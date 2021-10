Người từ Hà Nội, Quảng Ninh, Đà Nẵng...về Nghệ An chỉ cần khai báo y tế, không yêu cầu xét nghiệm

Theo công văn số 5022/TTCH-SYT của Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Nghệ An hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP của Chính phủ, người về Nghệ An từ Hà Nội, Quảng Ninh, Đà Nẵng... chỉ khai báo y tế, theo dõi sức khỏe, không yêu cầu xét nghiệm.

Cụ thể, theo công văn số 5022/TTCH-SYT chiều ngày 16/10 của Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Nghệ An hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP của Chính phủ gửi các sở, ban, ngành và Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 các huyện, thành phố, thị xã của tỉnh Nghệ An.

Công văn này nêu rõ, Nghệ An chỉ thực hiện xét nghiệm đối với trường hợp đến từ địa bàn có dịch ở cấp độ 4 hoặc cách ly y tế vùng (phong tỏa); các trường hợp nghi ngờ hoặc có chỉ định điều tra dịch tễ đến từ địa bàn có dịch ở cấp độ 3 và 19 tỉnh, thành phía Nam (TP.Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, Long An, Tây Ninh, Tiền Giang, Bà Rịa - Vũng Tàu, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Sóc Trăng, Hậu Giang, An Giang, Kiên Giang, Bạc Liêu, Cà Mau, Bến Tre, Trà Vinh).

Một chốt kiểm soát dịch vào địa bàn Nghệ An. Ảnh: PV

Về cách ly y tế nêu rõ các trường hợp.

Đối với người đi từ địa bàn có dịch (khu vực nguy cơ rất cao - cấp độ 4 hoặc vùng cách ly y tế) và 4 tỉnh, thành (TP. Hồ Chí Minh, các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Long An) mà người đã tiêm đủ liều vắc-xin phòng Covid-19 (có chứng nhận tiêm chủng đủ liều ít nhất 14 ngày và không quá 12 tháng tính đến thời điểm di chuyển) hoặc đã khỏi bệnh Covid-19 (có giấy xác nhận khỏi bệnh Covid-19 hoặc giấy ra viện không quá 6 tháng tính đến thời điểm đến/về địa phương) sẽ cách ly tại nhà, nơi lưu trú trong 7 ngày, thực hiện Thông điệp "5K" và xét nghiệm RT-PCR hoặc xét nghiệm nhanh kháng nguyên mẫu đơn 2 lần vào ngày đầu tiên và ngày thứ 7.

Còn với người tiêm chưa đủ liều vắc-xin phòng Covid-19 sẽ tiến hành cách ly tập trung trong 7 ngày, tiếp tục cách ly tại nhà, nơi lưu trú 7 ngày tiếp theo và luôn thực hiện Thông điệp "5K"; thực hiện xét nghiệm 3 lần vào ngày đầu tiên và ngày thứ 7 trong thời gian cách ly tập trung (xét nghiệm RT-PCR hoặc xét nghiệm nhanh kháng nguyên mẫu đơn); lần thứ 3 vào ngày thứ 7 kể từ ngày cách ly tại nhà, nơi lưu trú.

Còn người chưa tiêm sẽ cách ly y tế tập trung trong 14 ngày kể từ ngày đến/về địa phương. Tiếp tục theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú (hạn chế tiếp xúc, tụ tập nơi đông người, ghi lại danh sách các trường hợp đã tiếp xúc trong thời gian 14 ngày; khi có nhu cầu rời khỏi địa phương phải thông báo với chính quyền, cơ sở y tế nơi lưu trú để biết, giám sát) ít nhất 14 ngày kể từ ngày có Quyết định hoàn thành cách ly tập trung). Xét nghiệm RT-PCR (mẫu gộp) ít nhất 3 lần vào ngày đầu; ngày thứ 7 và ngày thứ 13 trong thời gian cách ly tập trung (tất cả các lần xét nghiệm đều theo hình thức gộp mẫu). Tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm nhanh kháng nguyên mẫu đơn (hoặc RT-PCR mẫu gộp) vào ngày thứ 7 kể từ ngày thực hiện cách ly tại nhà, nơi lưu trú.

Người từ các tỉnh phía Nam về Nghệ An. Ảnh: PV

Với người đi từ khu vực nguy cơ cao (cấp độ 3) và 15 tỉnh, thành phố phía Nam còn lại, người đã tiêm đủ liều vắc-xin phòng Covid-19 hoặc đã khỏi bệnh Covid-19 sẽ tự theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú trong vòng 7 ngày và xét nghiệm nhanh kháng nguyên mẫu đơn (hoặc RT-PCR mẫu gộp) vào ngày thứ 7 kể từ ngày trở về địa phương. Thông báo ngay cho cơ quan y tế trên địa bàn trong trường hợp xuất hiện các triệu chứng sốt, ho, đau họng, khó thở, giảm hoặc mất vị giác hoặc khứu giác.

Người chưa tiêm hoặc chưa tiêm đủ liều vắc-xin phòng Covid-19 sẽ cách ly tại nhà, nơi lưu trú ít nhất 7 ngày kể từ ngày đến/về địa phương. Thực hiện Thông điệp "5K". Thực hiện xét nghiệm nhanh kháng nguyên mẫu đơn (hoặc RT-PCR mẫu gộp) 2 lần vào ngày đầu tiên và ngày thứ 7.

Người đi từ khu vực nguy cơ (cấp 2) và khu vực bình thường mới (cấp 1): thực hiện khai báo y tế, thực hiện Thông điệp "5K", tự theo dõi sức khỏe trong 7 ngày từ ngày đến/trở về địa phương.

Hướng dẫn còn nêu rõ, đối với người cao tuổi, người có bệnh nền, phụ nữ mang thai, người dưới 18 tuổi (trẻ em) thì thực hiện cách ly tại nhà và có người chăm sóc cách ly cùng.



Hà Nội, Quảng Ninh, Nam Định được xác định cấp độ 1 - vùng xanh, còn TP.HCM thuộc vùng cam, TP Cần Thơ ở vùng vàng.