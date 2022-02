Nông thôn Tây Bắc: Hoà Bình đạt nhiều kết quả nổi bật năm 2021

Năm 2021, dịch bệnh Covid-19 diễn phức tạp nhưng tỉnh Hoà Bình đã đoàn kết nỗ lực, đạt nhiều kết quả nổi bật trong phát triển phát triển KT-XH...

Hoà Bình đẩy lùi dịch bệnh Covid-19, tập trung phát triển kinh tế - xã hội

Năm 2021 tình hình dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, tác động tới mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội của đất nước nói chung và cuộc sống của nhân dân tỉnh Hoà Bình nói riêng. Trong bối cảnh đó, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và người dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh Hoà Bình đã phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo; triển khai nhiều giải pháp quyết liệt, đồng bộ và hiệu quả nhằm thực hiện "mục tiêu kép" vừa phòng chống, ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh, vừa thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh, an toàn xã hội. Qua đó, tỉnh đã đạt được nhiều thành tựu và kết quả nổi bật, đời sống của người dân được nâng cao rõ rệt.

Dù dịch bệnh Covid-19 diễn phức tạp trên địa bàn tỉnh nhưng tỉnh Hoà Bình đã đoàn kết nỗ lực vượt qua thử thách, đạt nhiều kết quả nổi bật trong phát triển phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo sức khoẻ và nâng cao mức sống cho người dân. Ảnh: Hà Hoàng.

Thời gian qua công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị được tỉnh Hoà Bình quan tâm và chú trọng; năng lực chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp hướng tới thực chất, hiệu quả cao. Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hoà Bình luôn đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện các nhiệm vụ về xây dựng Đảng, nâng cao năng lực quản lý Nhà nước; quyết liệt xây dựng các chương trình hành động, đề án, nghị quyết để tập trung lãnh đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng và nhiệm vụ chính trị của năm.

Cở sở hạ tầng được tỉnh Hoa Bình đầu tư xây dựng đồng bộ, tạo điều kiện cho người dân phát triển kinh tế. Ảnh: Hà Hoàng.

Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hoà Bình đã ban hành 15 chương trình hành động, nhiều đề án quan trọng thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Công tác phát triển Đảng được đặc biệt quan tâm sau rất nhiều năm đã vượt chỉ tiêu, Đảng bộ tỉnh đã kết nạp được 1.611 đảng viên, bằng 100,69% kế hoạch đề ra. Tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 bảo đảm tiến độ, đúng quy định.

Công tác xây dựng Đảng và củng cố hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh, được tỉnh Hoà Bình đặc biệt chú trọng quan tâm. Ảnh: Hà Hoàng.

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến hết sức phức tạp, tỉnh Hoà Bình đã kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh. Chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền các cấp tập trung cao nhất cho công tác phòng, chống dịch; không để dịch bùng phát, lây lan trên diện rộng. Tuyên truyền vận động cán bộ, nhân dân trong tỉnh tích cực tham gia ủng hộ, quyên góp Quỹ phòng chống Covid-19; cử đoàn công tác gần 600 viên chức y tế, bác sỹ tham gia hỗ trợ phòng chống dịch tại thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương; hỗ trợ kinh phí, vật chất giúp đỡ, sẻ chia với một số tỉnh bị ảnh hưởng lớn bởi đại dịch. Đồng thời, tỉnh đã vượt qua các đợt cao điểm của dịch, đảm bảo cuộc sống bình thường, bảo vệ sức khỏe, tính mạng người dân và phát triển kinh tế - xã hội.

Công tác phòng chống dịch Covid-19 và triển khai tiêm vắc xin cho người dân, được tỉnh Hoà Bình thực hiện đồng bộ và đạt kết quả cao. Ảnh: Hà Hoàng.

Nông nghiệp phát triển, cơ sở hạ tầng được đầu tư đồng bộ

Trong năm 2021 tăng trưởng kinh tế của tỉnh ước đạt 2,66% (nếu loại trừ nhà máy thủy điện Hòa Bình thì tăng trưởng GRDP toàn tỉnh đạt mức 5,5%), GRDP bình quân đầu người đạt 61,5 triệu đồng. Tổng mức đầu tư toàn xã hội ước trên địa bàn tỉnh đạt 17.105 tỷ đồng. Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tăng 36% so với năm 2020. Tổng chi ngân sách địa phương ước bằng 95% so với năm 2020. Đặc biệt, kim ngạch xuất khẩu cả năm ước đạt 1.218 triệu USD, tăng 18,02% so với năm 2020. Kim ngạch nhập khẩu ước đạt 980 triệu USD, tăng 12% so với năm 2020. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng, tỷ lệ đô thị hóa đạt 31,6%. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 6,6%.

Công tác xây dựng và phát triển nông nghiệp luôn được tỉnh Hoà Bình quan tâm và chú trọng. Nhờ vậy thu nhâp của người dân trồng cam, bưởi, chuối... được ổn định và tăng cao. Ảnh: Hà Hoàng.

Tỉnh Hòa Bình đã thực hiện nghiêm kế hoạch đầu tư công, kịp thời rà soát, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2021. Ước cả năm hoàn thành giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công được giao. Kỳ vọng lớn trong năm mới 2022, tình hình dịch bệnh Covid-19 sẽ được đẩy lùi hoàn toàn, để người dân có cuộc sống an yên và có điều kiện phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo tại địa phương.

