Nông thôn Tây Bắc: "Đông ấm cho em" nơi vùng cao biên giới

Vừa qua Đoàn thanh niên – Hội phụ nữ, Công an tỉnh Sơn La phối hợp cùng dự án nuôi em Mộc Châu, CLB Tâm thiện nguyện tổ chức chương trình tặng quà “đông ấm cho em 2” tại địa bàn biên giới bản Láy (xã Tân Xuân, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La).

Vượt đồi núi quanh co, tặng "Đông ấm cho em" nơi biên viễn

Xã Tân Xuân nằm cách trung tâm huyện Vân Hồ hơn 35km về phía Đông Nam, với 1.122 hộ dân, gần 5.200 nhân khẩu chủ yếu là người Mông, người Thái,… với đường biên giáp huyện Sốp Pâu, tỉnh Hủa Phăn (Lào) 2,5km, đây là một trong những điều kiện để các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm ma túy hoạt động qua biên giới. Tân Xuân là xã vùng sâu vùng xa, còn nhiều khó khăn của huyện Vân Hồ, đời sống của bà con còn nhiều vất vả, thiếu thốn. Bởi, người dân nơi đây chỉ sống dựa vào làm nương, làm rẫy, trông chờ vào cây ngô, cây sắn và chăn nuôi gia súc, gia cầm quy mô nhỏ. Canh tác nông nghiệp của bà con nơi đây còn manh mún, lạc hậu chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển của cuộc sống.

Ngay từ 7h sáng, mọi công tác chuẩn bị cho Chương trình “đông ấm cho em 2” đã được cán bộ, chiến sỹ Công an chuẩn bị sẵn sàng. Ảnh: Cao Thiên.

Các em học sinh tại địa bàn Tân Xuân đến trường còn nhiều bữa đói, chưa đầy đủ về điều kiện học tập; xuất phát từ những lý do trên Công an tỉnh Sơn La đã chỉ đạo Đoàn thanh niên – Hội phụ nữ phối hợp cùng dự án nuôi em Mộc Châu tổ chức chương trình "đông ấm cho em 2" tại điểm trường bản Láy. Vượt qua những cung đường quanh co đá núi, đoàn công tác đã trao tặng 695 chiếc áo ấm, 1.653 đôi tất, 10 bình gốm lọc nước UNICEF trị giá 8,8 triệu đồng. Tặng 150 chăn ấm, 551 triệu đồng tài trợ cơm trưa cho 551 em nhỏ trong năm học 2021-2022 tới các thầy cô và các em học sinh.

Lãnh đạo Công an tỉnh Sơn La trao tặng những đôi tất ấm tới các em nhỏ. Ảnh: Hà Hoàng.

Chia sẻ với PV, cô giáo Hà Thị Diệp dạy tại điểm trường mầm non bản Láy (xã Tân Xuân, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La) không giấu được niềm xúc động: "Ngày hôm nay được sự quan tâm của Công an tỉnh và dự án nuôi em Mộc Châu, cùng các mạnh thường quân tới thăm, tặng quà thầy cô và các em học sinh, tôi không biết nói gì hơn ngoài những lời cảm ơn chân thành nhất. Từ nay các em đã có những bữa ăn no, những chiếc áo ấm, tất ấm để yên tâm học tập tại trường".

Nét mặt vui mừng của các em, khi được khoác lên người những chiếc áo ấm. Ảnh: Hà Hoàng.

"Đông ấm cho em" giúp vơi đi nỗi nhọc nhằn

Được biết, trước đó Chương trình "đông ấm cho em 1" tổ chức tại huyện Mộc Châu đã trao tặng 1.327 chiếc áo ấm, 3.891 đôi tất cho các em học sinh tại điểm trường Tà Số 2, xã Chiềng Hắc.

Trung úy Dương Hải Anh, Bí thư Đoàn thanh niên, Công an huyện Mộc Châu, Chủ nhiệm dự án nuôi em Mộc Châu mong muốn, thời gian tới chương trình không chỉ dừng lại ở đây mà còn tiếp nối tới những địa bàn khó khăn khác. Qua đó, góp phần cùng lực lượng Công an địa phương động viên, chia sẻ khó khăn với các thầy cô giáo và các em học sinh, giúp các thầy cô và học sinh vơi đi nỗi nhọc nhằn những ngày đến lớp.

Bình lọc nước, chăn ấm được trao tận tay Hiệu trưởng Trường mầm non Tân Xuân. Ảnh: Hà Hoàng.

Chia sẻ với PV, ông Hà Xuân Thuyền, Phó chủ tịch UBND xã Tân Xuân, huyện Vân Hồ bày tỏ vui mừng khi đoàn công tác đến thăm, tặng quà cho các em học sinh điểm trường bản Láy. Ông Thuyền cho biết: "Được sự quan tâm, động viên của Công an tỉnh và các nhà hảo tâm, chúng tôi rất vui mừng và phấn khởi. Có thể nói đây là hoạt động hết sức ý nghĩa, giúp thầy cô và cháu có những bữa ăn tươm tất, được tặng áo ấm các cháu sẽ ấm áp hơn, đây là niềm vui lớn đốn với xã và các bậc phụ huynh học sinh".