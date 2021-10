Nông thôn Tây Bắc: Khởi tố đối tượng bán người sang Trung Quốc

Công an huyện Mộc Châu (Sơn La) vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội mua bán người ở vùng Nông thôn Tây Bắc sang Trung Quốc.

Hành trình lừa đảo ở vùng Nông thôn Tây Bắc

Ngày 14/10, Công an huyện Mộc Châu (Sơn La) cho biết: Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an huyện Mộc Châu vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội mua bán người ở vùng Nông thôn Tây Bắc sang Trung Quốc. Đối tượng bị khởi tố là Bùi Thị Vận (SN 1985, nơi thường trú tại thôn Trung Lạc, xã Cổ Đông, huyện Sơn Tây, TP. Hà Nội)

Trước đó vào ngày 10/7/2021, Công an xã Chiềng Khừa, huyện Mộc Châu nhận được tố giác về tội phạm của chị Lò Thị Xim (SN 1992 trú tại bản Khừa, xã Chiềng Khừa, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La) với nội dung: Vào khoảng tháng 7/2010 chị Lò Thị Xim có quen biết anh Bùi Văn Hân (SN 1962, trú tại xóm Nam Thái, xã Nam Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình) làm nghề thợ xây đến xây dựng trụ sở UBND xã Chiềng Khừa.

Sau đó, anh Hân rủ Xim cùng đi làm công việc khác lương cao hơn và chị Xim đồng ý. Đến ngày 9/7/2010 chị Xim một mình đón xe khách đi đến huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình. Trưa ngày 10/7/2010, Xim được Bùi Văn Hân đón sang nhà chơi, sau khi ăn cơm trưa tại nhà Hân thì con gái Hân tự giới thiệu tên Hương cùng Xim đón xe khách đi Hà Nội tìm việc làm. Tuy nhiên, sau đó Hương không tìm việc cho Xim mà lừa bán chị sang Trung Quốc. Tháng 5/2021 chị Xim bị Công an Trung Quốc bắt, trao trả về Việt Nam và đến cơ quan Công an trình báo đề nghị điều tra làm rõ.

Đối tượng Bùi Thị Vận tại cơ quan Công an.

Sa lưới pháp luật vùng Nông thôn Tây Bắc

Ngay khi tiếp nhận tin báo, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Mộc Châu đã tiến hành thu thập tài liệu chứng cứ của vụ việc: Quá trình điều tra Lò Thị Xim khai bị bán sang Trung Quốc vào tháng 7/2010, đến năm 2014 Lò Thị Xim lấy chồng người Trung Quốc và sinh được 2 người con chung. Ngày 30/10/2020, Xim bị Công an Trung Quốc bắt tạm giữ đến ngày 11/5/2021, rồi được trao trả về Việt Nam qua cửa khẩu Hữu Nghị (Lạng Sơn).

Ngày 20/7/2021, Công an huyện Mộc Châu đã xác lập chuyên án đấu tranh, quá trình điều tra, thu thập tài liệu chứng cứ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Mộc Châu đã xác định Bùi Thị Vận chính là đối tượng của vụ án ở vùng Nông thôn Tây Bắc này.

Đến ngày 11/10/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Bùi Thị Vận về tội Mua bán người theo quy định tại Khoản 2 Điều 150 Bộ luật hình sự. Hiện, vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Mộc Châu tiếp tục điều tra làm rõ.