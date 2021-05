Món đặc sản nổi tiếng Ninh Thuận, ăn một miếng nhớ cả đời

Một trong những đặc sản nổi tiếng của Phan Rang – Ninh Thuận phải kể đến đó chính là Bánh Căn.

Đặc sản Bánh Căn của Ninh Thuận (Ảnh nguồn Internet)

Bánh căn là món ăn đặc trưng của người Chăm Ninh Thuận, qua quá trình tiếp biến, người Việt đã học hỏi và sáng tạo thêm nhiều cái mới, làm món ăn này thêm đặc sắc và trông hấp dẫn hơn.

Nhân của bánh căn ngày nay đã được biến tấu rất đa dạng nào là trứng, cá, thịt...

Làm bánh căn cũng không quá cầu kỳ nhưng cần sự tỉ mỉ khi làm. Bột gạo sau khi ngâm thì pha trộn thêm cơm nguội khi xay bột, đo liều lượng nước và gạo sao cho phù hợp để bánh không bị nhão, cũng không bị khê khi nướng bánh…là những bí quyết được truyền tụng từ đời này sang đời khác của người dân Phan Rang, Ninh Thuận.

Đổ bột bánh căn vào những cái khuôn nhỏ nhỏ xinh xinh (Ảnh nguồn Internet)

Từ chập choạng tối, người bán bánh căn đã tất bật xay bột, quạt than, nướng lò. Bánh căn phải nướng trên lò than hồng mà không có cách nào khác thay thế được. Lò than đã đỏ rực, khuôn đã tỏa ra hơi nóng, là lúc người bán bắt đầu đổ bánh.

Những chiếc bánh căn được thêm phần nhân nào là nhân tôm, thịt...

Mẻ bánh căn trông thật bắt mắt...nhìn thôi đã bị hớp hồn

Chiếc bánh căn trắng tinh, nóng hổi, nhân là trứng, thịt và tôm… tùy theo ý thích của người thưởng thức, bánh được lấy khi vừa chín tới là được thả ngay vào tô hành lá xắt nhuyễn. Chiếc bánh điểm thêm màu xanh của hành lá, nhìn càng ngon.

Bánh căn là loại bánh có nhiều nước chấm nhất (Ảnh nguồn Internet)

Ở Ninh Thuận thực khách có thể thưởng thức những chiếc bánh căn với nhiều loại nước chấm khác nhau. Có thể nói không có loại bánh nào của miền Trung có nhiều loại nước chấm như bánh căn. Đầu tiên là chén nước mắm chua ngọt, kế đến là nước mắm cá cơm nguyên chất (mắm nêm), rồi nước cá kho đậm đà với những khối cá thái vuông. Cách ăn này khác hẳn với người Đà Lạt, tuy cùng là bánh căn nhưng người dân phố núi lại chỉ quen ăn kèm nước sốt xíu mại, làm từ thịt viên và hành.

Bánh căn - món ăn dân dã nhưng sẽ khiến bạn nhớ mãi nếu đã thưởng thức

Có một điều đặc biệt khi ăn bánh căn ở những nơi nhiều người Chăm sinh sống thì người ta cho bánh căn vào chén và nghiền nát, sau đó chan tất cả các loại mắm vào, ăn cùng xoài sống, dưa chuột, hành tây. Màu trắng của bánh thêm màu xanh của hành lá xắt nhuyễn, màu đỏ của ớt, vị chua của xoài, chanh, rồi tất cả loại mắm cho chung vào đủ để cho vị giác của người ăn được kích thích đến tận cùng. Vị chua chua, cay cay, bùi bùi khiến cho những ai đã một lần nếm thử món bánh căn dân dã sẽ không bao giờ quên được.

