Lúa ngon nổi tiếng thế giới ST24 được mùa

Vụ hè thu năm nay, lúa ST24 được người dân đánh giá là trúng mùa.

Là vựa lúa lớn nhất cả nước, những ngày đầu tháng 9, khắp các cánh đồng vùng Đồng bằng sông Cửu Long như khoác lên mình chiếc áo vàng rực - dấu hiệu của một mùa thu hoạch nữa lại về.

Dưới cái nắng gay gắt, dẫu cho đôi bàn tay rám nắng chai sần, mồ hôi ướt đầm lưng áo, song nụ cười hạnh phúc vẫn không thiếu trên gương mặt những người nông dân. Sau bao vất vả, đã đến ngày họ gặt hái thành quả.

Cánh đồng lúa ST24 đặc sản Sóc Trăng vụ hè thu thu hoạch vào khoảng tháng 8, tháng 9.

Hơn 40 năm gắn với đồng ruộng và cây lúa, chú Tư hào hứng: “Giống lúa ST24 ngon nổi tiếng thế giới. Vụ này gieo sạ từ tháng 4 âm, một vụ dài 105-115 ngày. Lúa đang cong trái me, khoảng chục ngày nữa là gặt được. Gạo này mà ăn thì khỏi chê. Nấu lên thơm nức, mềm, ăn món gì cũng đưa cơm”.

Lúa ST24 chịu phèn và kháng sâu bệnh tốt, hạt lúa thuôn dài, có hương thơm.

Giống lúa đặc sản ST24 có khả năng kháng bệnh tốt, hợp thời tiết, chịu mặn nên không phải xịt sâu rầy nhiều, vỏ mỏng nên sương xuống hay mưa cũng nhanh ráo hơn. Nếu tham gia hợp tác xã hoặc hợp đồng bao tiêu với doanh nghiệp, nông dân còn được hỗ trợ vốn mua giống từ đầu mùa, được tư vấn về kỹ thuật canh tác theo đúng đặc thù của giống lúa và thổ nhưỡng…. Cũng nhờ những yếu tố này, năng suất lúa vụ hè thu đạt mức kỳ vọng - từ 800 kg đến 1 tấn/công lớn.

Tuy nhiên, do ST24 là giống lúa đặc sản chất lượng cao, lại mới chỉ được đưa vào trồng cách đây vài vụ, phải có đầu ra chắc chắn người nông dân mới mạnh dạn xuống giống.

Vụ ST24 hè thu năm nay được nông dân đánh giá là trúng mùa, được giá.

Theo ông Nguyễn Chánh Trung - Phó tổng giám đốc Tập đoàn Tân Long, việc tìm đầu ra luôn là trăn trở của người trồng lúa mỗi mùa gặt. Nông dân cần đầu ra ổn định, doanh nghiệp cần vùng nguyên liệu chất lượng cao để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. Giải pháp hiệu quả để giải quyết 2 bài toán trên là nông dân cần liên kết với nhau và liên kết sâu với doanh nghiệp, để sản xuất và tiêu thụ theo mô hình cánh đồng mẫu lớn - doanh nghiệp bao tiêu cho nông dân.

“Doanh nghiệp không chỉ cần bao tiêu mà là đặt hàng nông dân và hợp tác xã trồng lúa, cung cấp giống, hỗ trợ canh tác cho nông dân theo đúng yêu cầu kỹ thuật của tác giả giống và tiêu chuẩn của doanh nghiệp, cam kết thu mua giá ổn định, xử lý - chế biến sau thu hoạch khoa học. Việc hợp tác, bao tiêu giữa doanh nghiệp với hợp tác xã và nông dân trên quy mô lớn giúp nông dân yên tâm hơn vì có đầu ra ổn định, còn doanh nghiệp thì kiểm soát được nguồn nguyên liệu cả về số lượng và chất lượng” - ông Trung chia sẻ.

Trên những cánh đồng mênh mông, có công đất đang khấp khởi chờ thu hoạch, cũng có nơi đã rộn rã tiếng máy gặt, nói cười. Máy đi đến đâu, lúa được gặt gọn đến đó. Những bao lúa tươi được chất ven đường, cân rồi chuyển xuống ghe lớn, chở thẳng về nhà máy chế biến gạo của công ty mà không qua thương lái hay trung gian nào.

Lúa tươi được Tập đoàn Tân Long bao tiêu, thu mua trực tiếp tại cánh đồng và vận chuyển về nhà máy chế biến lúa gạo, phục vụ cho sản xuất gạo nội địa.

Gạo A An - sản phẩm gạo đóng túi của Tập đoàn Tân Long - được sản xuất từ lúa của cánh đồng mẫu lớn tại Kiên Giang, An Giang, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Cà Mau... Kiểm soát tốt từ nguồn nguyên liệu chất lượng cao đến chế biến và đóng gói, các sản phẩm gạo thơm đặc sản như A An ST21 và ST24, gạo giống nhật Japonica đều đạt các tiêu chí kiểm định khắt khe của Mỹ, Hàn Quốc…

Tập đoàn Tân Long đã ký kết hợp đồng mua lúa giống ST24 từ nhóm tác giả kỹ sư Hồ Quang Cua. Tập đoàn sẽ trực tiếp bao tiêu với nông dân, tạo nên sản phẩm gạo sạch, an toàn cho người tiêu dùng.

