Lực lượng chức năng tỉnh Lạng Sơn đã vào cuộc, làm rõ vụ việc ném đá làm vỡ kính xe ô tô lưu thông trên cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn.

Cụ thể, ngày 10/01/2020, Công an huyện Hữu Lũng (Lạng Sơn) nhận được thông tin từ 22h đến 23h40 ngày 09/01/2021 có 11 phương tiện giao thông chạy trên tuyến cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn bị ném đất, đá gây hư hỏng phương tiện, mất an toàn giao thông.

Công an huyện đã khẩn trương triển khai các biện pháp điều tra làm rõ thủ phạm.

Kính nhiều xe ô tô bị ném vỡ trên cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn.

Liên quan đến vụ việc này, Thượng tá Đào Văn Phú - Trưởng Công an huyện Hữu Lũng (Lạng Sơn) cho biết, nhằm ngăn chặn không để tiếp diễn hành vi nguy hiểm trên, Công an huyện Hữu Lũng đã chỉ đạo lực lượng Công an các xã có đường cao tốc đi qua tích cực tuyên truyền trong nhân dân, đặc biệt là các thanh thiếu niên ký cam kết không thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật, trong đó có việc ném đá vào các phương tiện lưu thông trên đường. Đồng thời triển khai các biện pháp điều tra làm rõ thủ phạm.

Qua rà soát, xác minh và tiến hành đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Công an Hữu Lũng đã phát hiện một nhóm 5 gồm học sinh (trong đó có 3 em là học sinh cấp 2) thường xuyên tụ tập tại khu vực cầu vượt trên đường cao tốc.

Qua đấu tranh, lực lượng chức năng phát hiện một nhóm 5 gồm học sinh (trong đó có 3 em là học sinh cấp 2) thực hiện hành vi trên.

Quá trình đấu tranh, những học sinh trên đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình.

Cụ thể, khoảng 22h ngày 09/01, nhóm 5 em học sinh trên lên khu vực cầu vượt cao tốc km68+900 thuộc thôn 94-96, xã Hòa Lạc, huyện Hữu Lũng để ngồi chơi và đốt lửa sưởi ấm.

Sau đó,1 em sinh năm 2006 rủ ném đất đá vào các phương tiện giao thông đang di chuyển trên cao tốc Bắc Giang-Lạng Sơn, hậu quả đã ném trúng gây hư hại tài sản 11 xe ô tô. Rất may mắn, do các phương tiện đều kiểm soát được tốc độ nên đã không xảy ra tai nạn.

Pháp luật đã quy định rõ ràng và xử lý nghiêm đối với hành vi ném đá vào phương tiện đang lưu thông tốc độ cao trên cao tốc, tùy vào mức độ thiệt hại sẽ bị xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo điều 178 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) các đối tượng ném đá có thể bị phạt tiền từ 10 triệu đồng - 50 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm. Trường hợp ném đá vào phương tiện giao thông gây tổn thương về người, thì tùy vào mức độ thương tích sẽ bị xử lý theo điều 134, Bộ luật Hình sự về Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Trường hợp gây thương tích dẫn đến làm chết người thì khung hình phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân.

Hiện nay, Công an huyện Hữu Lũng đang tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.