Nhiều người dân Hà Nội vẫn chủ quan, lơ là với dịch COVID-19

Trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch COVID-19, hầu hết người dân Thủ đô đã và đang đồng lòng, chung sức cùng cả hệ thống chính trị phòng, chống dịch. Tuy nhiên, còn một bộ phận nhỏ người dân vẫn lơ là, chủ quan trong việc thực hiện phòng dịch, nhất là ở những khu vui chơi, công viên, đường ven Hồ Tây...

Lực lượng công an phường Thụy Khuê (Ba Đình, Hà Nội) gọi loa nhắc nhở người dân không tụ tập đông người, tập thể dục tại khu vực hồ Tây. Ảnh: Thành Đạt/TTXVN

Theo ghi nhận chiều 16/5, quanh khu vực Hồ Tây, nhiều người dân vẫn tập trung tại đường Vệ Hồ, Thanh Niên... và nhiều tuyến đường khác quanh Hồ Tây, bất chấp khuyến cáo phòng, chống dịch COVID-19 từ các cơ quan chức năng. Thậm chí, nhiều bạn trẻ vẫn vô tư tụ tập và bỏ khẩu trang chụp ảnh hoàng hôn ngay ven hồ.

Tương tự, tại Công viên hồ An Bình thuộc phường Cổ Nhuế 1 (Bắc Từ Liêm), vào chiều 16/5, hàng chục người vẫn vô tư đi bộ, tập thể dục, trò chuyện, cười đùa… Đặc biệt, ở những nơi đất trống tại khu Ngoại giao đoàn thuộc phường Xuân Tảo có khá nhiều người dân tụ tập đông người, bỏ khẩu trang trò chuyện, cười đùa, chụp ảnh, mặc cho lực lượng chức năng tuyên truyền, nhắc nhở.

Trước thực trạng trên, lực lượng Công an từ thành phố đến các phường đã khẩn trương huy động mọi lực lượng có mặt ở các điểm công cộng để giải tán việc tụ tập và tuyên truyền các biện pháp phòng dịch, đồng thời xử phạt nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về phòng dịch. Theo Công an thành phố Hà Nội, riêng hành vi không đeo khẩu trang nơi công cộng, từ ngày 29/4 đến nay, lực lượng công an thành phố đã tăng cường tuần tra, phát hiện và xử phạt khoảng 2.400 trường hợp với số tiền gần 4 tỷ đồng.

Trước đó, UBND thành phố Hà Nội đã yêu cầu tạm dừng hoạt động thể dục, thể thao tại công viên, vườn hoa; không tập trung quá 10 người ngoài công sở, trường học, bệnh viện và các địa điểm phục vụ công tác bầu cử. Do đó, để chủ động phòng, chống dịch COVID-19, người dân cần tự giác, nghiêm túc chấp hành các quy định, chung sức cùng chính quyền các cấp ngăn chặn dịch bệnh.