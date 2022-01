Nông thôn Tây Bắc: 10 kết quả nổi bật của tỉnh Sơn La năm 2021

Năm 2021, tỉnh Sơn La đã đạt được nhiều kết quả nổi bật trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại.

1. Tỉnh Sơn La thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19.

Năm 2021, Sơn La là một trong những tỉnh gặp nhiều khó khăn, thách thức do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Tuy nhiên, bằng sự nỗ lực, cố gắng của cả hệ thống chính trị, nhân dân và doanh nghiệp, tỉnh Sơn La đã đạt được nhiều kết quả nổi bật trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại.

Trong bối cảnh dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, tác động mạnh đến kinh tế - xã hội và đời sống của nhân dân; tỉnh Sơn La đã kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo chuyển từ "không Covid" sang thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19; nhằm phục hồi sản xuất, kinh doanh.

Nhằm phục hồi các hoạt động sản xuất, kinh doanh, tỉnh Sơn La đã kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo chuyển từ "không Covid" sang thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19. Ảnh: Tuệ Linh.

Kinh tế của tỉnh duy trì tăng trưởng, trong đó điểm sáng là khu vực nông, lâm nghiệp, thuỷ sản tăng 7,19%, cao hơn 2,29 điểm % so với kế hoạch đề ra. Tổng thu ngân sách nhà nước đạt 4.250 tỷ đồng, bằng 120,2% dự toán Trung ương giao; GRDP bình quân đạt 45,2 triệu đồng/người/năm (tăng hơn 1 triệu so với năm 2020). Tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt 19.000 nghìn tỷ đồng.

2. Tiếp tục chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hoá và ứng dụng công nghệ cao.

Đến nay, toàn tỉnh có 235 chuỗi cung ứng thực phẩm nông sản, thuỷ sản an toàn; có 702 hợp tác xã nông, lâm nghiệp, thuỷ sản; có 20.000 ha cây trồng áp dụng quy trình sản xuất nông nghiệp tốt; có 24 sản phẩm được Cục Sở hữu trí tuệ cấp văn bằng bảo hộ, trong đó có 2 sản phẩm được bảo hộ tại Châu Âu và Thái Lan.

Lãnh đạo Cục Sở hữu trí tuệ trao Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu chứng nhận “Nhãn Sơn La” cho lãnh đạo UBND tỉnh Sơn La. Ảnh: Mùa Xuân.

3. Lĩnh vực công nghiệp được duy trì phát triển. Tiếp tục vận hành ổn định, hiệu quả 35 nhà máy, cơ sở chế biến nông sản, góp phần quan trọng tiêu thụ sản phẩm nông sản tươi; trong đó một số sản phẩm chủ yếu tăng so với năm trước: Đường tăng trên 4%; chè tăng trên 16%; tinh bột sắn tăng trên 14%; duy trì ổn định sản xuất và tiêu thụ, vận hành tốt các nhà máy thuỷ điện trên địa bàn tỉnh.

Bên trong Nhà máy chế biến hoa quả tươi và thảo dược Vân Hồ, bản Co Chàm, xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ. Ảnh: PV.

4. Sơn La: Hoạt động thương mại tiếp tục được duy trì ổn định.

Công tác xúc tiến thương mại, kết nối, tiêu thụ và xuất khẩu hàng hoá, nhất là sản phẩm nông sản trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp được quan tâm và đẩy mạnh; sản phẩm nông sản đã được đưa lên 35 sàn thương mại điện tử. Bên cạnh đó, mở rộng thị trường xuất khẩu các sản phẩm nông sản, đã xuất khẩu và giới thiệu 17 sản phẩm nông sản vào thị trường 21 nước và vùng lãnh thổ.

Tỉnh Sơn La bàn giao 25.000 tấn xoài đầu tiên theo thỏa thuận cho Công ty cổ phần thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao. Ảnh: Hà Hoàng.

Là 1 trong 2 tỉnh trên cả nước có sản phẩm nông sản tham gia Hội chợ hoa, quả quốc tế tại Trung Quốc và Italia; giá trị hàng hoá tham gia xuất khẩu đạt trên 161,2 triệu USD, tăng 43,9% so với năm 2020, trong đó trên 150 triệu USD giá trị hàng hoá nông sản thực phẩm, tăng 45,1% so với năm 2020.

5. Hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội tiếp tục được quan tâm đầu tư theo hướng đồng bộ. Triển khai Quy hoạch cửa khẩu Quốc tế Lóng Sập; khởi công tuyến đường tránh thành phố Sơn La; tiếp tục báo cáo Thủ tướng Chính phủ phê duyệt dự án đường cao tốc Hoà Bình – Mộc Châu và đề nghị Quốc hội bố trí nguồn vốn thực hiện; cấp điện cho thêm 5.950 hộ, nâng tỷ lệ hộ được sử dụng điện sinh hoạt đạt 98,4%; có 54 xã đạt chuẩn nông thôn mới (tăng 5 xã so với năm 2020); tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia đạt 55,1% (tăng 41 trường so với năm 2020).

