-19, nói không với các tệ nạn xã hội, giữ vững an ninh trật tự… trên địa bàn xã. Năm 2021 vừa qua, tại địa bàn xã Quyết Chiến không xảy ra vụ việc liên quan đến an ninh trật tự, tệ nạn xã hội, tai nạn giao thông, công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự được tăng cường.

Trường học được xây dựng và tu sửa tạo điều kiện cho con em vùng cao yên tâm học tập. Ảnh: Hà Hoàng.