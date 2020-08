Những loại rau kỳ lạ có giá đắt hơn cả thịt cá ở Việt Nam, muốn mua ăn không phải chuyện dễ

Có thể bạn không tin nhưng “mấy cọng rau” dưới đây đôi khi còn đắt hơn cả thịt cá chúng ta hay ăn luôn đấy!

Dân mạng từng không ít lần "sốc" khi biết mức giá rau xanh khá đắt đỏ ở nước ngoài. Tại Việt Nam, hầu hết các loại rau thường có giá "rẻ bèo", chỉ từ vài nghìn đồng là mua ngay được một bó tươi ngon về nấu bữa cơm ngon lành.

Người ta thường nghĩ thịt cá là thước đo cho những bữa cơm có điều kiện, còn rau xanh thì ngược lại. Tuy vậy ở Việt Nam vẫn có không ít loại rau được xem là "hiếm có khó tìm" lại còn rất tốt cho sức khoẻ. Chính vì những lý do đó, chúng được bán từ vài chục, vài trăm nghìn thậm chí còn có thể lên đến hàng triệu đồng cho mỗi ki-lô-gram.

1. Ngót rừng (rau sắng)

Rau ngót rừng còn được gọi là cây mì chính, rau sắng… là loại cây ưa ánh sáng, mọc tự nhiên trên những vách đá của vùng núi cao từ 100m – 200m so với mực nước biển, hầu như chỉ xuất hiện ở một số tỉnh miền Bắc như Cao Bằng, Lạng Sơn, Lào Cai, Quảng Ninh... Thân cây to cao, có khi lên tới hàng chục mét, vì vậy muốn hái được lá non của loại thực vật này, người ta thường rất vất vả.

Ngót rừng là loại rau "hiếm có khó tìm", chỉ thường xuất hiện ở những vùng núi cao phía Bắc nước ta.

Hơn thế nữa, phần lá và chồi non của cây ngót rừng có màu xanh thẫm, rất óng ả, được đánh giá là chứa nhiều khoáng chất tốt cho sức khoẻ. Khi nấu lên, chúng có vị thanh ngọt lạ thường. Chính vì tất cả lý do trên, mỗi ki-lô-gram ngót rừng bán trên thị trường có giá dao động từ 120.000 đồng – 200.000 đồng tuỳ thời điểm.

Đặc biệt, rau ngót rừng (sắng) gắn với địa danh chùa Hương hiện nay đã trở thành thương hiệu rau sạch nổi tiếng, bán với giá khá đắt tại Lễ hội chùa Hương và hệ thống các siêu thị miền Bắc. Theo đánh giá có tính chất cảm tính của người sành ăn, rau sắng chùa Hương ăn ngon, thơm và đậm đà hơn các loại rau sắng nơi khác. Chính vì vậy, giá của nó có khi lên tới hàng triệu đồng một ký.

Ngót rừng có thể đem đi xào hay nấu canh đều ngon, có vị thanh ngọt lạ thường.

2. Rau tiến vua

Rau tiến vua còn gọi là rau công sôi, rau cần biển, rau câu hay rau cần khô, thường chỉ mọc ở vùng ven biển miền Trung nước ta. Loại thực vật này có thân lá đôi, tức là lá và thân là một và luôn chỉ có hai nhánh. Thân lá tiến vua mềm nhưng dai, có kích cỡ thường bằng ngón tay út hoặc có thể to hơn.

Rau tiến vua có vẻ ngoài khá kỳ lạ, thường chỉ xuất hiện ở những vùng ven biển nước ta.

Mùa rau tiến vua thường là vào tháng 4 âm lịch hằng năm. Hiện nay, trên thị trường thường bán rau tiến vua ở nhiều dạng khác nhau như dạng tươi, dạng khô, muối chua… Mức giá không hề rẻ tí nào khi luôn dao động từ 300.000 đồng – 500.000 đồng/kg, lúc khan hiếm có khi còn lên tới cả triệu đồng. Thông thường, người ta mua rau này về để làm các món như gỏi/ nộm, xào thịt, nấu canh…

Mức giá cho loại rau này không hề rẻ tí nào, luôn dao động từ 300.000 đồng trở lên.

3. Rau mầm đá

Mầm đá là loại thực vật hầu như chỉ phát triển được ở những vùng khí hậu lạnh, trên những vùng núi cao phía Bắc. Trong đó, Sa Pa (Lào Cai) được xem là nơi nổi tiếng nhất với loại rau này. Chúng thường xuất hiện từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau.

Đúng như cái tên của nó, loại rau này có rất nhiều mầm non mọc tua tủa xung quanh như búp măng, tạo thành hình tháp nhọn. Cây của chúng khá to, nặng từ 1 - 2kg. Rau còn tươi sẽ cứng, giòn, không có nhiều lá. Khi thời tiết càng lạnh, rau sẽ càng ngon ngọt và chỉ có thể tìm thấy ở một mùa đông duy nhất. Chính vì sự "hiếm có khó tìm" này, mầm đá được các bà nội trợ và thương lái săn lùng rất nhiều.

