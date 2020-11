Người dân quê "5 tấn" chỉ trồng rau theo cách này mà kiếm gần tỷ đồng/ha

Sau nhiều năm chuyển đổi từ đất lúa kém hiệu quả sang trồng rau an toàn, nhiều hộ dân ở Quỳnh Hải, huyện Quỳnh Phụ (Thái Bình) thu về trên dưới 1 tỷ đồng/ha.

CLIP: Cánh đồng trồng rau an toàn cho thu nhập trên dưới 1 tỷ đồng/ha

Ông Phạm Văn Liễn - Giám đốc HTX nông nghiệp Quỳnh Hải khẳng định, đến nay, 170ha rau màu chuyển đổi từ diện tích cấy lúa kém hiệu quả của xã đều đang cho hiệu quả kinh tế vượt trội.



"Các các diện tích chuyển đổi, người dân trồng nhiều loại rau khác nhau như su hào, cần tây, hành, mướp đắng... cho thu nhập trên 10 triệu đồng đến trên dưới 20 triệu đồng/sào. Do trồng các loại rau ngắn ngày nên tính ra, mỗi năm bà con trồng được 5-6 vụ rau mang lại thu nhập khoảng 700 triệu đồng đến 800 triệu đồng/ha, có nơi đạt trên dưới 1 tỷ đồng/ha", ông Liễn tiết lộ.

Theo ông Liễn, nhờ nghề trồng rau an toàn mà nhiều hộ ở trên địa bàn xã có nguồn thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm như hộ Đào Văn Thắm ở An Phú 1, Phạm Văn Duẩn ở An Phú 2, Nguyễn Văn Dũng ở An Phú 1...

"Sắp tới chúng tôi sẽ tiếp tục vận động bà con chuyển đổi thêm các diện tích lúa khác sang trồng rau an toàn. Đồng thời, HTX sẽ tiếp tục phối hợp, kết nối với các doanh nghiệp, thương lái để tiêu thụ sản phẩm ổn định, bền vững cho bà con", ông Liễn chia sẻ.

Đến nay, việc chăm sóc rau của bà con ở vùng chuyển đổi này rất bài bản nhờ áp dụng nhiều tiến bộ, kỹ thuật mới. Các luống rau được phủ nilon để hạn chế cỏ dại và để giữ độ ẩm, dinh dưỡng cho cây, bên trên các ruộng rau bà con che cả màng phủ để tránh mưa, sương muối, sâu bệnh hại...

Nhờ trồng rau an toàn, gia đình ông Nguyễn Văn Sáu ở An Phú 1, xã Quỳnh Hải có thu nhập trên 10 triệu đồng/sào.

Đánh giá về mô hình chuyển đổi của Quỳnh Hải, ông Lê Quốc Thanh - Giám đốc Trung tâm Khuyến nông quốc gia (Bộ NNPTNT) cho rằng: "Cách làm của Quỳnh Hải rất hay và hiệu quả. Tại mô hình này, người dân không chỉ có thu nhập cao nhờ trồng rau mà các khu vực đồng ruộng ở đây vẫn giữ được nguyên trạng về quy hoạch, kết cấu vốn có của đất lúa. Đây là mô hình rất hay, các địa phương khác cần học tập và nhân rộng.

Lãnh đạo Trung tâm Khuyến nông quốc gia và các đại biểu thăm quan mô hình trồng rau trên đất lúa kém hiệu quả ở Quỳnh Hải, huyện Quỳnh Phụ (Thái Bình) ngày 13/11.

Lưu ý với người dân Quỳnh Hải, ông Thanh cho hay: Cùng với việc sản xuất cây lương thực, khi chuyển đổi sang cây hàng hóa, bà con cần phải đặc biệt chú ý đến nhu cầu của thị trường.

"Chúng tôi rất khuyến khích việc chuyển đổi cây trồng nhưng chúng ta phải có chuỗi liên kết khép kín giữa vai trò của người sản xuất với các doanh nghiệp, thị trường thì mới thực sự bền vững", ông Thanh nhấn mạnh.