Đối với lĩnh vực sản xuất nông, lâm nghiệp, thuỷ sản tiếp tục có đóng góp quan trọng, là "trụ đỡ" trong nền kinh tế với mức tăng trưởng 1,9% so với năm 2020. Đặc biệt, một số sản phẩm của tỉnh Hoà Bình đã tiếp cận được các thị trường khó tính ở châu Âu như: Mía ăn tươi xuất khẩu sang Đức, Anh; sản phẩm măng, miến dong xuất khẩu sang Hà Lan, Nhật Bản... Trên địa bàn tỉnh Hoà Bình có thêm 9 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số xã về đích nông thôn mới lên 65 xã, bằng 50,4% số xã, cao nhất vùng Tây Bắc; có thêm 31 sản phẩm được công nhận sản phẩm OCOP cấp tỉnh, hiện, toàn tỉnh đã có 100 sản phẩm OCOP.

Tỉnh Hoà Bình đã hoàn thành quy hoạch phân khu Khu du lịch Quốc gia hồ Hoà Bình, qua đó thúc đẩy ngành du lịch phát triển trong thời gian tới. Ảnh: Hà Hoàng.

Ngoài ra, tỉnh đã hoàn thành giai đoạn 1 Quy hoạch giai đoạn 2021 - 2031, tầm nhìn đến năm 2050, đang tiến hành thực hiện các bước giai đoạn 2; hoàn thành quy hoạch phân khu khu du lịch Quốc gia hồ Hòa Bình. Tỉnh Hoà Bình cũng đang tiến hành tổ chức lập, điều chỉnh các quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch vùng huyện và một số vị trí có tiềm năng, lợi thế để thu hút đầu tư.

Tập trung nguồn lực đầu tư phát triển hạ tầng, đặc biệt là hạ tầng giao thông với tỷ lệ đầu tư công chiếm 53% tổng nguồn vốn giai đoạn 2021 - 2025 đã được giao. Tỉnh đã phê duyệt chủ trương các dự án giao thông trọng điểm như: Đường liên kết vùng Kim Bôi nối với đường cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu (Sơn La); đường cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu; Dự án kết nối hạ tầng giao thông thủy lợi tỉnh Hòa Bình với hạ tầng giao thông quốc gia… Hoàn thành, đưa vào sử dụng cầu Hòa Bình 2 với tổng mức đầu tư 590,81 tỷ đồng.

Nhờ thực hiện nhiều chính sách và giải pháp trong xây dựng và phát triển kinh tế, đời sống vật chất và mức sống của người dân ngày càng được nâng cao. Ảnh: Hà Hoàng.

Tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, an ninh trật tự được đảm bảo

Quyết liệt thực hiện các giải pháp để cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, trong đó trọng tâm là cải cách hành chính. Trong năm 2021, tỉnh đã thành lập Ban chỉ đạo tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, nhà đầu tư; ban hành quy định về trình tự thủ tục đầu tư; ban hành quy chế giải phóng mặt bằng; hoàn thành bộ chỉ số DDCI; cắt giảm 30% thời gian giải quyết thủ tục hành chính… Qua đó từng bước cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút được nhiều nhà đầu tư lớn đến tìm hiểu. Trong năm có 50 dự án đầu tư trong nước được quyết định chủ trương đầu tư, cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với tổng vốn đăng ký khoảng 33.000 tỷ đồng, so với năm 2020 tăng 7 dự án, vốn đăng ký đầu tư tăng khoảng 94,4%. Quyết định chấm dứt 40 dự án, tạm ngừng hoạt động 3 dự án và điều chỉnh chủ trương đầu tư cho 55 dự án.

Trong năm 2021, tỉnh Hoà Bình đã thành lập Ban chỉ đạo tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, nhà đầu tư, ban hành quy định về trình tự thủ tục đầu tư để phát triển kinh tế trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Hà Hoàng.

Tỉnh Hoà Bình đã tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 135 năm thành lập tỉnh, 30 năm tái lập tỉnh; 70 năm chiến dịch Hòa Bình thiết thực, ý nghĩa, tiết kiệm, tập trung vào hoạt động tri ân và tuyên truyền… Tổ chức ngày hội văn hóa, du lịch tỉnh Hòa Bình tại thủ đô Hà Nội chào mừng thành công Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Đồng thời, trình diễn nghề truyền thống, ẩm thực dân tộc và các sản vật địa phương, hình ảnh các điểm đến du lịch đặc sắc; tiềm năng, thế mạnh của tỉnh Hoà Bình tới đông đảo người dân và du khách.

Ngoài tập trung phát triển kinh tế, văn hoá và phong tục tập quán của các đồng bào dân tộc cũng được tỉnh Hoà Bình gìn giữ và phát huy. Ảnh: Hà Hoàng.

Trong năm qua tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Hoà Bình được giữ vững, quốc phòng được bảo đảm. Các lực lượng chức năng luôn thực hiện nghiêm nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu ở các cấp, bảo đảm đủ quân số, nắm chắc tình hình kịp thời xử lý mọi tình huống. Lực lượng an ninh tiếp tục triển khai đồng bộ các biện pháp, mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm. Thường xuyên nắm tình hình, đảm bảo an ninh tại các vùng dân tộc, tôn giáo và quản lý hoạt động của người nước ngoài trên địa bàn tỉnh. Từ đó, kịp thời giải quyết các vấn đề phức tạp liên quan đến công tác phòng, chống phản động, an ninh trật tự, không để xảy ra điểm nóng tại địa phương. Trong những ngày đầu xuân năm mới Nhâm Dần 2022, tỉnh Hoà Bình đã tập trung nhiều giải pháp và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, chăm lo đời sống cho nhân dân.