Xã Huy Thượng, huyện Phù Yên đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2021. Ảnh: Mùa Xuân.

6. Tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính, ban hành và triển khai thực hiện Nghị quyết, Đề án và kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2021 – 2025. Công tác thu hút đầu tư được đẩy mạnh; đã tổ chức gặp mặt doanh nghiệp, doanh nhân năm 2021, đã trao chấp thuận chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 11 dự án, với tổng mức đầu tư trên 6 tỷ đồng; cấp mới chủ trương đầu tư cho 25 dự án với tổng số vốn đăng ký trên 5.000 tỷ đồng.

Tại Hội nghị gặp mặt nhân ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10, UBND tỉnh Sơn La đã chấp thuận chủ trương và trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 11 dự án với tổng mức đầu tư trên 6.000 tỷ đồng. Ảnh: Quốc Tuấn.



7. Văn hoá, xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, công tác phòng, chống dịch Covid-19 được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả. Các hoạt động văn hoá, thể thao được triển khai phù hợp với tình hình dịch Covid-19; tổ chức Lễ khánh thành giai đoạn 1, Dự án tôn tạo, phát huy giá trị Khu di tích lịch sử Ngã ba Cò Nòi và công trình tu bổ, tôn tạo, phát huy giá trị Khu di tích lịch sử Kháng chiến chống Pháp – Rừng bản Nhọt tại xã Gia Phù, huyện Phù Yên.

Sáng 17/12, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La đã tổ chức lễ khánh thành công trình bảo vệ rừng, tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị di tích lịch sử kháng chiến chống Pháp khu Rừng bản Nhọt, xã Gia Phù. Ảnh: Tâm Hạnh.

Thực hiện hiệu quả chủ trương "Học sinh dừng đến trường nhưng không dừng học", hoàn thành nhiệm vụ và chương trình năm học 2020 – 2021 với chất lượng và hiệu quả tốt hơn năm học trước; tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp Trung học phổ thông đạt 98,34%; triển khai chương trình "Sóng và máy tính cho em", đến nay toàn tỉnh đã tiếp nhận và quyên góp ủng hộ trên 3 tỷ đồng. Tỷ lệ hộ nghèo năm 2021 theo chuẩn đa chiều giai đoạn 2016 – 2020 còn 15,1% (giảm 3,28% so với năm 2020).

8. Quốc phòng được củng cố, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được bảo đảm ổn định, an ninh biên giới được giữ vững. Tổ chức thành công diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2021 gắn với diễn tập chỉ huy tham mưu 1 bên 2 cấp trên bản đồ, có một phần thực binh trên địa bàn Tây Bắc của Quân khu 2 đảm bảo an toàn tuyệt đối, được Bộ Tư lệnh Quân khu 2 – Bộ Quốc phòng và các tỉnh bạn đánh giá cao.

Thực hiện tốt công tác tiếp dân, đối thoại với nhân dân để kịp thời nắm bắt, giải quyết các kiến nghị chính đáng của nhân dân. Quan hệ hợp tác với các tổ chức quốc tế, đại sứ quán nước ngoài, hợp tác hữu nghị giữa Sơn La với 9 tỉnh Bắc Lào được duy trì.

9. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội được tăng cường, phát huy tốt vai trò tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc, quyền làm chủ của nhân dân. Vận động được trên 26 tỷ đồng hỗ trợ công tác phòng, chống dịch và chăm lo cho người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19. Hỗ trợ trên 3 tỷ đồng và 470 tấn nông sản cho một số tỉnh, thành phố miền Nam ruột thịt để thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Ngày 18/9/2021, tại thành phố Sơn La, Tỉnh Đoàn Sơn La, Hội Nông dân tỉnh Sơn La, Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh Sơn La và Vincom Sơn La phối hợp tổ chức Chương trình kết nối, tiêu thụ nông sản, sản phẩm OCOP của tỉnh Sơn La và các tỉnh bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Ảnh: Quang Quyết.

Huy động được trên 20,5 tỷ đồng hỗ trợ xoá nhà tạm cho hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở; xã hội hoá trên 74 tỷ đồng để chi trả thực hiện các công trình Tượng đài Bắc Hồ với đồng bào các dân tộc Tây Bắc, tôn tạo và phát huy giá trị Khu di tích lịch sử Ngã ba Cò Nòi tại huyện Mai Sơn, di tích lịch sử Kháng chiến chống Pháp – Rừng bản Nhọt tại huyện Phù Yên.

10. Tổ chức thành công cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội Khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Tỷ lệ cư tri đi bầu cử đạt 99,81%; không có đơn vị bầu cử, khu vực bỏ phiếu phải đi bầu cử lại, bầu cử thêm, bị huỷ kết quả bầu cử.