Nông thôn Tây Bắc: Gian nan đấu tranh với tội phạm ma tuý nơi biên viễn

Xác định công tác đấu tranh với tội phạm ma tuý rất cam go, khốc liệt, ngay từ đầu năm, lãnh đạo Công an huyện Yên Châu (Sơn La) đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, rà soát đối tượng, thành lập các tổ tuần tra lưu động, sử dụng các biện pháp nghiệp vụ để tập trung đấu tranh với tội phạm về ma tuý…

Gay cấn" triệt phá tội phạm ma tuý nơi biên viễn

Là huyện biên giới của tỉnh Sơn La, huyện Yên Châu có 56km đường biên tiếp giáp với 2 huyện Xiềng Khọ và Sốp Bâu nước CHDCND Lào, đây là khu vực biên giới có nhiều đường mòn, lối mở. Lợi dụng điều này, các tội phạm ma túy đã chọn địa bàn các xã biên giới là nơi trung chuyển ma túy từ khu vực biên giới vào nội địa, sau đó chuyển đi tiêu thụ tới các tỉnh miền xuôi.

Điển hình như trước đây có 1 chuyên án đã được triệt phá thành công, theo đó vào lúc hơn 18h ngày 16/2, tại km 6+200 Quốc lộ 6C thuộc địa phận bản Pha Cúng (xã Lóng Phiêng, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La), Công an huyện Yên Châu gồm các lực lượng Cảnh sát giao thông, Cảnh sát ĐTTP về hình sự - kinh tế - ma túy và Công an xã Lóng Phiêng đã phát hiện, bắt giữ thành công 2 đối tượng đang vận chuyển trái phép số lượng lớn ma túy từ biên giới vào nội địa.

Chuyến hàng cuối cùng của 2 đối tượng Thào Ly Páo Sồng và Hạng A Vàng khi bị lực lượng Công an huyện Yên Châu tóm. Ảnh: Cao Thiên.

Chia sẻ với PV, Thượng úy Nguyễn Đình Viễn, Đội trưởng Đội CSGT Công an huyện Yên Châu cho biết: Đối tượng sử dụng xe mô tô để vận chuyển trái phép chất ma túy, khi gặp lực lượng tuần tra đối tượng bỏ chạy với tốc độ cao. Khi thấy lực lượng chức năng áp sát, đối tượng lập tức vứt lại balô chứa vật chứng sau đó bỏ chạy vào rừng. Trong quá trình bỏ chạy, đối tượng dùng đá tấn công lại lực lượng truy bắt.

"Bằng các biện pháp nghiệp vụ cùng với tinh thần kiên quyết đấu tranh với tội phạm đến cùng, lực lượng chức năng đã nhanh chóng bắt giữ 2 đối tượng là Thào Ly Páo Sồng, SN 1984, trú tại huyện Sốp Bâu, tỉnh Hủa Phăn (Lào) và Hạng A Vàng (SN 1982, trú tại xã Lóng Sập, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La) cùng tang vật 6 bánh heroin và 17.000 viên ma túy tổng hợp. Tại cơ quan Công an 02 đối tượng khai nhận mua số ma túy trên ở biên giới, đang trên đường mang đi bán kiếm lời thì bị tóm", Thượng úy Nguyễn Đình Viễn, Đội trưởng Đội CSGT Công an huyện Yên Châu thông tin.

Cũng tại huyện Yên Châu, vào ngày 18/12 lực lượng Công an huyện đã phá thành công chuyên án, bắt giữ thành công 3 đối tượng là Sồng Lao Khua (SN 1989, trú tại xã Phiêng Khoài, huyện Yên Châu); Vàng Thị Thu (SN 1994, trú tại xã Cò Nòi, huyện Mai Sơn) và Sể Thị Má (SN 1983, trú tại xã Mường Pồn, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) về hành vi vận chuyển, mua bán trái phép 16.500 viên ma túy tổng hợp.

Quyết liệt với “sói hoang” ở khu vực vùng biên viễn. Ảnh: Cao Thiên.

Đấu tranh không khoan nhượng với tội phạm ma tuý

Mặc dù lực lượng chức năng đã triệt phá nhiều đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, bắt giữ hàng chục đối tượng, tuy nhiên trước siêu lợi nhuận của "cái chết trắng", tội phạm về ma túy trong và ngoài nước vẫn đang cấu kết chặt chẽ với nhau, hình thành các đường dây, tổ chức tội phạm.

Trung tá Nguyễn Văn Nghĩa, Đội trưởng Đội hình sự - kinh tế - ma túy Công an huyện Yên Châu cho biết: Do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh Covid-19, điều kiện thời tiết, khí hậu ở khu vực biên giới cũng vô cùng khắc nghiệt, gây khó khăn, ảnh hưởng không nhỏ cho công tác nắm tình hình ở khu vực ngoại biên. Đặc biệt là việc nắm di biến động của các đối tượng có biểu hiện mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy. Mặc dù vậy, cán bộ chiến sỹ vẫn luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, kiên quyết đấu tranh không khoan nhượng với loại tội phạm này.

Công an huyện Yên Châu (Sơn La) triển khai quyết liệt đấu tranh với tội phạm về ma túy. Ảnh: Cao Thiên.

Là 1 trong các huyện trên địa bàn tỉnh Sơn La có chung đường biên giới với nước bạn Lào, trong thời gian qua huyện Yên Châu đã và đang trở thành địa bàn phức tạp về tình hình tội phạm mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy. Ma túy được tập kết từ khu vực "tam giác vàng", trung chuyển vào Việt Nam qua đường mòn, lối mở ở biên giới, sau đó đưa đi nước thứ ba tiêu thụ. Qua đấu tranh nhiều vụ án thời gian qua cho thấy, các đối tượng tội phạm liên tục thay đổi thời gian, địa điểm hoạt động, hóa trang, cất giấu chất ma túy trong hàng hóa, hành lý gây không ít khó khăn cho cơ quan chức năng.

Chỉ tính riêng từ đợt cao điểm bảo vệ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 đến nay, Công an huyện Yên Châu đã bắt giữ 15 vụ, 20 đối tượng phạm tội về ma túy, thu giữ tang vật trên 2kg heroin; 34.660 viên ma túy tổng hợp và nhiều vật chứng liên quan khác. Trong đó đã trực tiếp xác lập, đấu tranh và phá thành công 2 chuyên án, bắt giữ 5 đối tượng.

Theo Trung tá Nguyễn Chí Kiên, Trưởng Công an huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La: Thời gian tới, lãnh đạo Công an huyện sẽ tiếp tục chỉ đạo các đội nghiệp vụ chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm. Đặc biệt là tội phạm về ma túy, trong đó tập trung vào công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm ma túy trên tuyến biên giới; đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục pháp luật, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong công tác phòng chống ma túy. Đồng thời, Công an huyện tiếp tục phối hợp với lực lượng biên phòng trong tuần tra, kiểm soát biên giới, kịp thời phát hiện, xử lý tội phạm theo đúng quy định của pháp luật.

Thời gian qua, số vụ được phát hiện, bắt giữ đều tăng, tuy nhiên tội phạm ma túy có nhiều diễn biến khó lường, các đối tượng thường dùng mọi âm mưu, thủ đoạn để dễ dàng hoạt động. Vì cuộc sống bình yên của nhân dân, các lực lượng phòng, chống ma túy trên địa bàn huyện Yên Châu nói riêng và tỉnh Sơn La nói chung không quản ngại gian khổ, hy sinh ngăn chặn, đẩy lùi "cái chết trắng" trên địa bàn vùng biên viễn.