Món đặc sản Phú Quốc từ cá sống ngon ngất ngây, ăn một lại muốn ăn mười

Với tài nguyên biển phong phú, Phú Quốc không chỉ là địa điểm du lịch lý tưởng mà còn là nơi có những đặc sản biển tuyệt ngon, trong đó món gỏi cá trích mà món ăn mà bất kỳ du khách nào cũng khó có thể bỏ qua được.

Gỏi cá trích Phú Quốc (Ảnh nguồn Internet)

Vốn được thiên nhiên ưu đãi nên biển Phú Quốc có rất nhiều cá trích để đánh bắt quanh năm. Vì vậy, đến Phú Quốc và ăn những chú cá trích tươi ngon là điều không hề khó. Cá trích tươi xanh được cạo sạch vảy rồi rửa sạch, sau đó thái mỏng ra từng miếng một. Kế đến vắt lấy nước cốt chanh, ớt thái mỏng thành sợi. Củ hành tây thái nhỏ rồi trộn đều lên cá trích đã thái sẵn. Có thể dùng dấm ăn để thay cho chanh.

Phần gỏi cá trích được trình bày đẹp mặt với nhiều món ăn kèm (Ảnh nguồn Internet)

Những món ăn kèm không thể thiếu với cá trích là bánh tráng phơi sương. Rau sống (ngon hơn khi ăn với rau rừng), đậu phộng xay nhuyễn và cơm dừa nạo. Rau rừng có trong các cánh rừng nguyên sinh của đảo. Hoặc những bụi cây cối ven đường trên các đồi rẫy của đảo ngọc. Dừa thì được trồng bạt ngàn bởi ngư dân và bánh tráng thì phải là bánh tráng do chính người dân Phú Quốc tự làm lấy. Vì bánh tráng ở đây có hương vị riêng biệt so với những nơi khác, vừa dày vừa dẻo lại vừa to.

Nước chấm - Linh hồn của món gỏi cá trích (Ảnh nguồn Internet)

Nước chấm gỏi cá trích cũng rất đặc biệt. Nó được làm từ ớt, tỏi và đậu phộng rang, thêm chút vị chua của chanh và vị ngọt của đường. Tất cả những thứ này được đâm nhuyễn rồi trộn lại với nhau, pha thêm nước mắm chính hiệu Phú Quốc. Sẽ tạo ra một hương vị vừa cay nồng, thơm lừng và khó quên khi chấm với gỏi cá trích. Tất cả hương vị ngon, ngọt, bùi bùi, thơm thơm, vị chua và vị ngon đậm đà của gỏi cá. Và nước chấm đang dần tan ra trong miệng bạn, cảm giác thật ngon tuyệt vời!

Đến Phú Quốc, lỡ ăn gỏi cá trích Phú Quốc tươi ngon thì đừng tiếc chút thời gian và không gian để nhấm nháp cùng rượu sim nhé. Đây là cách ăn của người dân Phú Quốc đấy các bạn ạ. Bởi cá trích có rất nhiều đạm và còn tươi sống. Dù đã được tái chanh hoặc tái giấm rồi nhưng vẫn cần chút ít chất men để tốt cho tiêu hóa. Giống như việc ăn Shushi hay Sasimi thì phải có mù tạt vật đó. Ngoài tốt cho tiêu hóa, cách kết hợp này tạo nên sự hưng phấn, êm ấm bên gia đình. Sau những ngày ra khơi cho ngư dân nơi dây.

Lấy 1 miếng bánh tráng cuốn tất cả các nguyên liệu lại và cùng thưởng thức hương vị thơm ngon của món gỏi cá trích nào... (Ảnh nguồn Internet)

Bởi vì thực sự ngon và giàu chất dinh dưỡng. Lại không khó làm nên từ món ăn dân dã của các ngư dân làng chài Phú Quốc. Gỏi cá trích đã trở thành món ăn khoái khẩu của nhiều thực khách. Có nhiều du khách khi đến Phú Quốc và thưởng thức xong món này, đã hỏi cách chế biến để nấu cho gia đình ăn. Thiệt đúng là món ngon lan tỏa tình thương mà. Không những vậy, gỏi cá trích hiện đang chiếm lĩnh trong thực đơn của các quán ăn, nhà hàng sang trọng ở Phú Quốc.

Nhẹ nhàng và bình dị, nhưng được đầu bếp thổi hồn vào món ăn sự tinh tế trong cách trình bày, sự tươi ngon trong từng nguyên liệu và sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa các gia vị, nước cấm và rau ăn kèm mà không nhiều món có được như vậy.

Gỏi cá trích đã góp phần nâng cao nét đẹp vốn có của Phú Quốc trong cái nhìn của du khách, gậy dựng thêm nhiều niềm tin về ẩm thực Phú Quốc ngon và chất lượng. Điều này giúp cho Phú Quốc mở rộng vòng tay đón chào thực khách, bởi gỏi cá trích và rượu sim đi cùng với nước mắm danh tiếng của Phú Quốc sẽ tạo nên một thương hiệu khó quên mỗi khi đến thăm Phú Quốc – một hòn đảo ngọc của đất nước Việt Nam.

Nguồn: Trung tâm Top Việt Nam - Vietkings