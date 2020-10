Mưa lũ khiến nhiều người mất tích, hàng ngàn hộ dân phải di dời

Đến gần trưa nay 8/10, Quảng Trị đã ghi nhận 4 trường hợp mất tích do mưa lũ. Các địa phương đã thực hiện di dời gần 2.000 hộ dân ra khỏi vùng nguy hiểm.

Sáng 8/10, tại Quảng Trị, trời vẫn mưa rất to. Mực nước trên các sông Hiếu, Thạch Hãn, sông Ba Lòng… đang lên rất nhanh. Nhiều địa bàn dân cư đã bị ngập sâu, bị cô lập.

Nước dâng cao tại thị xã Quảng Trị. (Ảnh: Lâm Trung)

Tại 2 huyện miền núi Đakrông và Hướng Hoá, chính quyền các địa phương đã di dời gần 1.600 hộ dân ra khỏi khu vực nguy hiểm. Nhiều tuyến giao thông miền núi bị chia cắt, cô lập.

Nước sông Hiếu lên nhanh, gây ngập lụt tại đường Hoàng Diệu, phường Đông Giang. Ảnh: Hà My

Ông Đặng Trọng Vân - Chủ tịch UBND huyện Hướng Hoá cho biết, địa phương đang huy động các lực lượng quân sự, công an và các lực lượng khác theo dõi, tìm kiếm các nạn nhân mất tích, nhưng chưa có kết quả. Đến sáng nay, do mưa to, nước chảy xiết nên khó khăn trong việc triển khai tìm kiếm.

Hiện địa bàn huyện có 4 người mất tích.

“Do mưa lớn nên tại các xã vùng bản, thị trấn Lao Bảo nước đã ngập sâu, chia cắt. Trước tình hình đó, UBND huyện đã chỉ đạo các địa phương chủ động, nước lên chỗ nào thì di dời dân khu vực đó. Hiện đã di dời hơn 1.000 hộ với hơn 5.000 nhân khẩu”, ông Vân nói.

Nước dân cao ngang ngọn cây chuối.

Trong khi đó, thông tin từ Đồn Biên phòng Thanh cho biết, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới đêm ngày 7/10 trên địa bàn 3 xã (Thanh, Lìa, Xy) xảy ra mưa rất to, nước sông Sê Pôn tiếp tục dâng, tất cả các đập tràn tuyến đường Lìa, tuyến đường liên thôn đều bị ngập chia cắt.

Ngay trong đêm 7/10, đơn vị đã triển khai lực lượng 3 tổ/34 cán bộ chiến sĩ phối hợp với địa phương 2 xã Thanh, Xy di dời 84 hộ dân, hơn 130 con gia súc, gia cầm và các tài sản khác từ khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn.

Địa bàn Đồn Biên phòng Hướng Lập có 8 cầu tràn bị ngập, giao thông tạm thời gián đoạn.

Tại huyện Đakrông, ông Thái Ngọc Châu - Chủ tịch UBND huyện Đakrông cho biết, địa phương đã thực hiện di dời gần 580 hộ dân với hơn 2.500 nhân khẩu tại các xã Ba Lòng, Triệu Nguyên và một số nơi xảy ra sạt lở đến nơi an toàn.

Trên địa bàn huyện Đakrông, tại 13 xã, thị trấn nhiều thôn bị chia cắt, gây khó khăn trong đi lại. Địa phương đã chỉ đạo chính quyền các xã phối hợp với các lực lượng bộ đội đóng quân trên địa bàn theo dõi diễn biến mưa bão, cắt cử người trực tại các điểm ngập, không cho người qua lại. Thực hiện phương châm “bốn tại chỗ” phòng chống mưa bão.

Trên tuyến quốc lộ 14, quốc lộ 9 bị sạt lở một số điểm, đang huy động lực lượng giải phóng, đảm bảo việc đi lại.

Người dân phải đi bộ trên phố ngập lụt.

Nước ngập tại nhiều nơi ở Đông Hà.

Hà Tĩnh: Nước sông lên nhanh, các đập lớn xả tràn

Đài Khí tượng Thủy văn Hà Tĩnh cho biết, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với rìa Bắc dải hội tụ nhiệt đới nối vùng áp thấp trên khu vực giữa Biển Đông nên toàn khu vực có mưa, mưa vừa có nơi mưa to.

Dự báo từ sáng 8/10 đến sáng ngày 10/10, khu vực Hà Tĩnh tiếp tục chịu ảnh hưởng của áp cao lạnh lục địa kết hợp với rìa Bắc dải hội tụ nhiệt đới nên toàn tỉnh có mưa vừa đến mưa to có nơi mưa rất to và rải rác có giông.

Thủy điện Hố Hô điều tiết nước qua tràn từ 20h tối 7/10 với lưu lượng 250m³/giây.

Tổng lượng mưa từ nay đến ngày 10/10 khả năng phổ biến ở mức 300 - 500mm, có nơi trên 500mm. Từ trưa, chiều 10 - 12/10 mưa có xu hướng giảm. Tuy nhiên, từ ngày 13 - 15/10 có khả năng toàn tỉnh tiếp tục xảy ra một đợt mưa to đến rất to.

Do mưa lớn, mực nước trên các sông Ngàn Sâu, Ngàn Phố và sông La ở xu thế lên nhanh; Sông La, Rào Cái, Cửa Nhượng chịu ảnh hưởng của thuỷ triều.

Nước đổ về các sông và hồ ở Hà Tĩnh.

Theo thông tin Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hà Tĩnh, lúc 19h tối 7/10, lưu lượng nước đổ về hồ ở Nhà máy Thủy điện Hố Hô là 259m³/giây, lưu lượng nước qua tổ máy 31m³/giây.

Cao trình nước ở thượng lưu là 63,93m/68m, cao trình nước ở hạ lưu là 22.5m. Các hạng mục công trình của nhà máy hiện vẫn an toàn.

Do lượng nước đổ về hồ tăng nhanh nên Nhà máy Thủy điện Hố Hô điều tiết nước qua tràn từ 20h tối 7/10 với lưu lượng 250m³/giây.

Hồ Bộc Nguyên xả tràn với lưu lượng 10m³/giây vào sáng 7/10.

Để đảm bảo an toàn cho công trình và vùng hạ du, hồ Bộc Nguyên cũng đã tiến hành xả tràn với lưu lượng 10m³/giây vào sáng 7/10.