Ninh Bình sẵn sàng cho SEA Games 31

Môn Karate trong khuôn khổ SEA Games 31 diễn ra tại Ninh Bình là cơ hội để quảng bá, giới thiệu tiềm năng, thế mạnh về kinh tế-xã hội và các danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử văn hóa của Ninh Bình tới bạn bè trong nước và quốc tế.

Trao đổi với PV, lãnh đạo Nhà thi đấu Thể dục thể thao (TDTT) tỉnh Ninh Bình cho biết: "Thời gian thi đấu môn Karate trong khuôn khổ SEA Games 31 diễn ra tại Ninh Bình từ ngày 15/5-21/5/2022.

Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh Ninh Bình nơi tổ chức thi đấu môn Karate trong khuôn khổ SEA Games 31. Ảnh: Vũ Thượng

Thành phần tham dự có 11 đội tuyển của 11 quốc gia trong khu vực gồm: Indonesia, Campuchia, Timo Leste, Philippines, Malaysia, Thái Lan, Myanmar, Brunei, Singapore, Lào và đội chủ nhà Việt Nam".

Được biết, kinh phí tổ chức môn Karate trong khuôn khổ SEA Games 31 diễn ra tại Ninh Bình lấy từ nguồn ngân sách Trung ương phân bổ, tỉnh và các nguồn thu khác.

Thi đấu bộ môn Karate tại Nhà thi đấu TDTT tỉnh Ninh Bình. Ảnh: NTĐNB

Theo lãnh đạo Nhà thi đấu Thể dục Thể thao Ninh Bình, hiện, đã chuẩn bị cơ bản cơ sở vật chất, nâng cấp, sửa chữa các phòng chức năng, phòng khởi động…Bên cạnh đó, đường truyền cáp quang dự phòng, lắp đặt mạng LAN, thiết bị phát wifi tốc độ cao tại khu vực thi đấu, đảm bảo đúng yêu cầu của Ban tổ chức SEA Games 31.

Bên trong nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh Ninh Bình. Ảnh: Vũ Thượng

Sẵn sàng công tác phối hợp tổ chức lễ rước đuốc qua địa bàn tỉnh Ninh Bình (nếu có). Cũng như phối hợp bố trí ăn, ở, các điều kiện hậu cần, dịch vụ phục vụ cho các đối tượng tham dự.



Đồng thời, triển khai các phương án đảm bảo an ninh, an toàn, tổ chức phân luồng giao thông, công tác y tế, vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường…tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng trước và trong, sau giải đấu.

Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh Ninh Bình có sức chứa 4.000 chỗ ngồi. Ảnh: Vũ Thượng

Đội bóng chuyền Ninh Bình từng đạt nhiều thành tích cao. Ảnh: NTĐNB

Đây còn là cơ hội để phát triển phong trào thể dục thể thao nói chung và môn Karate nói riêng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Và còn là dịp nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho nhân dân trong tỉnh Ninh Bình, đặc biệt là những người yêu thích bộ môn Karate.