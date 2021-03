Sau khi gây tai nạn chết người, lái xe gây tai nạn được chở theo một thiếu tá công an đi cân tải trọng xe lại tiếp tục gây tai nạn kinh hoàng. Nhiều người dân tổ 2, phường Bắc Sơn (thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình) chứng kiến sự việc bàng hoàng kể lại.

Phóng viên về hiện trường vụ đưa xe đi cân tải trọng sau tai nạn, tài xế tông vào nhà dân tử vong, một công an đi theo bị thương nặng để ghi nhận lời kể của những người chứng kiến vụ việc.

Clip xe tải chở đầy xi măng "lao như bay" vào nhà dân khiến tài xế tử vong, 1 thiếu tá công an bị thương nặng.

Trực tiếp tham gia công tác cứu hộ, ông Bùi Văn Nhiền (tổ 2, phường Bắc Sơn, thành phố Tam Điệp) nói: "Lúc đó vào khoảng 15 giờ ngày 20/3, tôi đang trong nhà thi có nghe tiếng như bom nổ và tiếng kêu cứu, có xe gây tai nạn chết người. Tôi vội vàng chạy ra và chứng kiến cảnh tượng chiếc xe tải chở đầy nhiều xi măng đâm vào tường nhà dân, bột xi măng bay tung tóe khắp đường, nhiều bao xi măng đang đè lên nóc cabin".

Người dân tổ 2, phường Bắc Sơn, TP. Tam Điệp chỉ cho phóng viên hiện trường. Ảnh: Vũ Thượng



"Tôi nhìn qua cửa kính xe tải có 2 người ngồi trong đã ngất lịm. Tôi cùng mọi người hô hào bốc từng bao xi măng trên nóc xe tải xuống đất, dùng xà beng cạy cánh cửa để cứu người. Lúc kiểm tra, tài xế đã tắt thở, một người ngồi bên cạnh là anh công an vẫn đang thở và chúng tôi gọi xe đưa đi cấp cứu", ông Bùi Văn Nhiền kể thêm.

Vết phanh của xe tải chở xi măng còn in trên mặt đường. Ảnh: Vũ Thượng



Ông Nguyễn Duy Tính (tổ 3, phường Bắc Sơn, thành phố Tam Điệp) cho biết: "Tôi nghe tiếng kêu hô có tai nạn, tôi vội chạy ra xem thì có khoảng 50 người đang cố bốc xi măng từ trên xe tải xuống đường để cứu người gặp nạn. Tôi sống ở đây lâu năm nhưng đoạn đường này chưa hề xảy vụ tai nạn giao thông nào, có thể xe tải chở nặng, mất phanh mới xảy ra tai nạn đáng thương trên (?)".

Xe tải chở xi măng tông thẳng vào tường nhà bà Nguyễn Thị Thịnh (tổ 2, phường Bắc Sơn) làm bức tường nứt toác. Ảnh: Vũ Thượng

Đang thuê người xây lại bức tường vừa bị xe tải tông sập vào ngày 20/3, bà Nguyễn Thị Thịnh (tổ 2, phường Bắc Sơn, thành phố Tam Điệp) bàng hoàng: "Tôi đang trong nhà nghe tiếng động rất to dội vào bên hông nhà. Tôi vội chạy ra kiểm tra thì thấy cảnh tượng thật sự hỗn độn".

Nhiều người dân tổ 2, phường Bắc Sơn (thành phố Tam Điệp) bàng hoàng. Ảnh: Vũ Thượng



Trước đó, thông tin từ Công an tỉnh Ninh Bình, hồi 18h27 ngày 18/3/2021, tại Km 283 + 400 QL1A (thuộc tổ dân phố 19, phường Nam Sơn, TP. Tam Điệp, Ninh Bình) xảy ra vụ TNGT đường bộ giữa ô tô chở xi măng BKS 18C - 073.48 do anh Nguyễn Văn Liên (SN 1983, trú tại thôn La Khê, xã Liên Hải, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định) điều khiển, đi hướng Thanh Hóa - Ninh Bình, với xe mô tô BKS: 35B2 - 396.57 do chị Hồ Thị Huyền (SN 1986, trú tại tổ dân phố 23, phường Nam Sơn, TP Tam Điệp) đi phía trước cùng chiều.

Hậu quả, chị Huyền bị thương, đi cấp cứu tại Bệnh viên Đa khoa tỉnh Ninh Bình và sau đó tử vong. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Tam Điệp đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và tạm giữ phương tiện gây tai nạn để tiến hành điều tra theo quy định của pháp luật.

Vụ tai nạn xảy ra trước cổng Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 35-03D. Ảnh: Vũ Thượng

Để phục vụ công tác điều tra làm rõ vụ TNGT trên, hồi 15h00 ngày 20/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Tam Điệp đưa ô tô BKS 18C - 073.48 đi cân tải trọng và kiểm tra hệ thống phanh tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 35-03D (cách kho tạm giữ phương tiện của Công an TP. Tam Điệp 500 m). Người điều khiển phương tiện là lái xe Nguyễn Văn Liên, đi cùng có Thiếu tá Vũ Mạnh Thắng, cán bộ Công an TP. Tam Điệp.

Khi xe đến gần cổng của Trung tâm đăng kiểm, xe mất lái, đâm vào tường nhà dân. Hậu quả lái xe Nguyễn Văn Liên tử vong tại chỗ, thiếu tá Vũ Mạnh Thắng kẹt trong ca bin và bị thương nặng.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.