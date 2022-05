Nậm Pồ: Nỗ lực hoàn thành tốt mục tiêu, nhiệm vụ giáo dục

Năm học 2021 - 2022, huyện Nậm Pồ (tỉnh Điện Biên) có 41 trường học, 793 nhóm/lớp với 20.606 học sinh. Để hoàn thành tốt mục tiêu, nhiệm vụ năm học, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện đã nỗ lực, chủ động chỉ đạo thực hiện hiệu quả các giải pháp, đảm bảo chất lượng giáo dục.

Ngay từ đầu năm học, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Nậm Pồ đã tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ với nhiều hoạt động thiết thực nhằm nâng cao chất lượng giáo dục: Rà soát, quy hạch, phát triển mạng lưới cơ sảo giáo dục; Huy động dân số trong độ tuổi đến trường; Tổ chức tuyển sinh và thực hiện kế hoạch năm học mới, thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2008 đối với khối lớp 2 và lớp 6; Luân chuyển, tuyển dụng, bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên các cấp.

Đồng thời, chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn tiếp tục thực hiện việc đổi mới phương pháp dạy học, coi trọng vận dụng kiến thức đã học để giải quyết các vấn đề trong thực tiễn; đa dạng hóa các hình thức, phương pháp dạy học, tăng cường hoạt động trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học; tiếp tục đổi mới thi kiểm tra đánh giá theo hướng phát triển năng lực học sinh. Các điều kiện bảo đảm chất lượng được tăng cường, việc đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học ở các nhà trường được đẩy mạnh.

Khởi công Điểm trường Nậm Chua 1, xã Nậm Chua (huyện Nậm Pồ) từ nguồn Báo Nông Thôn Ngày Nay huy động tài trợ. Ảnh: Vinh Duy

Từ đó, chất lượng giáo dục có nhiều chuyển biến tích cực, cơ sở vật chất các trường lớp ngày một khang trang. Toàn huyện có 27/41 trường chuẩn quốc gia, đạt tỷ lệ 65,9%; 22 trường được cấp giấy chứng nhận chất lượng giáo dục, đạt tỷ lệ 53,7%. Năm học 2021 – 2022, duy trì phổ cập giáo dục các cấp tại 10/10 xã. Tiếp tục rà soát, nâng cao chất lượng các tiêu chí phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi. Tỷ lệ huy động trẻ trong độ tuổi mầm non đến trường đạt 72,8%.

Năm học 2021 - 2022, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid- 19, PhòngGiáo dục và Đào tạo huyện đã chỉ đạo các trường thực hiện song song hai nhiệm vụ: Tổ chức dạy học và phòng chống dịch Covid- 19 hiệu quả. Chủ động, tích cực, linh hoạt, sáng tạo trong việc tổ chức các hoạt động dạy học. Đồng thời, có những điều chỉnh thực hiện các nhiệm vụ giáo dục theo thực tiễn. Thực hiện nghiêm thông điệp 5k. Căn cứ diễn biến và mức độ nguy cơ bùng phát dịch tại địa phương, các đơn vị trường chủ động, linh hoạt, điều chỉnh hình thức dạy học phù hợp, hiệu quả, an toàn.

Ở cấp tiểu học, Phòng tăng cường chỉ đạo nâng cao chất lượng dạy và học, đặc biệt coi trọng rèn kỹ năng nghe, đọc, nói, viết cho học sinh dân tộc. Tiếp tục triển khai có hiệu quả đề án dạy tiếng Thái, tiếng Mông cho học sinh. Tổ chức tập huấn bồi dưỡng thường xuyên cho đội ngũ quản lý, giáo viên.

Chỉ đạo các trường xây dựng kế hoạch bài học bám sát yêu cầu cơ bản về chuẩn kiến thức và kỹ năng của chương trình; Điều chỉnh nội dung, dậy học phù hợp với đối tượng học sinh. Trong thời gian học trực tiếp các trường tập trung dạy kiến thức cốt lõi. Thực hiện hiệu quả các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục tiểu học qua việc dạy học; phân loại trình độ nhận thức của học sinh, tăng cường dạy tiếng Việt cho học sinh dân tộc.

Ở cấp học mầm non, Phòng chỉ đạo các đơn vị trường thực hiện chương trình giáo dục mầm non đảm bảo đúng kế hoạch. Tiếp thực phát triển quy mô nhóm/lớp, duy trì tỷ lệ trẻ ra lớp đảm bảo kế hoạch. Tiế tục huy động trẻ em khuyết tật ra lớp hòa nhập. Nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ, nhất là trẻ em vùng đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện.

Đối với cấp trung học cơ sở, Phòng chỉ đạo thực hiện nghiêm túc trương trình giáo dục, dạy đủ các môn học, đúng tiến độ chương trình. Thực hiện thường xuyên, hiệu quả đổi mới phương pháp, hình thức và kỹ thuật dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá học sinh. Chú trọng lồng ghép giáo dục đạo đức và giá trị sống, rèn luyện kỹ năng sống, hiểu biết xã hội cho học sinh.



Đoàn từ thiện Báo Nông Thôn Ngày Nay chia quà cho các bé điểm trường Mầm non Nậm Chua 1, xã Nậm Chua, huyện Nậm Pồ. Ảnh: Vinh Duy

Ông Ngô Xuân Chiên - Trưởng Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Nậm Pồ cho biết: Từ những thành quả đạt được ở những năm học trước, ngành GD&ĐT huyện Nậm Pồ tiếp tục triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp bám sát mục tiêu giáo dục - đào tạo, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục. Thực hiện đổi mới chương trình giáo dục mầm non, phổ thông. Nâng cao chất lượng giáo dục và tăng cường an ninh, an toàn trường học. Phòng chú trọng công tác giáo dục thể chất, y tế trường học, xây dựng văn hóa học đường, giáo dục đạo đức, lối sống và kỹ năng cho học sinh. Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy, học và quản lý giáo dục, đẩy mạnh giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng trong giáo dục phổ thông. Tiếp tục đổi mới công tác quản trị, tăng quyền tự chủ của các cơ sở giáo dục phổ thông.