Rau mầm đá có vẻ ngoài khá độc lạ, được xem là đặc sản nổi tiếng của Sa Pa.

Theo những người có kinh nghiệm, rau mầm đá có thể dùng để luộc hoặc xào đều được. Muốn giữa độ tươi ngon của nó thì chỉ nên xào rau với mỡ động vật để giữ màu xanh, độ ngọt thơm. Rau mầm đá có giá dao động trung bình từ 50.000 đồng đến vài trăm nghìn cho mỗi ki-lô-gram.

Trung bình, mỗi ki-lô-gram rau mầm đá luôn có giá từ 50.000 đồng trở lên, nếu trúng dịp khan hiếm có khi còn đắt hơn nữa.

4. Rau thối

Rau thối còn có tên tiếng Thái là pắc nam. Đây là loại cây dây leo, thân và cành lá có rất nhiều gai nhọn. Chúng thường mọc hoang trong nhiều cánh rừng ở vùng Tây Bắc với thân cây vươn dài, quấn quanh vào bất cứ loài thực vật nào sống bên cạnh. Sở dĩ có tên gọi độc lạ như vậy là vì mùi hương đặc trưng được nhận xét là "khó ngửi" của loại thực vật này.

Rau thối có mùi vị được nhiều người đánh giá là khá khó ngửi.

Thông thường, người dân ở Tây Bắc không ăn cả cây mà chỉ dùng phần chồi non với nhiều phiến lá nhỏ, dài, cụp vào nhau để chế biến thành các món đặc sản. Đây được xem là phần lá ngon nhất, chỉ thường xuất hiện vào độ tháng 3, tháng 4 hàng năm. Vào thời điểm này, bà con ở vùng cao lại rủ nhau vào rừng để tìm hái thứ "lộc trời" mà thiên nhiên ban tặng.

Nó chỉ thường xuất hiện ở những vùng núi cao phía Bắc nước ta vào khoảng tháng 3, tháng 4 hàng năm.

Rau thối thường được bà con vùng cao làm thành nhiều món ngon như nấu canh, xào tỏi, chiên với trứng hoặc làm nộm (gỏi). Thông thường, người dân ở đây thường kết hợp cùng thịt trâu, thịt lợn hoặc mớ cá tươi mới bắt từ suối về. Khi xuất hiện ở nhiều tỉnh thành khác, loại rau này có giá không hề rẻ tí nào, thường dao động từ 65.000 đồng – 90.000 đồng/kg.

Loại rau này được đánh giá là khá tốt cho sức khoẻ, vì thế luôn được "săn đón" ở nhiều tỉnh thành khác với giá cao.

5. Rau đắng biển

Đây là loại thực vật ưa sống ở môi trường ẩm ướt, phát triển trong các kênh mương, suối, vùng cửa sông, đầm lầy hay những bãi biển đầy cát trắng. Từ lâu, nó đã được truyền tai nhau là loại rau "đắt mấy cũng phải ăn ít nhất 1 lần trong đời" vì độ thơm ngon và cực kỳ tốt cho sức khoẻ.

Rau đắng biển có thể dùng để nhúng lẩu, nấu canh cá lóc, cá đồng… hoặc thậm chí là chấm kho quẹt đều "ngon hết sẩy". Có nhiều thời điểm, giá loại rau này lên đến 95.000 đồng/kg, đắt hơn cả thịt nhưng nhiều người chẳng tiếc tiền để mua cho bằng được.

Dù có vị đắng thế nhưng loại rau này vẫn được săn lùng rất nhiều vì chứa giá trị dinh dưỡng rất cao.

6. Rau càng cua

Rau càng cua còn có hàng loạt tên gọi khác như: rau tiêu, đơn kim, đơn buốt, cúc áo, quỷ châm thảo, thích châm thảo... Đây là loài thực vật thân thảo, phần nhánh cao khoảng 20 – 40 cm, thân cây chứa nhiều nước và nhớt, lá hình trái tim nhọn và có màu xanh trong.

Đây là loại thực vật mọc dại nhưng có giá đắt đỏ ngang hàng với thịt cá, khoảng 70.000 đồng – 110.000 đồng/kg. Sở dĩ mắc như vậy là vì chúng được nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có cả Việt Nam xem như "thần dược" có lợi cho sức khoẻ. Rau càng cua khi ăn có vị hơi chua, thường được dùng để trộn gỏi, xào tỏi hoặc ăn sống.

Rau càng cua là loại thực vật mọc dại nhưng lại được bán với giá khá đắt đỏ trên thị trường.