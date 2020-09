Ninh Bình: TNGT làm xe khách lật ngang đường, 1 phụ nữ tử vong

Ngày 18/9, tại Km 282+600 quốc lộ 1A đoạn qua khu vực phường Nam Sơn (TP. Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình) đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông làm 1 người phụ nữ tử vong và 1 người khác bị thương nhẹ.

Vào thời điểm trên, chiếc xe ô tô khách mang biển kiểm soát 37B-014.53 do Phan Văn Anh (sinh năm 1983, trú huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An) điều khiển lưu thông theo hướng Hà Nội - Nghệ An (trên xe lúc này chở khoảng 30 hành khách) khi đi đến khu vực đền Dâu ở phường Nam Sơn thì bất ngờ xảy ra tai nạn.

Hiện trường xảy ra vụ tai nạn khiến 1 người phụ nữ tử vong

Hậu quả, khiến một người phụ nữ đang sang đường bị xe khách tông tử vong được xác định là bà Đào Thị Thêu (sinh năm 1958, trú phường Nam Sơn).



Người phụ nữ xác định đi xe đạp điện qua đường bị xe khách tông trúng

Không dừng lại ở đó, chiếc xe ô tô khách tiếp tục lao sang đường ngược chiều húc vào xe ô tô tải mang biển kiểm soát 29C-429.66 đang lưu thông theo hướng Thanh Hóa - Hà Nội làm tài xế xe tải bị thương nhẹ.

Đồng thời chiếc chiếc xe khách cũng lật nghiêng trên đường, rất may những người đi trên xe khách không ai bị thương. Nhận được thông tin, lực lượng Công an TP. Tam Điệp đã có mặt tại hiện trường để phần luồng, điều tiết giao thông.

Hiện vụ tai nạn đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.